NE SLUTI NA DOBRO: Respiratori u riječkom KBC-u su gotovo popunjeni! ‘Bolest definitivno zahvaća i one koji su mladi i zdravi’

Moramo konstatirati da je i srednja dob, što zbog životne dinamike i kontakata, ali i učestalijeg razvoja bolesti nego što je to u dječjoj dobi, dominantna skupina pogođena epidemijom i u smislu razvoja komplikacija bolesti, kaže glavni županijski epidemiolog dr. Dobrica Rončević

Broj hospitaliziranih pacijenata zbog COVID-19 skočio je protekloga tjedna svugdje u Hrvatskoj, ali posebice ovoga vikenda u riječkoj bolnici.

U KBC-u Rijeka, prema jučerašnjim podacima, nalazio se 141 pacijent s COVID-19 među kojima je njih 20 trebalo pomoć respiratora, prenosi Novi list.

S radom počeo novi lokalitet u Rijeci

Stoga je u riječkoj bolnici za COVID-bolesnike slobodno stotinjak postelja od ukupno 244, a s 20 pacijenata na respiratoru kapaciteti Centralnog respiracijskog centra gotovo su puni. Zbog toga je već u subotu počeo s radom novi intenzivistički lokalitet na Klinici za ginekologiju i porodništvo gdje se nalazi 70 mjesta za pacijente s težim kliničkim slikama, među kojima je i pet mjesta na respiratoru.

HRVATSKI STRUČNJAK JEDNO JE CJEPIVO IZDVOJIO KAO BOLJE: ‘Nije pokazalo značajnije nuspojave’

“To je loša promjena u odnosu na prethodne dane. Kliničari bi bili pozvaniji govoriti o stanju hospitaliziranih osoba, no znamo da je dobna struktura hospitaliziranih uglavnom srednja i starija životna dob, što je donekle očekivano. Moramo konstatirati da je i srednja dob, što zbog životne dinamike i kontakata, ali i učestalijeg razvoja bolesti nego što je to u dječjoj dobi, dominantna skupina pogođena epidemijom i u smislu razvoja komplikacija bolesti”, kazao je jučer glavni županijski epidemiolog dr. Dobrica Rončević.

Bolest zahvaća i one koji su mladi

Naravno, postoje i pacijenti srednje dobi koje nemaju nikakvih kroničnih bolesti.

“Međutim, to su ipak rjeđi slučajevi od onih pacijenata koji su hospitalizirani s komorbiditetima. Komorbiditeti su uglavnom vezani za kronične bolesti poput dijabetesa, različitih plućnih bolesti ili pretilosti, što su sve faktori koji utječu na komplikaciju kliničke slike. No, bolest definitivno zahvaća i one koji su mladi i zdravi pa je razmišljanje mladih ljudi koji osjećaju da ne mogu biti pogođeni težim oblikom bolesti zapravo zabluda. Naravno, da se komplikacije bolesti među mlađim ljudima ne događaju tako često, ali kod velikih brojki zaraženih osoba, netko se, nažalost, nađe i u toj poziciji da oboli, a da pritom nema komorbiditeta i da je mlađe životne dobi”, upozorio je Rončević.

ĐIKIĆ SE NE DA, POSLAO JE NOVU PORUKU STOŽERU: ‘Apeliram na ovo svaki dan u sljedeća dva tjedna, evo što nam treba biti prioritet…’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.