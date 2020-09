NE RADE NIŠTA NA NAŠ RAČUN: Bivši zastupnici koriste opciju ‘6+6’, a mi to plaćamo 5,5 milijuna kn; Žale se da ne mogu naći posao

Čak će se 38 onih koji su ostali bez saborske fotelje, na tržištu rada naći s financijskom sigurnosti zbog ‘6+6’

Nakon parlamentarnih izbora je osim Vlade formiran i novi saziv Sabora. Sada u saborskim klupama ne sjede neka stara lica poput Tomislava Panenića, Ivana Pernara, Gordana Marasa, Tomislava Sauche, Brune Esih i mnogi drugi. Neki od njih sada doslovno besposličare i o svojim problemima vezanim uz posao razgovaraju s novinarima, baš kao što je to učinio Panenić.

“Nije vam to uopće zabavno, kako se mnogima čini. Nakon dva mjeseca osjećam se kao penzioner – razvozim kćer gdje treba, brinem o vinogradu – evo, dogovaram otkup za dvije i pol kune po kilogramu grožđa, ali samo za pola onoga što imam, zbog krize ne mogu prodati sve.

Imam raznih obaveza, ali to nije to! Nemam ugovor o povratku na posao jer sam zbog nespojivosti funkcija dao otkaz na funkciju načelnika općine Tompojevci. Ne smijem niti na jednu upravljačku i vlasničku funkciju. Samo na bauštelu! Razmatram neke varijante i vjerojatno ću tražiti mišljenje Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa da si ne navučem još kakvu optužbu, ali htio bih što prije početi raditi. Jasno mi je da bivši ministri moraju na period hlađenja zbog mogućeg sukoba interesa, ali sa zastupnicima je to jako rubno – pitanje je kako oni mogu zlorabiti svoj politički utjecaj i kakav im je uopće”, ispričao je za Jutarnji list Tomislav Panenić, bivši saborski zastupnik. Podsjetimo, Panenić je nekada bio ministar gospodarstva te je na nacionalnu političku scenu stupio 2015. s Mostom. Mandat je završio u Klubu nezavisne liste mladih. Inače, on se namjerava uskoro kandidirati za župana.

NISU USPJELI OSTATI U UDOBNOJ FOTELJI – ŠTO RADE BIVŠI ZASTUPNICI? Jedan kaže da ima PTSP, Maras si je nabavio psa, Glasnović se ne da – ima plan

Na tržište rada uz ‘6+6’

Panenić osim diplome sveučilišnog specijalista poduzetništva te puno oranica u privatnm vlasništvu i godišnji poticaj koji dobiva od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 18.626 kuna. Osim toga, Panenić, kao i drugi bivši saborski zastupnici, imaju pravo na naknadu plaće, u narodu poznatiju ka “šest plus šest”. T pak znači da će prvih šest mjeseci na teret poreznih obveznika dobivati 18.330 kuna, dakle iznos plaće. Potom će dobiti pola tog iznosa.

Realno gledano, Panenić, i ostalih 37 koji su ostali bez saborske fotelje, na tržištu rada će se naći s financijskom sigurnosti zbog “6+6”. Dakle, tu naknadu dobit će i bivši potpredsjednici Vlade, niz ministara, politički tajnici kao i međunarodni tajnici, općenito osobe koje su odlučivale o sudbini građana među kojima su i oni protiv kojih se vode istrage, poput Lovre Kuščevića i Tomislava Sauche, piše Jutarnji list. Tomislav Tolušić je primjerice u posebnoj kategoriji “3+3” jer njegov staž u Saboru nakon smjene Vlade je manji od godinu dana pa ne može imati pravo na plaćenih godinu dana.

Iako ih čeka posao, 11 zastupnika je dobilo pravo na saborsku plaću za još dva mjeseca nakon što se Sabor raspustio 22. srpnja, a to su: Damir Felak, Goran Aleksić, Davor Vlaović, Robert Podolnjak, Bernarda Topolko, Damir Tomić, Marko Sladoljev, Tomislav Lipošćak. Tu su i oni koji su dobili to pravo, ali su ga skratili, a to su Slaven Dobrović, Snježana Sabolek i Marta Lauc Polanc, piše Jutarnji list.

Porezne obveznike će bivši saborski zastupnici koštati oko 5,5 milijuna kuna

Oko 5,5 milijuna kuna će “hlađenje bivših saborskih zastupnika” koštati porezne obveznike jer toliko je trošak njihovih neto plaća, u što ne spadaju doprinosi i porezi ako se računa da prosječna plaća iznosi oko 16.000 kuna. Bruto iznos će biti gotovo 10 milijuna kuna. Zakon kaže: “Primateljima naknade plaće nakon prestanka obnašanja zastupničke dužnosti sva prava prestaju ukoliko počnu ostvarivati plaću po drugoj osnovi ili steknu uvjete za mirovinu, o čemu su obavezni obavijestiti Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora kako bi Odbor mogao donijeti rješenje o prestanku prava”.

Branko Hrg primjerice uživa u tome što više nije saborski zastupnik pa za Jutarnji kaže: “Nisam baš tužan, ne fali mi ni posao saborskog zastupnika ni gradonačelnika. U moje doba nije bilo zakona koji je jamčio povratak na posao. Konačno po kući radim neke stvari koje petnaest godina nisam stigao.”

On inače ima 58 godina, odgajatelj je po struci i njegova saborska plaća iznosila je 1.407 kuna. No, na mirovinu ni ne pomišlja jer kako kaže, “poludio bi”. “Još sam uvijek potpredsjednik Hrvatske demokršćanske stranke, naš je Goran Dodig u Saboru i jedan smo od koalicijskih partnera…”, govori on.

Na popisu za “6+6” stoje imena Mire Kovača kao i njegovih stranačkih kolega koji nisu previše poznati javnsti, a to su Dražen Milinković, Domagoj Mikulić, Marko Šimić i Josip Križanić. Na popisu imena nema Milanke Opačić, dok za Sinišu Vargu nije jasno vraća li se na staro mjesto u bolnicu. Kako piše Jutarnji list, Varga je dio plaće dobivao od Sabora te dio od bolnice pa će njegova “adaptacija” na “normalni život” porezne obveznike koštati oko 48.000 kuna.

Jandroković komentirao činjenicu što će 38 zastupnika primati ‘6+6’

Na Markovu trgu uoči sjednice Sabora na kojoj će se glasati o Zakonu o obnovi Zagreba i okolice predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovarao je na novinarska pitanja. Jedno od njih odnosilo se na činjenicu što će 38 bivših zastupnika primati “6+6”.

“To je Zakon, mi moramo prvo vidjeti kako prevladati ovu situaciju u kojoj je njima praktički zabranjeno raditi godinu dana. Svi oni koji bi trebali doći na upravljačke pozicije nemaju to pravo. Dakle, to je jedna vrlo neugodna situacija u kojoj čovjek praktički godinu dana ništa ne može raditi i onda ide na državne jasle, što isto nije simpatično. Tu bi možda trebalo potražiti neko rješenje kojim će se omogućiti ljudima da rade i onda ne bi bilo potrebe za 6+6”, prenosi N1 Jandrokovićevu izjavu.