NE PRESTAJU SVAĐE U SABORU: Miro Bulj zatražio izvješće DORH-a zbog curenja informacija iz istrage, Jandroković ga prekinuo

Miro Bulj je zatražio raspravu o radu DORH-a zbog curenja informacija iz istrage, a Jandroković ga je prekinuo s objašnjenjem da je prekršio poslovnik

Na sjednici Hrvatskog sabora za riječ se javio i Mostov zastupnik Miro Bulj koji je zatražio da raspravu o izvještaju o radu DORH-a nakon što su zadnjih dana u javnost curile informacije iz istrage u aferi Janaf.

“Kolegice i kolege ja bih samo vas, uputio bih jednu zamolbu, tj. hitnoću da dođe izvješće državnog odvjetnika DORH-a ovdje u Sabor jer vidimo da svakodnevno se probijaju mjere, koje su dezinformacije i mjere, jer je nacija zainteresirana, a institucije su ovaj puta, znači ne postoje doslovno”, rekao je Bulje.

Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, upao je u riječ zastupnika Bulja rekavši da je prekršio poslovnik. “Jer niste objasnili iz kojeg razloga, po kojoj osnovi, tražite riječ. Sada počinje slobodni govor u kojem svaki zastupnik i zastupnica u ime svoga kluba može iznijeti stav. Kao što je to mogla kolegica Vidović Krišto oko ovog problema, tako ste i vi mogli isto tako u tih pet minuta reći što vas muči. I ako tih pet minuta nije dovoljno onda ne razumijem zašto ih uopće imamo. Dakle sad krećemo, početak tjedna i krećemo s petominutnim raspravama klubova, to se zove slobodni govor u kojem možete govoriti i o temama koje ste sada započeli govoriti. Ali ovo što sada činite za to ne postoji nikakva poslovnička osnova. Dakle, imate petominutni govor da to kažete. Tražite povredu poslovnika, vi ne tražite ništa i počnete govoriti ono što imate pravo sada govoriti s ove govornice”, rekao je Jandoković.

“Ne muči mene, muči građane Republike Hrvatske ne funkcioniranje institucija. Ne funkcioniraju institucije pa ako možete izvješće DORH-a da ovdje dođe jer vidite da se mjere probijaju svako malo i da cure informacije iz DORH-a kao na traci”, bio je uporan Bulj.

OPET PROBLEMI U SABORU, SJEDNICA POČELA BURNO: Vidović-Krišto se prvo zakačila s Jandrokovićem, a onda je izletjela van zbog – maske