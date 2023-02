Saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš komentirala je za N1 najavu premijera Andreja Plenkovića da će se ići u izmjene Zakona o kaznenom postupku, što bi značilo onemogućavanje novinarima da objave informacije iz kaznenih postupaka koje su od interesa javnosti.

Mrak Taritaš kazala je kako ima osjećaj kao da smo na putu u Sjevernu Koreju.

"Tamo negdje 2014., 2015. godine kada smo mijenjali taj zakon, mijenjalo se da određene situacije budu javne, otvorene, transparentne. Našem premijeru je problem što je to javno, a nije mu problem što tamo piše. Ako dovedemo do toga da će novinari ponovno biti pozvani na neko saslušanje, privođenje, mislim, kuda to idemo? Voljela bih živjeti u zemlji liberalne demokracije. Ova premijerova najava je zastrašujuća", kazala je Mrak Taritaš.

HND: Ozbiljna prijetnja slobodnom novinarstvu'

Izmjene Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku koje je 'zbog curenja informacija' najavio premijer ozbiljna su prijetnja slobodnom novinarstvu, poručili su u utorak iz Hrvatskog novinarskog društva (HND) dodavši kako su zbog toga pritužbu uputili pučkoj pravobraniteljici.

Iz HND-a poručuju kako je informacije do kojih su došli novinari i objavili ih u medijima nedopustivo etiketirati kao curenje informacija, a podsjećaju i kako kaznena odgovornost za odavanje službene tajne u zakonu već postoji, kao i izuzetak, za situacije u kojima je odavanje službene tajne u pretežitom javnom interesu.

Što bi onda premijer Plenković u zakonima mijenjao, iz istupa na koji reagiramo nije bilo moguće doznati, kažu iz HND-a.

Plenković je jučer, nakon sjednice HDZ-ovog Predsjedništva, najavio izmjene spomenutih dvaju zakona kako bi se spriječilo curenje informacija iz spisa te time kriminaliziralo činjenje 'političkih problema'. "Ovakve stvari da nam stvari iz ispisa čine političke probleme i cure – to se neće dogoditi jer će to biti kazneno djelo", citira HND-a premijerovu izjavu.

Premijer, kažu u HND-u, proziva medije da u sprezi s 'određenim dužnosnicima' stvaraju pritisak na neovisno djelovanje DORH-a te ocjenjuje kako je on sam predmet govora mržnje, uspoređujući pritom svoju premijersku poziciju s onom zarobljenih hrvatskih državljana u Zambiji.

"Ovakvo javno upiranje prstom vodećeg državnog dužnosnika u jednu profesiju važnu za funkcioniranje demokratskog poretka nije prvi takav slučaj. Zapravo, dosljedno se ponavlja svaki put kada novinari i mediji razotkriju neugodne istine o političkim malverzacijama moćnih", navodi se u priopćenju.

U HND-u izmjene zakona koje premijer najavljuje smatraju ozbiljnom prijetnjom slobodnom novinarstvu i Ustavom RH zajamčenom pravu novinara na slobodu izvještavanja i pristupa informacijama.

Malenica: Otklanjamo tezu da će se novinare procesuirati

Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica kazao je kako je dosad više puta isticana potreba promjene ovog zakona.

"Cilj nam je učiniti kazneni postupak bržim, kvalitetnijim i učinkovitijim", kaže ministar dodajući kako je jedna od tema kojih se radna skupina dotakla i 'curenje' informacija u javnost.

"Izmjenama i razgovorima koji smo vodili sa svim dionicima se uvijek prebacuje odgovornost odakle cure inforemacije i svi su se usuglasili da treba ojačati zakonodavni okvir. Nije nam cilj mijenjati ZKP da istraga postane tajnom. Mi sada imamo istragu i izmjene zakonodavnog okvira neće ići u smjeru da se sama istraga proglasi tajnom. U javnosti se konstatira da se vraćamo u davna vremena, da se žele spriječiti novinari da objavljuju informacije… Otklanjamo svaku tezu da će se novinari procesuirati. Nitko od članova radne skupine ne smatra da bi to trbalo raditi, mediji imaju pravo govoriti, objavljivati određene informacije o kaznenom postupku", kazao je Malenica.

Dodao je da pojedine države u EU-u imaju i tajnu istragu, ali da 'mi nećemo ići u tom smjeru'.

O SMS porukama: 'Treba utvrditi tko je bio u doticaju s tim informacijama'

Na jednoj strani je, govori, pravo javnosti da ima informacije, a s druge je strane da treba zaštititi pravo na privatnost i presumpciju nevinosti osoba na koje se odnosi kazneni postupak. Ministar nije želio govoriti o rokovima, a što je Plenković točno mislio, treba pitati njega, dodao je.

"To nije motiv ovih promjena. Rekao sam da smo i prošle godine raspravljali o tome", kaže ministar na pitanje leži li motiv za ove izmjene u otkrivanju poruka koje su se pojavile u javnosti posljednjih tjedana.

"Trebalo bi utvrditi tko je bio u doticaju s tim informacijama, od sudionika postupka", kaže ministar i dodaje kako je to stvar postupanja policije i tužiteljstva. Rekao je i da ne može komentirati predmet Žalac, sadržaj spisa ni dokaznih radnji jer tu nema 'nijednog novog momenta'.

Kazne za odavanje tajne i podataka već postoje

Što se tiče kazne koja će biti zapriječena za ovo kazneno djelo, ministar kaže da već sad postoji kazna za odavanje tajne i odavanje podataka i informacija izvida. "Samo bi novim propisivanjem kaznenog djela se vezali na to. Mislim da je kazna zatvora do tri godine, to je kazna za odavanje službene tajne", kaže.

Objasnio je da bi se kazneno djelo odnosilo na fazu postupka koja je nejavna, odnosno na odavanje sadržaja dokaznih radnji.