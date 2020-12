IMUNOLOG JONJIĆ: ‘Novi soj virusa je malo iznenađenje, nije ga bilo lako predvidjeti. Moramo se cijepiti!’; Stižu podaci županija

Jučer je u Hrvatskoj potvrđeno 766 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva ukupno 16105

U Hrvatskoj je 2956 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 294

U Hrvatskoj je ukupno preminulo 3257 oboljelih

U svijetu je zabilježeno 77.184.964 zaraženih

Oporavilo se 54.101.196, a preminulo je 1.699.878

Požeško-slavonska županija: 74

7:57 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivan 551 slučaj zaraze korona virusom (COVID-19), 516 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 35 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 1289 osoba, a ukupno su testirane 22002 osobe. Na posljednjem testiranju obrađeno je 326 uzoraka, od kojih su 74 pozitivna. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

Jonjić: Cijepimo se!

7:45 – Mi nemamo druge alternative osim cjepiva u borbi protiv virusa. Moramo povećati procijepljenost kako bismo spriječili širenje zaraze i ograničili pandemiju, rekao je za Dnevnik HTV-a Stipan Jonjić, prof. dr. sc., imunolog na Zavodu za histologiju i embriologiju u KBC-u Rijeka. Komentirao je i pojavu novog soja koronavirusa.

“Zna se da ovaj virus ima dvije mutacije, ali postoje još neke mutacije i to ukazuje da virus radi značajnije promjene, no nikada nije bilo govora da se može ugroziti osnovni integritet u smislu virulentnosti”, naglasio je i dodao kako ovaj virus ipak manje mutira nego drugi RNK virusi, zato što on ima i tu popravnu funkciju za mutacije. Naglasio je kako unatoč svemu, ovo je malo iznenađenje što se tiče mutacija.

“Nije bilo lako predvidjeti ovaj klaster mutacija koji ovaj virus definira kao novu varijantu”, rekao je i dodao kako su predviđanja teška. Jonjić je naglasio kako se nada da će intenzivnijom pojavom sekvencioniranja doći do spoznaje geneze ovih virusa te da mutacije ne bi trebale za sada bitno narušiti imuni odgovor na osjetljivost na protutijela koja se induciraju ovom vakcinom.

“Moramo se cijepiti i kontrolirati virus u obliku kakav jest”, rekao je Jonjić. Najbolja je vijest da pada broj inficiranih i bilo bi dobro da se to ne pokvari za vrijeme blagdana kako se trenutno dobra situacija ne bi ugrozila, rekao je i naglasio da je važno da mortalitet padne. Za kraj je poručio: “Cijepimo se!”

Više od 18 milijuna ljudi zaraženo u SAD-u

7:02 – Sjedinjene Države su u ponedjeljak prešle granicu od 18 milijuna prijavljenih slučajeva koronavirusa, s više od 319.000 umrlih od početka pandemije, pokazuju podatci uglednog sveučilišta Johns Hopkins. SAD, najteže stradao u svijetu gledano po apsolutnim vrijednostima, bori se s eksplozijom epidemije. U ponedjeljak navečer imao je točno 18.006.061 slučaj. Nova granica je probijena u vrijeme kada je u zemlji počela kampanja cijepljenja, nakon žurnog odobrenja Pfizer/BioNTechova i Modernina cjepiva. Prošli tjedan u SAD-u je od covida umrlo više od 18.000 ljudi, što znači da je svake 33 sekunde netko umro od te bolesti. Kako bi dao primjer i umirio sumnjičavce, novoizabrani predsjednik Joe Biden (78) primio je u ponedjeljak pred televizijskim kamerama prvu dozu cjepiva protiv covida-19. U petak se cijepio i potpredsjednik na odlasku Mike Pence, također javno te više visokih dužnosnika američkog Kongresa.

Francuski liječnici tuže infektologa Didiera Raoulta

7:01 – Francuska liječnička komora priopćila je u ponedjeljak da je podnijela prijavu protiv šestero liječnika, među kojima protiv profesora Didiera Raoulta, infektologa svjetskog ugleda, nakon njegovih spornih izjava o epidemiji covida-19. Na upit agencije France Pressea Francuska liječnička komora (CNOM) potvrdila je informaciju koju je prva objavila medicinska novinska agencija APMNews, ne navodeći druge pojedinosti. Ustanova je odlučila podnijeti prijavu prvostupanjskom stegovnom tijelu ili se priključiti prijavi koja je podnesena protiv šestero liječnika, navodi specijalizirana agencija. Među tuženim liječnicima su Didier Raoult iz sveučilišnog bolničkog instituta (IHU) Mediterranee u Marseilleu, sporni zagovornik hidroksiklorokina i infektolog Christian Perronne.

Didier Raoult se našao u središtu polemike zbog toga što je kritizirao način na koji su francuske vlasti upravljale krizom i zbog sukoba interesa u međunarodnom istraživanju o liječenju covida-19. Njegove su izjave nagnale područnu liječničku komoru da podnese stegovnu prijavu a CNOM je odlučio priključiti se. Što se tiče Perronnea, pariške regionalne bolnice AP-HP priopćile su u četvrtak da su ga otpustile zbog toga što je izjavljivao da su bolesnici od covida dobar izvor zarade za liječnike i zbog spornih izjava o hidroksiklorokinu. Christian Perronne je bio predstojnik odjela za zarazne i tropske bolesti u bolnici Raymond-Poincare u Garchesu, u pariškoj regiji. CNOM je podnio prijavu i protiv Henrija Joyeuxa, umirovljenog onkologa, Nicole Delepine, bivše pedijatrijske onkologinje u Garchesu te Nicolasa Zellera i Rezeau-Frantza, liječnika opće prakse.

Koliko su cjepiva sigurna?

7:00 – Europska agencija za lijekove odobrila je uporabu prvog cjepiva protiv bolesti COVID-19 u Europskoj uniji. Prva pošiljka od 9600 doza cjepiva stiže u Hrvatsku 26. prosinca, cijepljenje počinje dan poslije. Na pitanje da li su cjepiva sigurna, dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, predstojnica Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković u emisiji HTV-a, Otvoreno je rekla kako su cjepiva sigurna te naglasila kako su alergijske reakcije rijetke, javlja HRT. “Do sada je prijavljeno 6 reakcija na preko 200 tisuća ljudi koji su cijepljeni. Alergijske reakcije su zabilježen e u vremenskom periodu od 30 minuta, koliko je preporučeno u nakon cijepljenja da se vidi hoće li biti nekakva reakcija. Posljedica ove bolesti će biti više i treba se odlučiti da se ljudi cijepe da ne pomognu samo sebi, već da i zaštitimo one koji se ne mogu cijepiti zbog bolesti koje imaju”, naglasila je.

Doc. dr. sc. prim. Rok Čivljak, dr. med., zamjenik ravnatelja Infektivne klinike “DR. Fran Mihaljević” je rekao kako će se cijepiti zato što smatra da zdravstveni djelatnici imaju dvostruku obavezu cijepljenja, a možda i trostruku. “Jedna je da zaštitite sebe od bolesti, druga je svoju obitelj, i treća je da se zaštite bolesnici s kojima smo u svakodnevnom kontaktu”, naglasio je. Istaknuo je kako se ne bi cijepio zbog vlastite zaštite, već zbog toga da se u pučanstvu smanji broj ljudi koji će nositi i prenositi virus te da se tako epidemija ugasi.

Jelena Krajačić-Bucić, dr. med., samostalna stručna ocjeniteljica dokumentacije o lijeku, Agencija za lijekove i medicinske proizvode RH (HALMED), istaknula je kako ne postoji 100 posto učinkovito cjepivo, zato što ljudi imaju različit imunosni odgovor. “Svatko ko se cijepi imat će korist od toga, a s vremenom kad se procijepljenost poveća biti će i manje mutacija”, naglasila je.