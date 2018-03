NE POSJEDUJE NIŠTA, A IMA SVE: Ovih šest stvari dokazuju da Franjo Lucić nije ‘crkveni miš’ među saborskim zastupnicima

Prema podacima iz imovinske kartice, Lucić nema ni kuću ni automobil, a nema čak ni ušteđevine. Osim ‘gole’ zastupničke plaće i njive u Pleternci vrijedne 15.000 kuna, službeno nema ničega

Nakon skandala s pokušajem podmićivanja novinara Telegrama Drage Hedla, zbog čega je USKOK početkom ožujka podigao optužnicu protiv njega, a u Saboru mu skinut zastupnički imunitet, posrnuli HDZ-ov moćnik iz Pleternice Franjo Lucić našao se u petak usred još jednog skandala. Jučer smo, naime, ekskluzivno objavili fotografije snimljene mobitelom koje je Lucić, kako tvrde naši izvori, razmijenjivao s neimenovanom ljubavnicom.

SKANDAL MOĆNOG HDZ-ovca: Kune se u obitelj, vjeru i tradiciju, a ljubavnici godinama šalje obnažene selfije

Osim fotografije u seksualnom klinču s nepoznatom partnericom, Lucić je odjeven samo u gaće okidao selfije u mramornoj kupaonici luskuznog hotela za koji smo potom utvrdili da je čuveni Grande Bretagne s pet zvjezdica, u samom srcu Atene, na tamošnjem trgu Syntagma u blizini grčkog parlamenta. No, Lucić nije bio ondje u studenom prošle godine u nekakvoj međuparlamentarnoj posjeti već, navodno, kao gost Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) kada je reprezentacija Hrvatske u Pireju igrala s Grčkom uzvratnu utakmicu dodatnih kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo. Može se pretpostaviti da je Luciću ugodni vikend u superluksuznom hotelu i gledanje utakmice uživo omogućio njegov brat Drago Lucić, član Izvršnog odbora HNS-a.



TKO JE LUCIĆU PLATIO PROVOD U LUSKUZNOM HOTELU KOJI JE VOLIO I HITLER: Seks afera otkrila kako HNS kupuje moćnike?

Na stranu sad seks-skandal usred kojeg se našao zastupnik Lucić. Sudeći po svemu ovome, on je političar koji živi na visokoj nozi iako službeno slovi za jednog od najisromašnijih zastupnika, barem HDZ-ovih. Prema imovinskoj kartici, on osim mjesečnog primanja u neto iznosu od 16.064,17 kuna i oranice u Pleternci vrijedne 15.000 kuna ne posjeduje baš ništa. Ostalih prihoda, subvencija, donacija ili plaće ostvarene kod drugog poslodavca nema. Supruga mu u obiteljskoj tvrtki Građapromet d.o.o. u stečaju ostvaruje godišnji neto prihod od 42.536,82 kune, što odgovara mjesečnoj plaći od otprilike 3.500 kuna. Prema podacima iz imovinske kartice, Lucić ne posjeduje niti pokretnine, dionice, a ni poslovne udjele i vrijednosne papire u poslovnim subjektima. Nema čak ni kunske niti devizne štednje. Osim gole plaće i nevelike njive Lucić službeno nema ničega. Pa ipak, donosimo nekoliko činjenica koje govore suprotno.

1. NEMA AUTO, ALI VOZI BMW (I PARKIRA GDJE MU SE PROHTIJE)

U listopadu prošle godine Lucić je snimljen kako neprospisno parkira BMW ‘peticu’ na Markovom trgu. Otkud mu auto – zapitali su se naivni – kada je u imovinskoj kartici lijepo napisao da ga nema. Istina, nema auto, ali ima sina Domagoja na kojeg je registriran BMW i koji ocu velikodušno dâ ključeve limuzine kada ovome ustreba. A dok drugi zastupnici parkiraju u javnoj garaži na Tuškancu, Lucić je sinov BMW jesenas parkirao ispred zagrebačke Gradske skupštine gdje je parkiranje strogo ograničeno. “Nisam bezveze tamo parkirao, imao sam sastanak u Skupštini. Onda se može”, kazao je tada pravdajući se. No, iz Gradske skupštine su opovrgnuli njegovu tvrdnju da je ondje išao na sastanak.

Usput, koncem siječnja ove godine Lucića je zaskočila policija kod čvora Lužani na autocesti Zagreb-Lipovac. Utvrdili su da je vozio ‘pod gasom’ (izmjereno mu je 0,6 promila alkohola u krvi) te mu je odrezana kazna od 1000 kuna i oduzeta vozačka dozvola na mjesec dana.

JE LI LUCIĆ NAJLOŠIJI LAŽOV NA SVIJETU? Svaki put kad ga uhvate s prstima (ili jezikom) u pekmezu, izmisli istu nepametnu stvar

2. NEMA AUTOMOBIL, ALI NABIJA PUTNE TROŠKOVE

Iako je u svim imovinskim karticama od 2011. naovamo Lucić navodio da ne posjeduje ikakve pokretnine, odnosno automobil, u razdoblju od prosinca 2011. do srpnja 2017. godine na blagajni Hrvatskog sabora podigao je ukupno 124.166 kuna na ime troškova službenih putovanja, većinu toga putujući na relaciji Pleternica-Zagreb i natrag. Da bi ostvario pravo na naknadu, koja iznosi 2 kune po prijeđenom kilometru, Lucić, kao ni ostali zastupnici, ne mora prema propisima Sabora posjedovati svoj automobil već u obzir dolaze i vozila u najmu ili u vlasništvu nekog od članova obitelji.

3. NE POSJEDUJE NIŠTA, ALI IMA TVRTKE I DUGOVE

Iako osim njive i zastupničke plaće Lucić ‘na papiru’ nema ničega, u svojoj je Pleternici (gdje je dugo bio i gradonačelnik) od početka 1990-tih stvorio poslovno carstvo izniklo iz metaloprerađivačke tvrtke TOFRADO. Pleterničke tvrtke TOFRADO i TOFRADO Bačvarija te Građapromet, koje je Lucić osnovao i bio im vlasnik, u stečaju su od 2012. godine. Tvrtka za otkup potraživanja Adriatic Assets pokrenula je u proljeće prošle godine pokrenula je ovrhu nad Građaprometom radi povrata kredita od 28,1 milijun kuna. Ta je tvrtka jamčila bankama otplatu kredita koje su podizale druge dvije Lucićeve tvrtke.

USKOK RADI NA SLUČAJU MOĆNOG HDZ-ovca: Objavili što poduzimaju nakon što je otkriveno da je pokušao podmititi novinara Telegrama

4. NEMA KUĆU, ALI IMA KROV NAD GLAVOM (I TO VELEBNI)

Lucić, prema podacima iz imovinske kartice, osim spomenute oranice vrijedne 15.000 kuna nema drugih nekretnina. No, to ne znači da nema krova nad glavom. Dapače, velebnu obiteljsku kuću površine 254 ‘kvadrata’ s okućnicom od 1.200 četvornih metara te voćnjakom od 11.000 četvornih metara, sve to vrijedno oko 2,5 milijuna kuna, Lucić je prodao svojoj djeci uoči Božića 2009. godine. Tri njegova sina i kći kupili su kuću za 600.000 kuna. U dva navrata – 2011. i 2012. godine – kada je već živio kao podstanar kod kćeri i sinova, još je upisivao tu kuću u svoju dužnosničku imovinsku karticu. No, od 2013. godine kuća i imanje iščeznuli su iz kartice, a 2013. je taj ‘nestanak’ morao pojasniti i pred Povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa. Tada je rekao da je došlo do greške u komunikaciji između njega i njegove tajnice koja mu je popunjavala imovinsku karticu, a zaboravila je navesti djecu kao vlasnike.

DRUŠTVENE MREŽE SE GENIJALNO ZABAVLJAJU NAKON ŠTO JE NET.HR RAZOTKRIO SEKS SKANDAL: ‘Ono kad je post, a ti navališ na meso’

5. A IMA I APARTMANE NA MORU, NJIH ŠEZDESET

Telegramov je lani objavio priču o tome da je Lucić 2005. godine dobio povlašteni kredit u iznosu od 12 milijuna kuna za zapošljavanje branitelja a radi izgradnje pilane i nabave strojeva. Međutim, novac od kredita, prema toj priči, preusmjeren je na račune drugih Lucićevih tvrtki i njime je financirana izgradnja šezdesetak apartmana na Jadranu, u Srimi kraj Šibenika. Skoro svi apartmani bili su ubrzo prodani.

MUČNA POZADINA: Što Lucić radi dok se slika u gaćama? Evo kako je uzeo braniteljima da si izgradi 60 apartmana na obali

6. IMA I 3.000 KUNA ZA PODMIĆIVANJE NOVINARA

Na koncu, Franjo Lucić sigurno ima 3.000 kuna jer toliko je prošloga ljeta u telefionskom razgovoru ponudio Telegramovom novinaru Dragi Hedlu kako bi ovaj obustavio svoju novinarsku istragu njegovih poslovnih malverzacija u trima spomenutim tvrtkama u stečaju. Kazao je da će mu, bude li odustao od pisanja teksta, platiti triput više nego što će za napisani tekst dobiti od Telegrama.

“Ono što ćeš ti od redakcije dobiti, ja ću te honorirati jedan naprema tri, ako ti dobiješ tisuću, ja ću ti dati tri tisuće”, kazao je Lucić Hedlu, što se jasno čulo i na snimci tog razgovora.