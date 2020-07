‘NE PANIČARITE, NIJE SVAKA FIBRA ZA TESTIRANJE’: Splitska liječnica otkrila zašto se nakon prvog simptoma ne treba odmah testirati

‘Ja bih strogo zabranila da neki pacijent sam traži, inzistira ili čak dolazi na Higijenski kako bi isposlovao testiranje na COVID-19’, kaže dr. Krolo

Epidemiolozi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dnevno dobivaju mnoštvo telefonskih poziva uspaničenih ljudi koji zovu nakon što primijete da imaju povišenu temperaturu. Poručuju im kako nema potrebe da se odmah isti dan testiraju na Covid-19.

Takvi se trebaju javiti svojem obiteljskom liječniku koji će po simptomima odrediti treba li se osoba testirati protiv koronavirusa.

“Neće na meni Beroš štedjeti, ja se želim testirati”, često govore nestrpljivi građani u panici, piše Slobodna Dalmacija.

Pričekajte malo

Malo je građana koji prihvaćaju objašnjenje da testiranje nije odmah potrebno te da treba pričekati nekoliko dana dok se simptomi ne pokažu u punom svjetlu.

“Ja bih strogo zabranila da neki pacijent sam traži, inzistira ili čak dolazi na Higijenski kako bi ‘isposlovao’ testiranje na COVID-19. To je nedopustivo. Takav pacijent, koji je dobio povišenu tjelesnu temperaturu, prvo mora biti smiren i pribran i mora nazvati svog obiteljskog liječnika. Tada, u razgovoru s liječnikom, mora svom liječniku objasniti kakve ima simptome, boli li ga glava, bole li ga mišići, kolika mu je tjelesna temperatura, je li nekoliko dana prije bio na nekom slavlju, gdje je bilo puno ljudi…. I tada, kada liječnik dobije sve te informacije, odlučuje što i kako dalje s tim pacijentom”, rekla je liječnica obiteljske medicine i predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHOM) dr. Vikica Krolo.

Ono što je sigurno da su oni koji više vremena provode u kući ili dovoljno distancirani od drugih ljudi u manjem riziku da se zaraze koronavirusom.

Nema potrebe za testiranjem prvi dan

“Prvi pozitivni test neće ni biti moguće dobiti prije pet do sedam dana od početka zaraze. Dakle, nepotrebno se odmah, prvi dan testirati. Ako osoba ima povišenu temperaturu, jedan do dva dana mora ostati kod kuće, izolirati se, koliko je to god moguće od svoje obitelji i od vanjskih kontakata i biti u telefonskom kontaktu s liječnikom, koji će nakon tri do pet dana vidjeti kako se situacija razvija i sukladno tome će odlučiti o daljnjim koracima”, kaže dr. Krolo.

Na pitanje može li osoba koja sama živi u domaćinstvu, a ima povišenu temperaturu, sama otići u trgovinu po namirnice, odgovorila je:

“Može, ali mora se raditi o osobi koja nije sumnjiva na COVID-19. Odnosno, mora se raditi o osobi koja nije imala prethodno rizične kontakte (svadbe, proslave…) i koja nije od epidemiologa dobila mjeru samoizolacije, s obzirom na to da je bila kontakt nekog tko je zaražen. Takva osoba koja nije sumnjiva na COVID-19, a ima povišenu temperaturu, obavezno mora na licu dok ide u samoposlugu imati zaštitnu maskicu. Osim koronavirusom, osoba se može ‘zaraziti’ i običnom prehladom, može imati nekakvu bakterijsku upalu, ili može imati virozu (kojih je trenutačno podosta među populacijom).”

Testiraju se i oni bez simptoma, ali ako ispunjavaju neke uvjete

Kaže kako liječnici točno znaju koji su simptomi Covida-19.

“Točno znamo koji su simptomi sumnjivi na koronavirus. Nešto slično kao i kod obične gripe. Dakle, osoba zaražena koronavirusom mora imati povišenu temperaturu, kašalj, kratki dah, bol u svim mišićima… Ako se simptomi razvijaju u tom smjeru, onda liječnik donosi odluku o testiranju. Ja sam u posljednjih 10-ak dana na testiranje na COVID-19 poslala petero svojih pacijenata, ali ne zbog toga jer su imali simptome, već zbog toga jer su morali ići na pretrage u bolnicu, na operaciju, a neki, koji su zaposleni u domovima za starije i nemoćne, su se vraćali na posao. Dakle, testirati se odmah može one koji imaju lošu epidemiološku anamnezu, one koji su nekoliko dana prije izbivanja temperature bili na svadbi ili nekom drugom većem okupljanju od kojih nitko nije nosio maskicu i gdje se nije poštivala socijalna distanca”, zaključila je dr. Krolo.

