NE OSJEĆAJU SE KRIVIMA: Hoće li DORH za bivšeg šefa HEP Proizvodnje i člana Uprave HEP-a tražiti istražni zatvor zbog tragedije u Hidroelektrani?

Osumnjičeni u slučaju Hidroelektrane Plat, bivši šef HEP Proizvodnje Željko Starman aktivno je u utorak popodne iznosio obranu na Državnom odvjetništvu u Dubrovniku te se, kao i ranije član Uprave HEP-a Nikola Rukavina, ne osjeća krivim, a neslužbeno se doznaje da će DORH zatražiti jednomjesečni istražni zatvor za obojicu, piše N1. Obojica su na ispitivanju kod istražnog suca, a odluka o istražnom zatvoru trebala bi biti donesena uskoro.

Aktualni član uprave HEP-a Nikola Rukavina i donedavni direktor HEP Proizvodnje Željko Starman, prvoosumnjičeni za tragediju u HE Plat i ovo su jutro na ispitivanju kod istražnog suca. #N1info — Matea Dominiković (@m_dominikovic) June 12, 2019

Jučer je Starmanov odvjetnik Gordan Preglej izjavio da se njegov branjenik, aktivno iznoseći obranu, izjasnio kako se ne osjeća krivim. Preglej je naglasio kako je riječ o velikoj ljudskoj tragediji, prije svega za obitelji poginulih djelatnika, ali i istaknuo da 63-godišnji Starman nikad nije bio u sukobu sa zakonom. Naglasio je da njegovom klijentu izuzetno teško pada svaka situacija koja ima veze s kršenjem zakona, a posebno kad je riječ o djelatnicima njegove tvrtke. Premda mu je teško, kaže odvjetnik, ne osjeća se krivim.

Tko je odgovoran?

Odgovarajući na novinarski upit tko je odgovoran za tragediju, Preglej je objasnio kako je HEP Proizvodnja izuzetno velika jedinica s dvije tisuće zaposlenika, a lanac u pripremi ugovora izuzetno dug s jako puno uključenih osoba. Preglej je rekao da je Starman kao odgovorna osoba jedini u mogućnosti potpisati ugovor, ali njemu podređene stručne službe apsolutno radne na pripremi tog ugovora i donose mu gotov ugovor, kaže odvjetnik. Napomenuo je kako malo zna o dokumentaciji u spisu, ali prema njegovom saznanju je tzv. revitalizacija HE u Platu počela 2011. godine, a Starman je na čelo HEP Proizvodnje postavljen 2017. godine, piše N1.

“Prije njegovog imenovanja za direktora dogodila se svečanost završetka revitalizacije HE Plat, ali ta revitalizacija ni dan danas nije dovršena. Postoje investicijski planovi HEP Proizvodnje iz 2019. godine koji ukazuju da postupak revitalizacije i dalje traje“, izjavio je Preglej, koji nije htio špekulirati o mogućem pritvoru.

‘Teret dokaza je na DORH-u’

Ranije se i osumnjičeni član Uprave HEP-a Nikola Rukavina aktivno branio, te se također ne osjeća odgovornim. Njegov odvjetnik Krešimir Škarica izjavio je u utorak u Dubrovniku da se Rukavina, kojem je žao što se tragedija dogodila, ne osjeća odgovornim. Naglasio je kako Rukavina nema ni objektivne niti stvarne veze s inkriminacijom za koju ga se tereti.

“Teret dokaza je na Državnom odvjetništvu. Mi tek sad nakon iskaza možemo izvršiti uvid u spis, vidjeti koji su DORH-ovi dokazi izvedeni, kakva je kvaliteta rekonstrukcije i vještačenja. Na tome ćemo temeljiti obranu”, najavio je Škarica.

Nakon iznesenih obrana osumnjičenih Nikole Rukavine i Željka Starmana, državni odvjetnik će, kako se neslužbeno doznaje, zatražiti jednomjesečni istražni zatvor za obojicu. O tome bi u srijedu trebao odlučivati sudac istrage Županijskog suda.

Ljudi su poginuli i ozlijeđeni su, a HEP-u je nanesena materijalna šteta

Podsjećamo, u požaru koji je 10. siječnja buknuo u HE Plat nestala su tri radnika koji su nakon opsežne potrage pronađeni mrtvi. Jedno tijelo pronađeno je istog dana oko 14 sati u odvodnom kanalu hidroelektrane, a drugo oko 21,50 sati na obali mora u Cavtatu. Za trećim djelatnikom HE tragalo se do nedjelje 13. siječnja navečer, kada je njegovo tijelo locirano u pomoćnoj cijevi odvodnog kanala HE.

U požaru je ozlijeđeno još sedam osoba, a Društvu HEP pričinjena je izravna i neizravna materijalna šteta velikih razmjera. U četverodnevnoj danonoćnoj potrazi u teškim vremenskim uvjetima na kopnu, moru, u podmorju i u zraku, sudjelovalo je više od sto ljudi – djelatnika policije, HGSS-a, svih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s juga Hrvatske, djelatnika HE Plat, mještana, ronioca i Obalne straže Omiš, a medicinski tim je bio cijelo vrijeme u pripravnosti.

Teška kaznena djela

Ukupno je osam hrvatskih državljana osumnjičeno za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti te za kaznena djela opasnog izvođenja građevinskih radova.

“Trojica su osumnjičeni da su kao direktori, ujedno odgovorne osobe investitora u gradnji, tijekom naručivanja i praćenja građevinskih radova obnove i sanacije Hidroelektrane Dubrovnik propustili poduzeti zakonom predviđene radnje zbog čega građevinski radovi nisu izvedeni u skladu s relevantnim propisima i pravilima struke”, naveli su iz policije.

Ostalih su osumnjičeni da kao projektanti i izvođači sanaciju Hidroelektrane Dubrovnik nisu izvodili u skladu s tehničkim propisima i pravilima struke što je neposredno ugrozilo sigurnost uposlenika i imovine. Za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti predviđena je zatvorska kazna od 3 do 15 godina zatvora, a za kaznena djela opasnog izvođenja građevinskih radova od šest mjeseci do pet godina zatvora.