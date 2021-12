Marija Brajdić Vuković, zastupnica Možemo! u Gradskoj skupštini Zagreba, komentirala je stanje komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu. Naglasila da je problem sa Zagrebom u tome što su ga preuzeli nakon dvadeset godina vladavine drugog čovjeka.

"Ono što smo zatekli jest dotrajala infrastruktura, brojni problemi s infrastrukturom, preopterećenim cestama. Pokušavamo napraviti da Holding i njegove podružnice funkcioniraju što bolje. To je bilo nemoguće uspostaviti preko noći", rekla je Brajdić Vuković gostujući u "Studiju uživo" N1 televizije. Istaknula je da su poduzeli sve mjere kako bi stabilizirali proračun u idućoj godini.

"Uveli smo neke nove zelene projekte. Nadamo se da ćemo kroz sistem smanjene potrošnje i stabilizacije uspjeti zaokružiti dobru, lijepu stabilizacijsku godinu", dodala je.

Skuplji odvoz otpada za one koji ne odvajaju?

Govorila je potom o problemu otpada, rekavši da je to veliki problem Grada Zagreba te da je u tom smislu vladajućima jako važno gospodarenje otpadom u Gradu. "Ovdje smo krenuli s idejom da s raznoraznim odlukama to s otpadom dovedemo u neko stanje koje bi bilo zadovoljavajuće i moguće je da će u tom dijelu poskupjeti usluge, pogotovo za one koji neće odvajati otpad", pojasnila je.

Poskupljenje ostalih usluga nakon restrukturiranja Holdinga?

"Holding zasad radi restrukturiranje unutar sebe gdje će doći do nekih većih stvari, tek nakon što se to bude napravilo, onda će se ići u eventualno razmišljanje o eventualnom poskupljenju ostalih usluga", kazala je Brajdić Vuković za N1 dodajući da to zasad nemaju u planu.