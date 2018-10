NE, NIJE SPRDEX, NEGO HRVATSKI SUDOVI: Marica osuđena za kazneno djelo sramoćenja, tračala je susjede

Umirovljenica će morati platiti sudske troškove,a sud joj je zabranio tračanje na godinu dana

Marica (56) iz okolice Bjelovara, proglašena je krivom i osuđena za kazneno djelo teškog sramoćenja supružnika Ivana i Đurđice koji imaju kuću u njezinu susjedstvu, a inače žive i rade u Njemačkoj. Kako je već ranije pravomoćno osuđena za klevetanje supružnika, sud ju je kaznio s ukupno 5000 kuna koju neće morati platiti ako u roku od jedne godine opet ne počini slična kaznena djela. No, morat će podmiriti sve troškove sudskog postupka koji još nisu određeni, što za nju, s obzirom na malu mirovinu, neće biti mali iznos.

‘Oni su bijeda i prolupali’

Marica je, kako piše Podravski, neutvrđenog datuma u kolovozu 2012. u dvorištu kuće Luke D. pred više ljudi izjavila da su Ivan i Đurđica “bijeda i prolupali”, da “ne znaju što rade i nisu normalni”. Također je se tereti da je neutvrđenog datuma početkom listopada 2012. kod blagajne u trgovini Konzuma pred više ljudi za susjede da je ona “od njih dobila sve i treba još novaca dobiti”; “sada je sve moje’ i je rekla da “sada neka idu nazad i neka se brinu za svoju djecu”.

Marica se na sudu branila kako je nikada nije rekla da su ludi i prolupali, jer da takve riječi ona ne govori ni životinjama. No na sudu su svjedočili i zajednički susjedi kojima je ogovarala supružnike. Žrtva trača Ivan navodi kako je prije Božića 2012. došao iz Njemačke u svoju kuću i od susjeda Marka saznao da je optužena Lukinoj supruzi rekla da su on i žena prolupali, da su bijeda i ne znaju što rade.

Sud izveo brojne dokaze i svjedoke

Također, kaže kako je 30. prosinca iste godine od rođakinje Ljubice doznao da joj se Marica obratila u Konzumu na blagajni i rekla da su on i žena sve izgubili, da se mogu pokupiti i ići djeci u Njemačku i da tu više nemaju što tražiti. Ljubica mu je, dodao je Ivan, rekla da je tada u Konzumu bilo više ljudi na blagajni i da su sve čuli.

Općinski sud u Bjelovaru u tom procesu na raspravama izveo brojne dokaze – obavio je uvid u račune iz dućana koji su akteri ove neobične priče posjećivali, zatražio je brojnu medicinsku dokumentaciju za optuženicu i tužitelje, saslušao sedam svjedoka, pregledao prijašnje parnice i presude i na koncu je umirovljenicu osudio za sramoćenje.

‘Oni vam jedu cucju hranu’

No daleko od toga da je to jedini slučaj u kojem su se bračni par i Marica tužili. Ništa manje bizaran nije slučaj u kojem je Marica pravomoćno osuđena za klevetu. Ivan i supruga su u Billi kupovali hranu za pse i sreli Maricu. Marica je, tumači dalje Ivan, izišla iz Bille, stajala s nekim ljudima pred trgovinom i rekla im da su oni ti ljudi koji jedu ‘cucju’ hranu, pokazavši na njega i suprugu, a da je to sve mogao čuti i susjed Martin koji je bio par metara od nje.

“Nakon tih uvreda i kleveta, ne možemo više otići u trgovinu jer me je sram nakon što su se pročule te uvrede i klevete, pa su ljudi počeli okretati glavu od nas” svjedočio je tužitelj Ivan i dometnuo kako je njegov pokojni brat Đuro živio s optuženom Maricom, ali oni već dugo nisu u dobrim odnosima zbog neriješenih imovinskopravnih stvari.

A i Marica njih tužila za klevetanje

No šamaranje tužbama počela je , zapravo, Marica. Sud je tijekom dokaznog postupka ustanovio kako je i protiv tužitelja Ivana i Đurđe u tijeku ovršni postupak radi naplate potraživanja optužene Marice u iznosu od 10.000 kuna, i to na ime naknade štete “kada su supružnici zvali TV Novu da snimi što im sve Marica radi u kući i dvorištu”. Marica ih je tužila za klevetanje i pravomoćno dobila spor.