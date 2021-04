‘NE NAPADAJTE DRUGA’: Evo kako je Milorad Pupovac reagirao dok su novinari rešetali antifašista kojeg je Milanović prozvao

Predsjednik je svojim nastupom nakon odavanja počasti žrtvama logora Jasenovac podigao dosta bure

Nakon što je odao počast žrtvama logora Jasenovac, predsjednik Zoran Milanović stao je pred novinare. Među ostalim izrazio je žaljenje jer predsjednik Saveza antifašista Franjo Habulin nije bio u njegovoj delegaciji. O tome više možete pročitati OVDJE.

MILANOVIĆ SIPAO OPTUŽBE: Pale teške riječi, javio se i Pupovac; ‘Predstavnik antifašista nije ovdje sa mnom jer je ucijenjen’

Uskoro mu je na istom mjestu odgovorio Habulin.

“Nitko me nije ucijenio. Tko, što misli i način na koji to izgovori neću komentirati, no ono što želim reći je da je u tijeku jedan proces, a to je razgovor s Vladom, premijerom. Mene prije svega zanima status antifašističkih boraca, a tu i je i status prostora u kojem je Savez od 1953. godine.

Pupovac: Mi smo odlučili zamoliti vas da ne napadate druga Habulina

“Dobro je imati most prema svakome. Moram imati mogućnost razgovarati i s predsjednikom Republike, premijerom, predsjednikom Sabora”, rekao je Habulin. Zanimljiv je bio trenutak kad mu je u obranu stao Milorad Pupovac.

“Mi smo odlučili zamoliti vas da ne napadate druga Habulina, sva pitanja koja ste njemu postavili, trebali ste postaviti nekom drugom, onome tko vam je dao povod za ta pitanja”, rekao je kratko Pupovac.