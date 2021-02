‘NE MOŽETE BITI POŠTEN I HREBEN’: Vladajući srušili prijedlog oporbe, kolege napadaju Hrebaka da je bešćutan i licemjeran

Mostovac Troskot rekao je da ovo nije ništa drugo nego odgađanje rješavanja problema upakirao u licemjerstvo i bešćutnosti HSLS-a i Darija Hrebaka dodavši da se iz toga vidi da vladajući nisu za reforme, poduzetništvo niti tržišnu ekonomiju

Mostov prijedlog zakona o ukidanju obveznih članarina u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) nije u petak dobio podršku većine saborskih zastupnika već je usvojen zaključak klubova vladajuće većine kojim se zadužuje Vlada da izradi prijedlog reforme HGK.

Zaključkom klubova HDZ-a, HNS-a, HSLS-a i Reformista, SDSS-a i nacionalnih manjina zadužuje se Vlada da najkasnije do 15. srpnja izradi prijedlog reforme HGK u cilju daljnjeg rasterećenja hrvatskih gospodarstvenika. Za zaključak glasovalo je 76 zastupnika, 61 je bio protiv i tri suzdržana.

“Prošlog tjedan kada su Plenković i Jandroković vidjeli da neće imati većinu žrtvovali su poduzetnike, obrtnike, radnike, ribare i stanovništvo Sisačko-moslavačke županije kao bi zaštitili HGK”, ustvrdio je uoči glasovanja Zvonimir Troskot (Most) podsjetivši na povlačenje zakona s glasovanja prošlog tjedana.

VLADAJUĆA VEĆINA ‘POKOPALA’ PRIJEDLOG OPORBE: Ništa od ukidanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori

Oporbeni zastupnici prozvali Hrebaka

Kazao je da ovo nije ništa drugo nego odgađanje rješavanja problema upakirao u licemjerstvo i bešćutnosti HSLS-a i Darija Hrebaka dodavši da se iz toga vidi da vladajući nisu za reforme, poduzetništvo niti tržišnu ekonomiju. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ponovo je da ta točka prošlog tjedan nije povučena nego da nije ni bila predviđena za glasovanje jer se nisu stekli uvjeti .

Krešo Beljak (HSS) kazao je da je duboko razočaran “bacanjem pijeska u oči hrvatskim poduzetnicima koji posredno plaćaju sve nas”. Izrazio je nadu da će građani odbaciti političare koji pod krinkom liberalizma bore da nešto bude obavezno.

Prozvani Dario Hrebak (HSLS) kazao je da ne vjeruje u promjene preko noći zakonom od dvije rečenice, kako je to predložio Most. Smatra da to nije ozbiljna reforma. Poručio je da će vladajući dogovoriti cjelovitu i sustavnu reformu koja će ići prema postupnom ukidanju obveznog plaćanja članarina.

“Most je bio u dvije Vlade, imao ministra gospodarstva, predsjednika Sabora ali ni to vam nije bilo dovoljno da biste promijenili ono što mi sada radimo, toliko o licemjerstvu”, rekao je Hrebak.

Bauk: ‘Ne možeš biti pošten i hreben’

Arsen Bauk (SDP) zaključio je da se ne može biti “pošten i hreben”, spomenuvši knjigu Zvonimira Majdaka o dvije sestre koje idu različitim putevima.

“35 godina kasnije imamo uprizorenje tog romana u Saboru, dvije sestre su HDZ i HSLS koji su se razdvojili oko HGK”, ustvrdio je Bauk koji je vještine Hrebaka definirao kao “hrebanje”.

Hrebak uzvratio Bauku: ‘Fali li danas Davorko Vidović?’

Reagirao je Branko Bačić (HDZ) koji je rekao da je SDP imao osam godina za izmjenu HGK ali da ništa nije napravio.

“SDP kada je u oporbi onda je gigant riječi, a kada je na vlasti onda je pigmej djela”, ustvrdio je.

Hrebak je pak upitao Bauka fali li danas na glasovanju Davorko Vidović, inače bivši zaposlenik HGK.

Oporba: ‘Najava HDZ-a o reformi je puka farsa’

Stephen Nikola Bartulica (DP) ocijenio je ranije u izjavi Vladin zaključak još jednim trulim kompromisom kojim Vlada štiti status quo i pokazuje da nije u stanju provesti ni najmanje reforme. Dalija Orešković (Centar) kazala je da ne vjeruje najavama HDZ-a o reformi HGK ustvrdivši da je zaključak “puka farsa” kao i cijeli niz drugih akata.

Natalija Martinčević (Reformisti) naglasila je potrebu reforme HGK no Mostov prijedlog ocjenjuje populističkim. Da bi se mogle ukinuti članarine a komora opstala mora se staviti na tržište te usmjeriti na europske projekte, a prvi korak mora biti ukidanje članarina za male poduzetnike, izjavila je Martinčević.

Zbog Mostovog prijedloga zakona o HGK u Saboru oporba je prošlog tjedna srušila kvorum negodujući zbog neuvrštavanje te točke u plan glasovanja. I dok su vladajući navodili da je oporba zlorabila činjenicu da je jedan zastupnik saborske većine ozbiljno bolestan i ne može prisustvovati glasovanju, oporba je ocijenila da je to poraz HDZ-a i da su izazvali kaos samo kako bi zaštitili tu ustanovu.