‘NE MOŽEMO TROŠITI ZRAK NEGO CJEPIVO’: Hrvatska je četvrta od dna u EU po broju primljenih doza; Bubaš: ‘Ne bih rekla da kasnimo’

Dok se gotovo svakodnevno pojavljuju novi problemi s platformom CijepiSe, koordinatorica za cijepljenje HZJZ-a Marija Bubaš poziva na pojačavanje ritma na 35.000 procijepljenih ljudi dnevno

Nimalo blag prema ministru zdravstva Viliju Berošu nije bio njegov nadređeni, premijer Andrej Plenković, koji je, kao rijetko kad dosad, javno izdao naredbu da riješi problem s aplikacijom CijepiSe. Iz Ministarstva zdravstva, pak, poručuju da će svi koji su naručeni preko aplikacije dobiti svoju dozu, no u tvrtci Cuspis, koja je radila na projektu vrijednom više od četiri milijuna kuna su bez komentara. “Kada budem imao komentara javit ću vam se. Budite sigurni!”, poručio je Vinko Kojundžić za Dnevnik.hr.

Premijer ne isključuje ni mogućnost naplate penala, a s tom se tvrtkom već vode sudski sporovi u nekim zdravstvenim ustanovama upravo zbog loših informatičkih rješenja. “Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice u srpnju 2015. godine raskinuo je suradnju s Cuspis d.o.o. zbog neispunjenja Ugovorom preuzete obveze. U tijeku je sudski spor koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu u kojem je tužitelj Cuspis d.o.o., a tuženik KBC Sestre milosrdnice. U istom još nije donesena presuda”, otkrio je v.d. ravnatelja KBC-a Sestre Milosrdnice, Mario Zovak.

Informatički stručnjaci su vrlo kritični prema odabranom rješenju. “To je isto kao da napravite avion bez krila i kažete – ne da ne funkcionira, nego ne radi kako smo htjeli. U bivšoj Jugoslaviji su milijuni ljudi cijepljeni u nekoliko tjedana kad nije bilo kompjutera, aplikacija i interneta”, navodi Lucijan Carić, stručnjak za informatičku sigurnost.

STRUČNJAK ‘POPLJUVAO’ PLATFORMU ‘CIJEPISE’: ‘Veću šlampavost nisam vidio; Napravljena je na razini srednjoškolskog obrazovanja…’

Intenzivnije procjepljivanje

Čudi ih zašto greške u skupo plaćenom sustavu nisu otklonjene. No, nova koordinatorica za cijepljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Marija Bubaš tvrdi da su svi problemi otklonjeni te da s cijepljenjem sada treba nastaviti puno intenzivnije nego prije.

“Znate i sami da smo one doze cjepiva koje su dolazile trošili jer ih nije dolazilo baš puno. Kako se sada intenzivira i broj doza koje će doći, tako moraju komplementarno tome biti usklađene sve naše aktivnosti. “Nepravilnosti su otklonjene, aplikacija se testirala zadnje dane gotovo svakodnevno. Ta platforma je bila pomoćni kanal za naručivanje. Do sada je najaktivniji kanal bio za naručivanje upravo kod liječnika obiteljske medicine. Kroz sustav e-naručivanja, kalendare cijepljenja i kroz platformu Cijepise imamo nekakvih više od 500 tisuća zainteresiranih za cijepljenje. Tome se zbraja i ovih 800 tisuća zainteresiranih čiji su interesi prikupljeni kroz gospodarske subjekte”, istaknula je Bubaš.

Ponavlja kako je željeni cilj procijepiti više od 55 posto populacije. No, građani se trenutno ne cijepe nedjeljom. “Do sada nije bilo potrebe za cijepljenjem nedjeljom. Ako smo utrošili sve doze, nismo imali s čime cijepiti nedjeljom. Sada ćemo cijepiti i nedjeljom, intenzivirat će se cijepljenje usklađeno s tim će biti distribucija cjepiva i sva druga logistika. Tridesetpet tisuća cijepljenja dnevno moglo bi se ostvariti do početka lipnja, kako bismo potaknuli i održali gospodarstvo, a naročito turističku sezonu”, rekla je Bubaš.

ZABRINUTOST ZA PODATKE 4000 HRVATA IZ ‘CIJEPISE’: ‘Treba utvrditi je li ih netko prenio u treće zemlje, preprodavao za razna istraživanja’

Uspjeh ovisi o cijelom zdravstvenom sustavu

Istaknula je da to ne ovisi samo o platformi CijepiSe, već o cijelom zdravstvenom sustavu. “Ministar zdravstva je naredio svim zdravstvenim djelatnicima da se intenzivnije uključe u proces cijepljenja. Ovaj tjedan svi na tome intenzivno radimo, nije samo jedna osoba ključna. Ključni smo svi mi, moramo zasukati rukave i raditi”, rekla je Bubaš.

No, rukavi su, prema podacima ECDC-a dosad bili spušteni, jer je Hrvatska četvrta od dna u Europskoj uniji po broju primljenih doza. “Do sada smo trošili ono što smo imali, ne bih rekla da kasnimo nego trošimo ono što imamo. Ne možemo trošiti zrak nego cjepivo. Treća faza će krenuti i krenut će cijepljenje gospodarskih subjekata, ove mlađe populacije. I dalje će se nastaviti zvati na cijepljenje oni koji pripadaju drugoj fazi”, istaknula je.

Na kraju se osvrnula i na slučajeve oboljelih od covida nakon cijepljenja. “Šteta je jer cjepivo spašava život, to je primarni cilj, sljedeći cilj je da spriječi težu kliničku sliku, a upravo se to događa. Reinfekcije su rijetke, ustvari. Od njih se radi medijski bum jer je to valjda zanimljivo čitati. Cijepite se jer to spašava život i spašava vas od respiratora i opet spašava od smrtnog ishoda. Osobe koje su se cijepile pa zarazile imaju vrlo blagi oblik bolesti”, zaključila je Bubaš.

CAPAK NAKON FIJASKA TVRDI DA PLATFORMA CIJEPISE NIJE PRESUDNA: ‘Ako treba pozivat ćemo ljude putem medija, novina…’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.