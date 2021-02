‘NE MOGU VJEROVATI DA SE OVO DOGAĐA!’ Šefica Udruge pacijenata u šoku: ‘Nitko više ne vjeruje Capaku i Markotić, a to je opasno…’

Upitana da prokomentira prijedloge iz Sabora o ostavkama Krunoslava Capaka i Alemke Markotić, Karačić kaže da je povjerenje izgubljeno te dodaje da jednom kada se povjerenje u kriznoj situaciji izgubi, da se ono ne može nadoknaditi

Šefica Udruge za promicanje prava pacijenata, Jasna Karačić, komentirala je gostujući na N1 cijepljenje preko reda te cijepljenja osoba starijih od 65 godina, u kontekstu prava pacijenata.

‘Ne mogu vjerovati da se ovo događa’

Voditeljica je, osvrćući se na presicu Nacionalnog stožera, navela da su neki iskoristili nepostojanje protokola pa preko poznanstava i veza uspjeli doći do cjepiva. Karačić je na to odgovorila da “uopće ne može vjerovati da se događa ovo čemu svjedočimo”.

“Šokirana sam brojem upita građana, pacijenata koji me neprestano zovu, mobitel mi stalno zvoni, ne prestaje. Govorim najviše o onkološkim bolesnicima, kroničnim bolesnicima starije životne dobi, više od 75 godina, koji ne mogu doći do cjepiva. Vidimo dvostruka mjerila, dvostruke standarde, što je apsolutno nedopustivo. Zgrožena sam cijelom ovom situacijom i komunikacijom s javnosti. Građani trebaju čuti, jer su se zaista pokazali odgovorni, javnosti treba objasniti ovo što se dogodilo i zašto se dogodilo, kao i to zašto svjedočimo ovome što slušamo”, kazala je Karačić za N1.

‘Ne postoji osoba koja može vjerovati Capaku i Markotić’

Upitana da prokomentira prijedloge iz Sabora o ostavkama Krunoslava Capaka i Alemke Markotić, Karačić kaže da je povjerenje izgubljeno te dodaje da jednom kada se povjerenje u kriznoj situaciji izgubi, da se ono ne može nadoknaditi. Objasnila je zašto je to opasno.

“Nema više nijedne osobe koja sada može vjerovati ovim osobama. A to je opasna situacija, jer dovodi u pitanje opću sigurnost i zdravlje građana. Kako sada nastaviti dalje, slijediti mjere, ako građani više nemaju u njih povjerenja? Iz ovih primjera smo vidjeli da gotovo niti nema dobre strategije cijepljenja. Liječnici opće medicine bačeni su u vatru da se nose sami kako tko zna. To nije bilo u redu niti prema njima. Pacijenti zovu, traže svoju dozu, s pravom zovu…”, govori predsjednica Udruge za promicanje prava pacijenata.

‘I ja bih sama htjela cjepivo…’

“I ja bih sama htjela cjepivo, zaštititi svoju majku i svog oca, a ne mogu. I zato me boli kad vidim kako se na određenim mjestima dolazi do cjepiva”, objasnila je Karačić te je za kraj nabrojala one najugroženije time što cjepiva nema dovoljno.

“Kronični bolesnici koji bi od komplikacija zaista mogli umrijeti, naši sugrađani u domovima za starije, konačno, zdravstveni radnici koji su na prvoj liniji”, rekla je Jasna Karačić za N1.

