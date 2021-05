‘NE MOGU TO NI POTVRDITI NI DEMANTIRATI’: Beroš zagonetno komentirao tvrdnju Zadravec da ima SMS dokaz o Jandrokovićevu urgiranju

‘Politika nema mjesta u zdravstvenom sustavu, bavimo se jedino strukom i odgovorom na covid’

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je odgovarao na pitanja novinara o stanju u Vinogradskoj bolnici.

“Sve one kritike koje su utemeljene dolaze do mene i ja ću kao ministar zdravstva do pokušati riješiti. Uvijek sam u takvim trenucima promptno reagirao. Tako i sada. Zatražio sam i od ministra financija proračunski nadzor u Vinogradskoj bolnici. Sve ćemo ispitati”, rekao je Beroš.

“Reći ću vam da se spominje odnos javnog i privatnog, i to nije stvar od jučer, vuku se već desetljećima. Jedino se može riješiti reformom zdravstva. Sve ću učiniti da to ne ostane slovo na papiru, nego da bude u funkciji. Smisao slanja inspekcije je upravo da izvidimo situaciju.”

‘Postoje drugi ljudi koji vode računa o stranci’

Dijana Zadravec danas je izjavila kako ima dokaz, odnosno SMS poruku, da je Jandroković urgirao da Mario Zovak ostane ravnatelj. Vili Beroš je na to samo rekao kako ne može to ni potvrditi ni demantirati.

“Drago mi je što je gospođa Zadravec prijavila sve svim institucijama. Politika nema mjesta u zdravstvenom sustavu, bavimo se jedino strukom i odgovorom na covid.”

Na pitanje novinara smatra li Beroš da gospođa Zadravec šteti HDZ-u, ministar zdravstva nije htio odgovoriti, nego je samo rekao:

“U ovom trenutku ja sam zadužen za zdravstveni sustav. Postoje drugi ljudi koji vode računa o stranci”, zaključio je Beroš.

