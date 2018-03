Ne mislim se ponašati kao neki koji ništa nisu znali

Zamjenik predsjednika HDZ-a Drago Prgomet gostovao je u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Drugi čovjek HDZ-a govorio je o budućnosti HDZ-a, sudbini Jadranke Kosor i Vladimira Šeksa, oponiranju SDP-u, a svojim je odgovorima vrlo ugodno, kako je rekao, iznenadio voditelja Aleksandra Stankovića.

Od prošle nedjelje, odnosno ponedjeljka ujutro, liječnik Drago Prgomet postao je drugi čovjek HDZ-a. U emisiji Nedjeljom u 2 voditelja i urednika Aleksandra Stankovića govorio je o svom ratnom putu, ulasku u politiku, kao i o aktualnim političkim temama nakon što su završili unutarstranački izbori u HDZ-u.

Rekao je da mu je kod bivšeg vodstva smetao nedostatak političke odgovornosti za stanje u stranci. Zbivanja u HDZ-u u noći parlamentarnih izbora nazvao je neprihvaćanjem demokratskih standarda (skandiranje Jadranki Kosor, njezino nečestitanje pobjednicima, nepolaganje računa za gubitak izbora).

Što se tiče političke budućnosti Jadranke Kosor, rekao je da je red dati mandate koje je kao čelnica stranke dobila, dati stranci na raspolaganje. Istovremeno, rekao je, treba uzeti u obzir njezino iskustvo i zasluge i onda odlučiti. Vjerujem da će se naći najbolja moguća rješenja, ali to su standardi, kaže, koji nisu sazreli ni u drugim strankama.

Greške HDZ-a i isprika

Prgomet je priznao da su greške koje je činio HDZ, osobito na gospodarskom planu, dovele do toga da izgubi parlamentarne izbore, dodavši da nije riječ samo o greškama u zadnjih nekoliko godina nego i ’90-ih, kada je, rekao je, u dobroj mjeri uništena proizvodnja i izvoz. Upitan bi li se ispričao za “zlo koje je HDZ učinio” posljednjih godina, odgovorio je da za to nema ovlasti, već bi to trebao učiniti predsjednik stranke ili predsjedništvo, ali je izrazio žaljenje i osobnu ispriku za propuste i odluke svima koji su zbog njih pretrpjeli štetu. Kaže da ističe greške, poput privatizacije i zakašnjele borbe protiv krupcije, iako se tome neki njegovi stranački kolege protive.

Za razliku od predsjednika stranke, specijal-201012070191004-Tomislav Karamarko, koji je oštrim riječima rekao da će zabraniti “Žikino kolo” u Kumrovcu za Titov rođendan, rekao je da sve što ne krši zakone Republike Hrvatske njega ne smeta.

Stanković “ugodno iznenađen”

Oko velikih tema bi trebalo doći do nacionalnog konsenzusa, rekao je Prgomet na pitanje voditelja o pričama da SDP šalje signale HDZ-u da želi konsenzus oko velikih tema, poput gospodarstva.

Na pitanje podržava li ukidanje božićnica i regresa u javnom sektoru, kazao je da se ne želi koristiti jefitinim populizmom i napasti vladu kao socijalno neosjetljivu, jer “moramo shvatiti da je Hrvatska u ozbiljnoj krizi”, na što je voditelj Stanković rekao da ga ugodno iznenađuje svojim odgovorima te ga upitao hoće li mu to zamjeriti u HDZ-u.

“Mi smo oporba, ali nije sramota poduprijeti one poteze vlasti koji štite nacionalne interese i idu ka boljitku gospodarstva. Drugo, mi ćemo ukazivati na nedosljednost vlasti – nitko nije najavljivao povećanje PDV-a, cijena struje, plina… i treće je da se predlažu vlastiti rješenja, davati zakonske prijedloge, kojima ćemo pokazati da smo bolji od aktualne vlasti.”

“Mislim da je sazrelo vrijeme u HDZ-u da imate vlastiti stav i da imate pravo ga iznijeti, a onda će se vidjeti koji će se stavovi usvojiti kao službeni stavovi stranke koji vas obvezuju. Ne mislim se ponašati poput nekih bivših dužnosnika: ništa nisam znao, ništa nisam čuo, ničega se ne sjećam.”