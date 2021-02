‘NE KREĆITE SAMI U OBNOVU SVOJIH KUĆA’: Ovaj tjedan kreće zaprimanje zahtjeva; Mnogi u Baniji ne znaju što im je sve potrebno

Iako će od ovog tjedna građani Banije moći podnositi zahtjeve za obnovu svojih potresom razorenih domova, mnogi od njih još ne znaju koja im je dokumentacija potrebna

Na Banovini se tlo i dalje trese. Državna geodetska uprava izmjerila je da su se Petrinja i Sisak od kraja prosinca pomaknuli i do 86 centimetara. U ponedjeljak istječe rok za prijavu šteta nastalih u potresu, a u nekom će trenutku ovoga tjedna početi teći rokovi za podnošenje zahtjeva za obnovu potresom oštećenih objekata.

“Moja je kuća stradala u ratu i obnova je trajala dugi niz godina. Nadam se da će ovog puta to biti puno kraće. Zasad nemam dostupne informacije oko toga koja dokumentacija će trebati za obnovu”, rekla je Ivona Hodak iz Petrinje, čijoj je kući potrebna hitna sanacija.

Koje sve papire treba prikupiti ne znaju mnogi, stoga inicijativa Petrinjsko proljeće traži točne upute od Stožera za obnovu. “Postavljamo Stožeru pitanja, ali trenutno su odgovori vrlo neodređeni. Nemate ništa konkretno na A4 papiru pa to, to, to i to, nego imamo Zakon, pa neka ga svatko tumači kako zna”, poručila je Ana Rizmaul iz građanske inicijative Petrinjsko proljeće.

Mobilni uredi

Odgovorni uvjeravaju da će procedura ishođenja zahtjeva biti maksimalno pojednostavljena, a bit će uspostavljeni i mobilni uredi za stručnu pomoć. Kroz njih će se, uz osobnu i elektroničku dostavu, moći poslati sva dokumentacija potrebna za obnovu.

“On je uvezan s katastrom, gruntovnicom i svim drugim službenim bazama RH. Nužno je samo da osoba pristupi, da svoje podatke i u tom mobilnom uredu na najjednostavniji mogući način svojim potpisom pokrene taj postupak”, rekao je za RTL potpredsjednik Vlade, Tomo Medved.

Obnovu rade profesionalci

Iz petrinjskog proljeća poručuju kako ih zanimaju konkretne stvari, poput datuma početka zaprimanja zahtjeva i potrebnih obrazaca. Ako će obrasci biti isti kao u Zagrebu, onda će to za njih biti – lektira. U međuvremenu se građanima savjetuje da ne kreću sami u obnovu.

“Jasno i glasno Zakon o gradnji, a i ovaj obnovni kaže da to rade profesionalci, oni koji to znaju u smislu projektiranja i izvođenja. Postoji struka koja će jasno definirati što se treba raditi i na koji način”, rekla je inženjerka iz hrvatskog društva za potresno inženjerstvo, Mihaela Zamolo.

Drugi put u 30 godina stanovnici Banije čekaju da im država pomogne obnoviti domove. Ovaj se put nadaju da će posao stoljeća biti obavljen kako treba.

