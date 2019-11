OPĆI KAOS U DALMACIJI: Orkanski vjetar u Dubrovniku čupao stabla, u Splitu fasadu sa škole i rasvjetu, a u Omišu nestala popularna plaža

Jako i olujno jugo u brojnim je dalmatinskim gradovima donijelo jake oborine, obaralo stabla i nosilo brodice na pučini, a u Splitu je stradala fasada škole

Za danas je na području cijele Dalmacije izdano crveno upozorenje zbog nevremena. Naime, prognostičari su ovih dana upozoravali na vrlo jako i olujno jugo, s udarima vjetra od 130 kilometara na sat. No, jugo je od ranih poslijepodnevnih sati zapuhalo još žešće, pa je tako na mjernoj stanici Petka u Dubrovniku izmjeren nalet vjetra od 143 kilometra na sat, javlja RTL.

CRVENO UPOZORENJE JUTROS IZDALI ZA VELIK DIO HRVATSKE: ‘Vrijeme je opasno, očekujte bujice i poplave’; Vakula: Jugo će raditi čuda i to nije sve

Zbog toga su vatrogasci morali izaći na teren te raščišćavati polomljena stabla, telekomunikacijske i električne stupove te odrone. Dubrovački dnevnik javlja kako je gradska uprava izdala upozorenje na moguće oštećenje konstrukcija i ozljede od pada predmeta ili letećih krhotina. Jak vjetar ugrožava i brodice privezane na obalnim vezovima, pa je tako u uvali Lapad u opasnosti jedna jedrilica koju sidro jedva drži na mjestu. Zbog jakih oborina očekuju se i poplave.

U Šibeniku su već neke ulice i poplavljene, a u Splitu također padaju stabla i lete krhotine po cestama. U gradu pod Marjanom je ponovno zbog vjetra stradala i fasada Zdravstvene škole u Šoltanskoj ulici. Slobodna Dalmacija javlja kako zbog toga nema nastave te podsjeća kako je orkanska bura sredinom ožujka već otkinula fasadu.

Poplave, bujice, grmljavina…

Nakon jutrošnjeg blagog neverina, Murter, Pirovac i okolicu zahvatilo je snažno grmljavinsko nevrijeme, koje se kasnije preselilo prema Rogoznici i ondje ispustilo 30 litara kiše po četvornom metru. U Omišu, kao i na Braču i Krapnju podignula se razina mora te potopila plažu i poplavila obližnje kafiće. No, najgore je bilo u Veloj Luci u kojoj su u posljednja 24 sata pale čak 222 litre kiše, što je prosjek u dva mjeseca. Zbog toga su poplavljeni podrumi, a ima i bujica.

“Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorene se: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostala vozila je državnom cestom (DC3) kroz Gorski kotar), brza cesta Solin-Klis (DC1). Na dionici Jadranske magistrale (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila). Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale (DC8) mogući su odroni. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi.Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima ne cestama”, piše HAK.

Mrcina od ciklone

Index javlja kako će se nestabilno vrijeme nastaviti tijekom noći i sutra ujutro, a očekuju se i jača grmljavinska nevremena. IstraMet je na svome Facebooku objavio satelistske snimke ciklone koja je iznad Jadrana uzrokovala ovo nevrijeme.

“Pogledjate koja mrcina od ciklone trenutno u Sredozemlju. Centar se premješta prema sjeveru. Do kasne večeri jugo je i kod nas u Istri!”, pišu iz IstraMeta.

U Omišu poplava na popularnoj plaži

Problemi su se stvorili diljem Dalmacije pa se tako primjerice u Omišu odvija prava drama. Čitatelj Slobodne Dalmacije poslao je snimke poplavljene popularne omiške gradske plaže. Kako kaže, more se toliko diglo da je došlo do plažnih objekata. Rijeka Cetina je došla gotovo do ruba, a na Smokvici se izlila preko rive, a i Poljički trg je poplavljen.

Kaos u Splitu

U Splitsko – dalmatinskoj županiji olujno jugo je od 11:30 sati prouzročilo probleme u pomorskom i cestovnom prometu. U prekidu su katamaranske i trajektne linije na srednjedalmatinskom području, javlja Ravnateljstvo civilne zaštite. Županijski centar 112 Split zaprimio je dojavu o nakupini granja i debla koje pluta na moru. Ima odrona na cestama, rušenja stabala i grana te posebno stupova javne rasvjete i prometne signalizacije. Zabilježeno je i nekoliko oštećenja na stambenim zgradama i ostalim objektima. Na trogirskom području (Seget – Vranjica) bilo je problema u opskrbi električnom energijom.

U ostalim dijelovima Dalmacije se također očekuje vrlo jako i olujno, navečer mjestimice i jako olujno jugo, s udarima vjetra i do 130 km/h.