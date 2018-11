‘NE IZJEDNAČAVAJTE USTAŠTVO I ANTIFAŠIZAM’: Skup sjećanja na Kristalnu noć na Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma

Antifašistička liga Republike Hrvatske i Židovska općina Zagreb obilježili su u petak navečer u Meštrovićevom paviljonu 80. godišnjicu pogroma nad njemačkim Židovima u ‘Kristalnoj noći’ i upozorili na opasnost od ksenofobije i nacionalizma, istaknuvši premijeru filma Jakova Sedlara ‘Sto godina srbijanskog terora u Hrvatskoj’ održanu istoga dana te pozvali de se ne izjednačavaju ustaštvo i antifašizam

Antifašistička liga Republike Hrvatske i Židovska općina Zagreb obilježili su u petak navečer u Meštrovićevom paviljonu 80. godišnjicu pogroma nad njemačkim Židovima, poznatim kao Kristalna noć, uz poziv da se ne izjednačavaju ustaštvo i antifašizam te upozorenje na opasnost od ksenofobije i nacionalizma.

U noći s 9. na 10. studeni 1938. nacisti su organizirali pogrom Židova diljem Njemačke i Austrije koji je rezultirao stotinama ubijenih Židova i uhićenjem i slanjem njih oko 30 tisuća u nacističke logore smrti. Spaljeno je 177 sinagoga, oskrvnuta židovska groblja te uništeno više od 7.000 trgovina u židovskome vlasništvu.

Toga dana započelo je najmračnije razdoblje ljudske povijesti, holokaust, podsjetio je predsjednik Koordinacije židovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus. Pozvao je i da se prestane izmišljati i stvarati nova povijest Hrvatske i Drugog svjetskog rata.

Ne smije se izjednačavati ‘koljače’ i ‘žrtve’

“Kako u Njemačkoj i Austriji, tako ni u jednoj zemlji zapadne Europe nije moguće relativizirati ili negirati postojanje koncentracijskih logora smrti, izjednačavati žrtve nacizma i antifašizma, Sila Osovine i Savezničkih snaga, ne smije se relativizirati što je bila nacistička Njemačka, žrtve nacizma, što se događalo u logorima smrti. To je moguće u Republici Hrvatskoj”, rekao je Kraus.

Pozvavši da se ne izjednačavaju antifašistički pokret i ustaški pokret, “koljači i žrtve”, Kraus je posebno upozorio na opasnost od nacionalizma i ksenofobije.

“Poštovani ministre policije Božinović, ministre pravosuđa Bošnjaković, državni odvjetniče Jelenić, predsjedniče Vlade Plenković, predsjedniče Sabora Jandroković, poštovana predsjednice Republike Hrvatske Grabar Kitarović, jeste li pročitali Ustav RH na koji ste prisegli prilikom preuzimanja dužnosti i je li vam poznat kazneni zakon? Do kada ćete prodavati čast ove zemlje koja je antifašističkim pokretom oprala obraz od ustaškog pokreta?”, upitao je Kraus.

“Obilježavanje godišnjice Kristalne noći ne radimo samo zbog toga što je to značajan povijesni događaj već jer je to značajno upozorenje na putu svakog društva. U Hrvatskoj to je upozorenje kuda sustavno poticana netrpeljivosti može voditi”, istaknuo je predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić.

Nitko nije prisustvovao iz vrha vlasti

“Ma koliko plitke bile klevete i laži na kojim se ta netrpeljivost izgrađuje, one malo po malo stvaraju javno mnijenje”, dodao je Pusić i rekao da je tako počeo nacizam.

Govornici su se posebno osvrnuli na premijeru filma Jakova Sedlara “Sto godina srbijanskog terora u Hrvatskoj” koja se održava iste večeri kad i obilježavanje obljetnice Kristalne noći. Pusić je ustvrdio kako su slični filmovi, usmjereni da podjaruju netrpeljivost prema jednoj manjini, izlazili i iz Goebbelsovog ministarstva, a Kraus da je “tako došlo i do Kristalne noći”.

Sramotnim su ocijenili i što na obilježavanju 80. obljetnice Kristalne noći nije prisustvovao nitko iz vrha vlasti. U sklopu skupa sjećanja prikazan je dokumentarni film “Zaboravljeni” ’ (The Forgotten Ones) izraelske redateljice Nitze Gonen koji govori o holokaustu nad Židovima u bivšoj Jugoslaviji.