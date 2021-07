Pristiže nam topliji, ali povremeno i vlagom bogatiji zrak. Pritom će u toj jugozapadnoj struji stići i veća količina saharskog pijeska. Nakon malo toplije noći, ujutro i prijepodne prevladavajuće sunčano, no uz dosta pijeska u atmosferi će nebo biti mutno, a postupno će stizati i sve više visoke naoblake. Zapuhat će i južina, na sjevernom i srednjem Jadranu već ponegdje pojačana, prognozirao je meteorolog Dorian Ribarić za RTL.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sve više oblaka te vrlo vruće i prilično sparno. Gotovo sigurno će ponegdje biti i kojeg kraćeg grmljavinskog pljuska, najizglednije na krajnjem sjeveru, no oni će donijeti tek prolazno manje osvježenje. Vjetar tek ponegdje do umjeren jugozapadni.

Na istoku djelomice sunčano i podjednako nestabilno, osobito sredinom dana oko Slavonskog gorja, a nešto kasnije bi malo kiše praćene grmljavinom moglo biti i u Podunavlju. Temperatura uz većinom umjeren jugoistočnjak još malo viša, do najviše 34 °C.

U Dalmaciji i dalje pretežno sunčano, ali će i ovdje biti više oblaka nego prijašnjih dana, osobito prema sjeveru. Bit će i sve vjetrovitije uz umjereno do jako jugo, a temperatura bi u zaobalju lokalno mogla ići i do 36-37 °C. Na sjevernom Jadranu će jugo još malo pojačati, ponegdje biti i jako, a iako će biti dosta sunca, doći će lokalno do jačeg razvoja oblaka, prije svega u unutrašnjosti Istre, oko Učke te u Gorskom kotaru i Lici. No, pljuskova, ako ih i bude, bit će tek kratkotrajni. Vruće uz obalu, ali i ponegdje u gorju.

Idućih dana na kopnu i moru

Novi tjedan na kopnu počinjemo još izraženijom vrućinom, ali uz promjenjivu naoblaku može i dalje biti kojeg ljetnog popodnevnog pljuska, češće u utorak. Od srijede opet stabilnije i sve sunčanije, čini se uz novi porast temperature.

Na Jadranu prilično vruć ljetni dani, uz tek malo ublažavanje tih neugodnih prilika sredinom tjedna. Najnepodnošljivije u ponedjeljak i utorak kada će dani biti vrlo vrući, a dolaze nakon noći u kojima se teško može spavati i odmoriti, što zbog južine, što temperature koja nerijetko neće ići ispod 25 °C. Malo više oblaka početkom tjedna, kada kojeg neverina može biti na sjevernom Jadranu, osobito u utorak.