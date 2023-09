Bager je jutros stigao u zagrebačku Paromlinsku ulicu gdje je trebao srušiti staru zgradu na čijem bi mjestu trebala biti zelena površina. Međutim, naišao je na vlasnika koji svoju suglasnost za rušenje - nije dao. Kako piše Jutarnj list, sa svojih nekoliko prijatelja, vlasnik je okružio upaljeni bager i zaustavio ga u svom naumu,

Komunalni redar, koji je ujedno i izdao rješenje o uklanjanju, nije baš zadovoljan razvojem situacije, a pozvao je i policiju. Policajci su, naime, zaključili da se ne radi o poslovima iz njihove nadležnosti pa su otišli uz savjet svima da pričekaju sudsku odluku o uklanjanju nekretnine. Rušenje je, ipak, odgođeno.

Damir Glad vlasnik je 10 stanova te zgrade, novinarima Jutarnjeg otkrio je kako se boji da će ostati bez svega i to grubom pravnom agresijom na njegovu imovinu. Njegova je obitelj dobila zgradu 2018. godine koja je njihovim precima bila oduzeta u nacionalizaciji 1945. i to nakon dva desetljeća sudovanja.

U njegovom vlasništvu je 10 stanova, a dvije godine prije nego što je dobio vlasništvo, ona je izmjenama GUP-a proglašena zelenom površinom.

Uzimaju mu stanove bez ikakve osnove

"Novi gradonačelnik, koji je u predizbornoj kampanji govorio kako će biti susretljiv za građane i da će Zagrebom upravljati transparentno, nastavlja se ponašati po modelu prethodnoga gradonačelnika i današnjim postupkom rušenja zgrade želi otuđiti privatnu imovinu bez naknade. Uopće nismo bili obaviješteni o rušenju, niti smo imali kakvu incijativu od strane grada za mirnim rješenjem i obeštećenjem. Rješenje o rušenju je donio komunalni redar bez da je igdje iz rješenja vidljivo na osnovi čega on procjenjuje je li zgrada opasna. Također, riječ je o odluci koja je odmah izvršna, odnosno žalba na nju ne odgađa izvršenje", kazao je Glad.

Grad mu, dodao je, bez ikakve osnove uzima 10 stanova što je oko 340 metara kvadratnih, a ne nudi mu nikakvo obeštećenje.

"Kada je došlo rješenje o rušenju, otišao sam u Poglavarstvo kako bih im izložio da se radi o privatnom vlasništvu, no uopće me nisu htjeli saslušati. Razgovor je doslovce trajao 5 minuta", rekao je vlasnik. Za sada je uspio, no ni sam ne zna što će dalje. Očajan je, kazao je.

"Angažirati ću odvjetnika te razmišljam o podnošenju ustavne tužbe protiv Grada zbog povrede prava vlasništva, no još uvijek se nadam da će Grad željeti ostvariti neku komunikaciju kako bismo svi našli mirno rješenje", rekao je Damir Glad.

