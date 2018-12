NE ČEKA NAS NIMALO UGODAN TJEDAN: Vakula najavio nove drastične promjene u kratkom roku, neki će imati problema

Nakon što su naši meteorolozi otkrili kakava nas zima očekuje, Zoran Vakula iznio je detalje za idućih nekoliko dana

Za razliku od prošlog tjedna, kada je na kopnu bilo i cjelodnevnih “minusa”, a poneki je izmjeren i blizu mora, ponedjeljak je prošao s temperaturama između 10 i 16 stupnjeva Celzija. U utorak se nastavlja zatopljavanje, ali su srijedu će se opet pojaviti osjetni minusi.

Već u četvrtak opet slijedi porast temperature, pa za vikend novi pad, koji će vjerojatno razveseliti ljubitelje temperature primjerene prosincu, kakva bi mogla potrajati barem sljedeća dva tjedna. No, prije toga valja nam izdržati i skokovite promjene tlaka, koji će tijekom utorka naglo porasti, a od četvrtka ponovno padati. Za meteoropate nimalo ugodan tjedan, piše Zoran Vakula u svojoj prognozi.

HRVATSKI METEOROLOZI OBJAVILI VELIKU PROGNOZU: Ako ste se zapitali kakva će biti zima, evo odgovora

O utorku detaljno

Iznoseći detalje za HRT, Vakula navodi kako će utorka u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom biti oblačno, uz povremenu mjestimičnu kišu u malim količinama. Ujutro će ponegdje biti i magle. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 1 do 3 °C, a najviša poslijepodnevna od 8 do 10 °C.

Kišu predviđa i ponegdje u središnjoj Hrvatskoj no ipak s više sunčanog vremana. Bkit će i toplije nego na istoku zemlje. Veće odstupanje od prosječne temperature bit će u gorju, a i na sjevernom Jadranu će biti toplo kao rijetko kada na blagdan svete Barbare. Prijepodne se može očekivati nešto oblaka i kiše, a poslijepodne većinom sunčano uz sjeverozapadnjak, gdjegod i umjeren, prema večeri sve češću i jaču buru.

Malo do umjereno valovito more bit će i na srednjem Jadranu, gdje će, kao i u unutrašnjosti Dalmacije, još i poslijepodne biti povremene kiše, a potpuno razvedravanje slijedi navečer, s jačanjem bure. Prije nje će biti najprije slabog do umjerenog juga, zatim sjeverozapadnjaka, na otvorenome vjerojatno i jakog.

I na jugu zemlje u utorka će biti umjereno do znatno oblačno, uz povremenu mjestimičnu kišu, te relativno toplo, uz temperaturu zraka samo u unutrašnjosti ujutro nižu od 10 °C.

Od srijede – promjenljivo, bura, mraz

U nastavku tjedna većinom malo manje toplo, ali na Jadranu i dalje barem oko prosječne temperature za doba godine. U srijedu sunčano, uz umjerenu i jaku buru, ponegdje i s olujnim udarima, koji će otežavati normalno prometovanje, a za neke skupine vozila ga vjerojatno i kratkotrajno prekinuti. Od četvrtka ponovno na većini Jadrana promjenljivo, uglavnom uz jugo, koje će u najkišovitiju subotu vjerojatno biti i jako.

Kad je riječ o kopnenom dijelu zemlje, srijeda će biti suha i djelomično sunčana, ponegdje uz maglu. U četvrtak će biti oblačnije, dok će već u petak biti i povremene kiše, najprije uglavnom u unutrašnjosti Istre i u gorju, od petka i drugdje. Tijekom subote slijedi pad temperature, pa će u gorju vrlo vjerojatno biti i snijega.