Za ukupno 24 maturanata ispit državne mature poništen je jer su se u ispitni materijal potpisali punim imenom i prezimenom, čime im je narušena tajnost identiteta. Pravilnik kaže da se takvim pristupnicima poništava dio ili čitav ispit. Među maturantima kojima se to dogodilo je i učenica Laura Mikić, koja je revoltirana odlukom NCVVO-a.

Laura se imenom i prezimenom potpisala na esej iz Hrvatskog, a poništen joj je čitav ispit iz Hrvatskog. Na tu se odluku pokušala žaliti, ali bezuspješno – odluka o poništenju ispita je konačna, zbog čega je uputila pismo ravnatelju NCVVO-a, ministru, pravobraniteljici i medijima, prenosi Index.

Položila prijemni na Muzičkoj akademiji

NCVVO je donio je odluku da je Mikić potpisom na esej pokazala "nedopušteno ponašanje učenice" te je diskvalificirana.

Mikić je prošla drugi dio hrvatskog jezika, no zbog potpisa na esej poništen joj je cjelokupan ispit iz hrvatskog jezika. I to bez prava na žalbu ili prigovor. To je u suprotnosti s najavama da se školski esej neće vrednovati ako se pristupnik potpisao punim imenom i prezimenom.

Riječ je o maturantici koja je položila prijemni ispit na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, smjer klavir, i to s vrlo visokim plasmanom na ljestvici kandidata. No, sada se čini da je izgledan upis na Muzičku akademiju jako daleko, a čini se da će sve dobiti i sudski epilog.

Narušavanje tajnosti ispitnog materijala

"Slučajno sam uslijed velike doze stresa i umora potpisala esej na Hrvatskom jeziku jer sam tih istih dana kada se polagala državna matura polagala i prijemni ispit na Muzičkoj akademiji koji sam položila izvrsnim rezultatom. Dalje je samo pakao nepravde koji ne bih poželjela ni najgorem neprijatelju", rekla je Laura.

Inače, od 2019. godine strogo je zabranjeno "narušavanje tajnosti identiteta pristupnika potpisivanjem punim imenom i prezimenom ili na neki drugi način koji omogućava identifikaciju".

Iz NCVVO-a su tada naglašavali kako im nikako nije prihvatljivo da se narušava tajnost ispitnog materijala te su najavili da će takav ispit biti poništen. Dakle, u ovoj školskoj godini esej nije eliminacijski, a bodovima koje je njena kći iz hrvatskog jezika ostvarila u prvom danu ispita (književnost i jezik), a koji nije potpisala, ostvaruje pravo prolaska ispita iz hrvatskog jezika na ljetnom roku državne mature.

Pravilnik je jasan

Prema aktualnom Pravilniku o polaganju Državne mature, članak 31 definira nedozvoljena ponašanja učenika, a stavak 1 u dijelu 2 i 6 definira upisivanje neprimjerenih znakova ili neprimjerenih sadržaja u ispitni test, kao i narušavanje tajnosti identiteta pristupnika potpisivanjem punim imenom i prezimenom.

Tim istim Pravilnikom definirano je da kada se utvrdi nedozvoljeno ponašanje iz točke 2. i 6. nakon polaganja ispita i tijekom ocjenjivanja ispita, onda se poništava ispit ili dio ispita. U ovom slučaju NCVVO-a odlučio se na drastičnu kaznu poništavanja cijelog ispita iako je esej bio odvojen od drugog dijela ispita hrvatskog jezika.

NCVVO: Ne može se uložiti prigovor ni žalba

Index je upitao NCVVO zašto je Lauri poništio cijeli ispit iz hrvatskog jezika ako je potpisala esej koji nije pisan istog dana niti se moglo povezati ta dva ispita.

"Pravilnik o polaganju državne mature zbog konkretnog nedozvoljenog ponašanja učenika predviđa mjeru 'poništenje ispita ili dijela ispita', međutim u ispitima onih predmeta koji se sastoje od dvije ili više cjelina, poništenjem jednog dijela ispita poništava se cijeli ispit jer isto utječe na valjanost ispita kao cjeline jer su svi dijelovi neodvojivo povezani. Dakle, kod poništenja smatra se da učenik nije ni pristupio ispitu bez obzira na to od koliko se cjelina ispit sastoji, što je potpuno druga situacija od one kad je učenik pristupio npr. eseju i nije ostvario niti jedan bod", stoji u odgovoru NCVVO-a.

Također, potvrdili su u odgovoru da se na njihovu odluku o diskvalifikaciji ne može uložiti prigovor ili žalba. Iz NCVVO-a su najavili promjenu za sljedeću godinu prema kojoj neće više biti moguće položiti hrvatski jezik ako na eseju učenik ima nula bodova.