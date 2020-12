NAZIRE LI SE UOPĆE KRAJ PANDEMIJE U HRVATSKOJ? Istaknuti znanstvenici o pitanju na koje svi želimo odgovor – dokad će ovo sve trajati?

Dolazak cjepiva ne znači da istog trena možemo odbaciti maske, ali odgovor na pitanje dokad će sve ovo trajati bismo htjeli svi saznati; Premijer smatra da moramo izdržati još 6 mjeseci, a znanstvenici predviđaju bolju situaciju tek 2022

Pitanje na koje bismo svi htjeli čuti odgovor – dokad će sve ovo trajati? Svi već znamo da dolazak cjepiva ne znači da možemo zapaliti maske, da možemo početi ljubiti i grliti bake i prabake, ali ne znamo ni kad bi mogli očekivati povratak normalnog života, piše RTL. Neki kažu da se trebamo strpiti do ljeta, drugi do kraja godine. RTL donosi predviđanja premijera i istaknutih znanstvenika.

”Taj proces će trajati, ovo je utakmica u kojoj moramo izdržati još 6 mjeseci”, rekao je premijer Andrej Plenković.

”Znamo da će nam trebati još najmanje 6 mjeseci”, dodao je premijer.

”6 mjeseci? Više, manje? Ja bih ovako rekao. Zadnje studije i rezultati koji još nisu objavljeni, ali pitanje je naše komunikacije, kažu da će trajati više od toga”, smatra Dragan Primorac, član Vladina Znanstvena savjeta.

”Mjere u nekom obliku sigurno očekujemo do ljeta iduće godine, a koliko će i hoće li nakon toga biti mjera, sve će ovisiti o tome koliko ćemo se procijepiti. Ukoliko procijepljenost bude dobra smijemo se čak nadati da bi sljedeću jesen mogli dočekati bez znatnih mjera, a ukoliko se ne uspijemo dovoljno kao populacija onda je izgledno da bi se ovakva situacija mogla nastaviti i sljedeće jeseni i zime”, rekao je Ozren Polašek, član Vladina Znanstvena savjeta.

Jesen 2022?

”Vjerujem da do kraja svibnja, lipnja, da ćemo imati procijepljenu populaciju u europskoj zajednici i vjerujem da će to bit iznad 60 posto što nam je neophodno za stvaranje kolektivnog imuniteta. Onda kao Europa ćemo biti u fazi sljedećih 6 mjeseci gdje ćemo i dalje morati biti oprezni i dalje biti osjetljivi na bilo koju pojavu virusa u bilo kojoj zemlji i sredini. I ako budemo takav zajednički rad, pod pritiskom i cijepljenja i našeg izbjegavanja mogućih stvaranja novih žarišta virusa i da ćemo taj virus pobijediti do kraja sljedeće godine i to je jedna realna opcija”, uvjeren je znanstvenik Ivan Đikić.

”Ja mislim da je 2022., negdje jesen 2022. ono što je jedan realni scenarij koji nije preoptimističan, ali ni prepesimističan. Mislim da to još uvijek ne znači da trebamo sebi ugasiti nadu da ćemo već iduće godine biti u jednom dobrom stanju. To ovisi o malo sreće i o tome kako će cjepiva, koja su sad još u razvoju, a još nisu odobrena, i nisu tako daleko stigla kao ovo Pfizerovo, pokazati rezultate u kliničkim istraživanjima”, kazao je virusni imunolog Luka Čičin Šain.

”Ja mislim da ova procijepljenost u širokoj populaciji, to neće biti 2021. Bit ćemo sretni ako budemo imali dovoljno cjepiva za sve one osobe preko 65 godina starosti, ako budemo imali dovoljno cjepiva za sve liječnike, medicinske sestre i druge osobe čija struka ih dovodi u opasnost. Za širu populaciju, za tu procijepljenost i imunitet krda, mi moramo računat da će se ta razina procijepljenosti dosegnuti tek 2022.”, zaključio je Čičin Šain.

