NAZIRE LI SE TO DOZA OPTIMIZMA KOD DVOJICE EKONOMSKIH STRUČNJAKA? ‘Pad BDP-a ipak ne bi trebao biti tako bolan…’

‘Očekujem da stopa gospodarstva neće pasti više od deset posto, što bi se vjerojatno dogodilo da se turizam nije ovako popravio krajem srpnja i početkom kolovoza’, kaže ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić

Kada je izbila pandemija koronavirusa i svijet, a s njime i Hrvatska, zapali u ekonomske probleme zbog ‘lockdowna’ činilo se da će posljedice novonastale krize biti duboke i teške. No, kako zasad stoje stvari, u Hrvatskoj situacija ipak nije crna koliko su crne bile prve prognoze, čemu ponajviše pridonosi iznenađujuće dobra turistička sezona, ali i neki drugi pokazatelji. Pad BDP-a na koncu ne bi trebao biti tako bolan.

Spašavaju nas već započeti veliki investicijski projekti

Ekonomski analitičar Damir Novotny za Glas Slavonije je kazao kako će, mnogo više od samog turizma, za ne tako duboki pad BDP-a važna biti inercija investicijskih projekata započetih prije koronakrize, poput gradnje Pelješkog mosta ili obnove željeznice. Ta investicijska komponenta BDP-a, smatra on, mnogo je jača nego što je bila 2009. godine kada je ekonomija pala za 13 posto.

“I ono što vidimo je to da robni izvoz nije tako dramatično pao kao što smo očekivali. On je pao četiri posto, ali ipak izvozno orijentirana poduzeća nastavila su nakon lockdowna s izvozom. Vidjet ćemo dokad će to trajati i kakva će biti potražnja i potrošnja u zapadnoj Europi, ali ta poduzeća koja su se integrirala u zapadnoeuropske nabavne lance nekako su se, nakon suspenzije ekonomskih aktivnosti, oporavila u kratkom roku. I zahvaljujući, naravno, Vladinim mjerama. Tako da u cjelini mislim da pad neće biti tako dramatičan kao što smo pretpostavljali”, kazao je Novotny.

‘Ovo prvo poluvrijeme za nas je dobro’

Novotny kaže kako je otpočetka predviđao da ni pad turističkih brojki neće biti dramatičan.

“Upravo to što smo mogli očekivati i dogodilo se, a to je da nam dolaze turisti automobilom. Naravno, pretpostavka je da Hrvatska u nekoj državi nije na popisu zemalja u koje ne treba putovati. Kao što je nas Nizozemska stavila na taj popis, ili kao što je Njemačka preporučila svojim građanima da ne putuju u Tursku. Nitko ne može biti posve siguran kako će se to razvijati idućih mjeseci, ali zasad, ovo prvo poluvrijeme, za nas je dobro”, kazao je Novotny za Glas Slavonije.

Ekonomski stručnjak Ljubo Jurčić također ističe da bi ekonomske brojke bile znatno lošije da nije dobrih turistilkih rezultata u srpnju i kolovozu.

“U deset tjedana turističke sezone mi zapravo okrećemo približno 50 posto uobičajenoga turističkoga prihoda. U svakom slučaju dobro je da su se turisti vratili, ali kada gledamo ukupnu ekonomsku situaciju, nama je industrijska proizvodnja i u prva tri mjeseca bila negativna. Za prvih šest mjeseci imali smo šest posto nižu proizvodnju nego prošle godine. Ipak, očekujem da stopa gospodarstva neće pasti više od deset posto, što bi se vjerojatno dogodilo da se turizam nije ovako popravio krajem srpnja i početkom kolovoza”, ističe Jurčić.

‘Turizam nam je spasio efekt opruge’

Ipak, Jurčić smatra da pad BDP-a ipak neće biti mnogo manji od 10 posto, jer postoje i druge proizvodnje koje su padale.

“Taj nas je naglasak na turizam dijelom upropastio. Ovo sada u turizmu lijepo izgleda, ali znali smo da 20 dana dobrog turizma nije dovoljno da nam pokrije cijelu godinu. S druge strane, koliko čujem, dobra je bila žetva u Slavoniji, prinosi su dobri. I kada se sve zbroji, uz manji izvoz, gubitak će biti otprilike kao što sam rekao”, kazao je Jurčić za Glas Slavonije.

On oporavak domaćeg turizma nakon smirivanja prvog vala pandemije koronavirusa tumači tzv. efektom opruge.

“Nama se vraćaju ljudi čiji su djedovi i roditelji ovdje, oni dolaze u Hrvatsku, a već znaju u koju sobu i na koju plažu. S druge strane, u Hrvatskoj je i mnogo kampova gdje ljudi nose svoja kolica, odjeću i sve drugo te se osjećaju sigurnima. Treća je stvar što je otpao avionski turizam, a to su Grčka, Španjolska i azijske zemlje. Oni koji nisu dolazili kod nas, kada čuju da je kod nas dobro – a jest dobro posebno u odnosu na te zemlje – dolaze ovdje. Tako da nam je i taj splet okolnosti vjerojatno poboljšao turističku sezonu”, zaključuje Jurčić.

