NAVIJAČI POPLJUVALI PREDSJEDNIKA UPRAVE DINAMA: ‘To što je rekao je notorna laž, po čemu je on stručnjak?’

Udruga ‘Dinamo – to smo mi’ reagirala je na medijski istup Ante Kodžomana u intervjuu u kojem ih je, kako kažu, lažno deklarirao.

Igor Kodžoman, predsjednik uprave Dinama, u svom današnjem intervjuu za Jutarnji list, iznio je nekoliko lažnih tvrdnji, kažu članovi udruge ‘Dinamo, to smo mi’. Smatraju kako su pitanja bila ‘naručena’ te daju svoje mišljenje o svemu rečenome.

‘U uvodnom dijelu gospodin Kodžoman predstavljen je kao iskusni ekonomist iza kojeg između ostalog stoji veliko iskustvo u ‘uspješnim’ korporacijama kao što su Agrokor i Hypo Alpe-Adria banke no izostavljena je činjenica kako je od rujna 2015. pa do kraja 2016. bio jedini zaposleni u firmi Svetice Sport d.o.o. koja je upamćena po ‘realiziranom’ kampu Hrvatskog nogometnog saveza. Naravno, ako je kriterij razvijanje hortikulture u Maksimiru kao na zapuštenom zemljištu na Sveticama gdje je gospodin Kodžoman svakog mjeseca primao dvadeset tisuća kuna neto plaću, onda je u GNK stigao kvalitetan kadar’, započinju članovi udruge svoje priopćenje.

Ne zna kako se otkupljuju dionice?

Lažne tvrdnje je Kodžoman, kažu iz Udruge, iznio na pitanje o procesu preoblikovanja Dinama. ‘Prva o složenosti procesa preoblikovanja uz navod kako je Dinamo prvi dobrovoljno tražio preoblikovanje što nije istina – Radnički nogometni klub Split je prvi dobrovoljno preoblikovan. Nadalje, pohvalio se kako je bio član Skupštine Dinama i iznio tvrdnju kako su navijači, Bad Blue Boysi bili za privatizaciju što je notorna laž. Očigledno skoro pedeset tisuća potpisa inicijative Za naš Dinamo te dugogodišnja borba inicijative Zajedno za Dinamo za izbore u klubu po sistemu jedan član – jedan glas nisu jasne gospodinu Kodžomanu, no stojimo otvoreni kao udruga objasniti mu ono što je cijeloj Hrvatskoj jasno godinama’, poručuju iz Udruge ‘Dinamo, to smo mi’.



Dodaju i kako ih zabrinjava činjenica što predsjednik uprave Dinama ne zna kako postoji pet krugova otkupa dionica, no da je i od toga važnija činjenica, čime se i sam Kodžoman u intervjuu pohvalio, kako im je Povjerenstvo za profesionalne klubove čak sedam puta vraćalo elaborat u posljednje tri godine.

‘Možda je problem vezan uz financijske malverzacije i pravne zavrzlame koje nisu u skladu sa Zakonom o udrugama, Zakonom o sportu, Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija ili Zakonom o reviziji o čemu je udruga DTSM već nekoliko puta obavijestila Povjerenstvo i Sportsku inspekciju, dodaju.

U udruzi su problematizirali i način odnošenja prema ljudima na tribinama. ‘Gospodin Kodžoman bojkot navijača opravdava sigurnosnim stanjem na navijačkoj tribini koju karakterizira puno opasnijom nego odlazak na maturalac. Nesvjesno je zaista u pravu, jer na maturalcu klince ne hapse zbog verbalnog delikta i stavljaju ih na crne liste’, kažu u udruzi.

Broj članova

Brine ih i nepostojanje konkretnog odgovora o broju članova. Dok je Kodžoman u intervjuu spomenuo broj od 10.000, glavna osoba za članstvo, kažu u Udruzi, na višekratne upite ne zna reći o kojem se broju radi. Stoga Udruga postavlja pitanje – laže li odjel za članstvo ili Kodžoman? ‘Možda je gospodin Kodžoman osobno prebrojavao liste članova na kojima su nekoliko puta napisana ista imena i prezimena koje su prikazane članovima udruge DTSM i kojih po našoj procjeni, sa tim troduplim osobama nema više od tri tisuće?’, stoji u priopćenju.

‘Istovremeno, komparirao je famoznih deset tisuća sa trideset potpisa članova udruge DTSM koju su donijeli zahtjeve u klub; mi možemo i sa par nula više dostaviti zahtjev,a naš zahtjev će imati sve podatke koji u skladu sa Statutom kluba, a kojeg Uprava na čelu s gospodinom Kodžomanom ne provodi’, dodaju iz Udruge.

Ono što još zanima navijače iz redova ‘Dinamo, to smo mi’, jest i što to Kodžomana čini stručnjakom za analize financijskih izvješća, odnosno ima financije u malom prstu te u kojem je to segmentu ‘Dinamov proračun pod kontrolom’.

‘Klub je prošlu godinu završio s povijesnim minusom od 112.845.617,00 kuna. Obveze Dinama veće su od njegove imovine, a voljeli bi znati od stručnjaka za financije gospodina Kodžomana kako je višak prihoda u iznosu od 79.746,648,00 kuna na dan 31.prosinca 2016., a 1. siječnja 2017. godine knjižen u iznosu od 98.781.368,00 kuna?’, pitaju se članovi udruge te dodaju kako ih zanima i kod koga se to u inozemstvu Dinamo zadužio te zašto toj pravnoj osobi prošle godine nije vraćena rata kredita.