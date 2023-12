Aleksandar Sunko, hrvatski veleposlanik u Grčkoj, potvrdio je za RTL Danas da je u tijeku donošenje odluke o puštanju prvih 30-ak pripadnika Bad Blue Boysa na slobodu uz polaganje jamčevine, a neslužbeno je potvrdio da se može očekivati još ovakvih odluka.

"U ovom trenutku nam je poznato, i to iz službenih izvora sa suda i Ministarstvo pravosuđa, da je u tijeku donošenje odluke o puštanju skupine od 30-ak hrvatskih državljana uvjetno na slobodu uz polaganje jamčevine. Same odluke će biti isprintane u idućim satima pa očekujemo da ćemo ih u ponedjeljak ujutro imati", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Upitan kada bi tih prvih 30 navijača moglo izaći na slobodu, rekao je čim polože jamčevinu o čemu će razgovarati sa svojim odvjetnicima. "Očekujem isto tako tijekom vikenda ili početka idućeg tjedna", dodao je.

Na pitanje je li moguće da izađu za vikend, kazao je kako je teoretski moguće, a praktički je to samo pitanje bankovnih transfera vezanih za jamčevinu koji se mogu ili ne mogu odvijati neradnim danima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Operativni i tehnički problemi

Dodaje da neslužbeno saznaju da će biti još odluka nakon puštanja ovih 30 navijača. Osvrnuo se i na njihov transfer u Hrvatsku.

"Prema našim sadašnjim saznanjima i sigurnosnoj analizi, problem je prije svega operativan i tehnički, a ne sigurnosni. Sigurnosna situacija se s naše strane i sa strane mjerodavnih službi procjenjuje uglavnom dobrom. Ono što će hrvatska diplomacija napraviti je ono što radi od početka. Dakle, jednako kao što su hrvatska Vlada i premijer te mjerodavni ministri su od početka u kontaktu sa svojim grčkim kolegama, tako smo mi od početka u kontaktu s ustanovama u koje su raspoređeni hrvatski državljani, nudimo im konzularnu pomoć. Vjerujem da ćemo moći ponuditi im i operativnu i tehničku pomoć vezanu za njihov transfer u Hrvatsku, ali pričekajmo da izađu i da vidimo koji su točno njihovi zahtjevi", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako će se dalje odvijati postupak, za RTL je komentirao odvjetnik Fran Olujić. Kazao je da je četiri mjeseca puno za istražni zatvor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pogotovo za one koji će se teretiti za najblaža kaznena djela. Četiri mjeseca je toliki period kad već možemo govoriti o tome da se za neke od njih ovaj pritvor počeo pretvarati u kaznu što je nedozvoljeno po praksi Europskog suda za ljudska prava i Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Ako budu pušteni iz Grčke uz jamstvo od 1000 eura, u smislu njihovog statusa u Hrvatskoj oni su slobodni građani te se kao takvi mogu slobodno kretati kao i svi drugi protiv kojih se ne vodi postupak", kazao je Olujić.

Ukupno je 12 točaka optužnice, neke od njih su jako ozbiljne poput zločinačkog udruživanja te prijeti kazna i do 15 godina zatvora. Olujić kaže da je teško spekulirati o kaznama jer olakotne okolnosti će se utvrđivati ako netko od njih budu proglašeni krivim. Mnogi navijači su mlađi od 25 godina..."Po grčkom pravu, oni smatraju mlađim punoljetnicima osobe do 25 godina, kod nas je do 21 godine. To je nešto što bi mogla biti olakotna okolnost, ali one se utvrđuju kad se proglase krivim. Nije realno očekivati da će svih 102 naših državljana biti proglašeno krivima na sudovima u Grčkoj", kazao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Fran Olujić o puštanju Boysa: 'Za neke se pritvor počeo pretvarati u kaznu. U RH će se moći slobodno kretati'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moguće izdržavanje kazne i u Hrvatskoj

"Po hrvatskom pravu okrivljenik se dužan na prvom ročištu za glavnu raspravu izjasniti o krivnji, nakon toga za blaža kaznena djela nije dužan prisustvovati svakom ročištu, njegov branitelj je. A što se tiče dolaska na samu presudu, po hrvatskom pravu nije potrebno da okrivljenik tamo dođe."

"Ako bi im bile izrečen zatvorske kazne i ako bi bile veće od četiri mjeseca koliko su proveli u istražnom zatvoru, tada bi morali doći u Grčku na izvršavanje kazne. Osim ako Hrvatska ne bi preuzela izdržavanje kazne, što po međunarodnim konvencijama može, ali treba suglasnost Grčke", kazao je.

Na komentar, da premijer Andrej Plenković već tjednima najavljuje dobre vijesti iz Grčke, odvjetnik je kazao: "To samo on zna i je li ju opće znao. U smislu politike mi je njegova izjava jasna, a u smislu prava mi je potpuno nejasna. jer zapravo znači da je bila riječ o političkom utjecaju u što ne mogu povjerovati."