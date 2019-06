NATAŠA NOVAKOVIĆ O DANAŠNJOJ ODLUCI: ‘Ne planiram otići iz Povjerenstva. Da sam pristrana, sama bih se maknula’

Predsjednica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa komentirala je odluke koje se tiču njezinog rada

Vladajuća većina u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav danas je većinom glasova odbila prijedlog da se na dnevni red uvrsti točka o izuzeću predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataše Novaković u slučaju sukoba interesa Andreja Plenkovića. Za takvu odluku bez rasprave glasovalo je sedam članova tog saborskog Odbora dok ih je pet bilo protiv.

Nataša Novaković je za N1 komentirala pitanje nadležnosti u slučaju njezinog razrješenja s te funkcije.

Problem je da mi sada ne možemo odlučivati u dva predmeta u ovom trenutku

“Problem je da mi sada ne možemo odlučivati u dva predmeta u ovom trenutku. Sabor kao zakonodavac može razmisliti i u hitnu proceduru staviti u izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa, da u slučaju izuzeća propiše koje tijelo i u kojem roku treba reagirati. To se može vrlo brzo napraviti”, rekla je Novaković.

Dodala je i da ona ne planira napustiti funkciju predsjednice Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa koju obnaša: “Da sam mislila da sam pristrana, ja bih otklonila svoj rad s tog predmeta. No to bi bilo i protiv pravila struke. To treba odlučiti tijelo koje je nadležno.”

