Slučaj predstojnika Ureda predsjednika Vlade Andreja Plenkovića - Zvonimira Frke Petešića, podigao je proteklih dana mnogo prašine u hrvatskoj javnosti.

Šefica Povjerenstva Nataša Novaković je u Dnevniku Nove TV komentirala izjavu premijera prema kojoj u cijelom slučaju nema ničega spornoga.

"Plenković može smatrati da to nije relevantno. S druge strane, Povjerenstvo je razmatralo i danima pratimo što se događa i koje informacije izlaze, neke su relevantne za nas, neke nisu", rekla je Novaković.

"Povjerenstvo je danas imalo radni sastanak i ispitat ćemo činjenice o predmetu, a onda ćemo nakon toga vidjeti što ćemo", dodala je.

I Banožić 'na meti' Povjerenstva

"Prema novom zakonu nema više otvaranja predmeta, no Povjerenstvo će istražiti i utvrditi činjenice i eventualno odlučiti o drugom dijelu postupka. U ovom slučaju, povjerenstvo će ispitati činjenice", istaknula je Novaković.

Navela je kako to nije jedini predmet na temu državnih stanova.

"Imamo i predmet ministra obrane Marija Banožića na sličnu temu koji će uskoro biti predmet na sjednici Povjerenstva. Ne radi se o nikakvom novom predmetu za Povjerenstvo, to smo već znali ispitivati i u drugim slučajevima. Povjerenstvo se takvim predmetima bavi", objasnila je Novaković.

Za Banožićev predmet kaže kako je gotov i uskoro će biti na sjednici Povjerenstva. "Ja mislim da će to biti u nekih dva do tri tjedna", dodaje.

Čekaju se imovinske kartice

Prema novim pravilima, lokalni dužnosnici, njih 1500 ljudi, treba poslati imovinske kartice.

"Imovinske kartice nisu počele stizati u Povjerenstvo jer imaju rok od 30 dana. Ali nam se jako puno njih već javilo, s obzirom na to da moraju urediti svoje odnose, mnogi se nalaze u situaciji da se moraju razriješiti, mnogi se nalaze u nadzornim odborima, upravnim vijećima i sličnom", rekla je Novaković.

"Imamo puno posla na sjednici, 22 mišljenja, nikad ih nije bilo više", rekla je.

"Ima toliko osoba koji nisu ni svjesni da su obveznici. Javljaju nam se s raznim pitanjima, po šest strana pitanja. Ljudi su u svačemu i sudjelovati su u svačemu i sada moraju izabrati što će", navodi.

Nema više božićnica, bonusa, regresa...

Jako je puno poduzeća u vlasništvu županija, gradova i općina. Svi ti direktori ulaze pod nadzor Povjerenstva. Mnogi su si uplaćivali bonuse i dividende, a toga više nema.

"Ti članovi uprava nemaju pravo na regrese, bonuse, božićnice. Makar to imali ugovoreno Ugovorom o radu, Kolektivnim ugovorom - na to nemaju pravo. To ide i na lokalnu razinu, ima puno ograničenja za osobe koje prvi put postaju dužnosnici", objasnila je Novaković.

O članovima uprava HEP-a i Hrvatske lutrije koji su si isplaćivali bonuse navodi da su postupci pokrenuti.

"Neki su sami shvatili pa su i vratili sredstva. Povjerenstvo ima mogućnosti koje ima, povratak sredstava nije nešto što Povjerenstvo može naložiti", istaknula je Novaković.

Navodi da je to dobro jer je bio uvijek veliki prigovor na lokalnu samoupravu i korupciju na toj razini.

"No, s druge strane, kapacitet Povjerenstva - četiri osobe rade na 4000 imovinskih kartica. Ja mislim da ne moram dalje objašnjavati. Četiri osobe ne mogu pregledati 4000 kartica, to je nemoguće. Trebalo je povećati broj dužnosnika i kontrolu na lokalnoj razini, s druge strane - činjenica je da Povjerenstvo nema tog kapaciteta", zaključila je Novaković.