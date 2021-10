Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije liječnika obiteljske medicine smatra da će dodatno telefoniranje s pacijentima obiteljskim liječnicima stvoriti će dodatno opterećenje i posao, a koje je danas najavio ministar zdravstva Vili Beroš.

"Nakon gotovo dvije godine od trajanje pandemije i nakon gotovo godine dana cijepljenja i potrošenih golemih svota na kampanju 'Cijepi se!' i digitalnu platformu Cijepi se!, iznenađeni smo odlukom ministra da se moramo koristiti zastarjelom metodom pojedinačnog pozivanja ljudi koja zahtjeva najviše vremena, ali je najmanje učinkovita", kaže Ban Toskić za RTL Danas.

'Današnja odluka je vrsta odluke koja se donosi u ratnom stanju'

Šefica KoHOM-a tvrdi da je današnja pismena odluka ministra vrsta odluke koja se donosi u ratnom stanju i kaže kako smatra da bi njezini kolege uredno trebali tu odluku zalijepiti na svoja vrata ordinacija kako bi pacijenti bili obaviješteni da njihovi liječnici nisu dostupni za preglede i konzultacije jer provode cijelo vrijeme telefonirajući.

"Mi u ovom trenutku ne možemo reći kako će to izgledati jer prema ovom naređenju koje je ministar izdao nije ništa specificirano. Koji bi to dio bio radnog vremena kada pacijenti ne bi mogli doći do svojeg liječnika. Mogu reći i pacijentima: 'Dragi pacijenti nastojte se ne razboliti u iduća dva tjedna jer će vam vaš obiteljski liječnik biti jako teško dostupan", poručila je Ban Toskić.

'Jedna gospođa od 86 me sama nazvala i rekla da se ne misli cijepiti'

Prema službenim podaczima za HZZJZ-a i HZZO-a pacijenti su 44 milijuna puta kontaktirali svoje liječnike, to je prosiječno 11 puta po osobi, a Ban Toskić kaže kako je posve sigurna da je tema bila i cijepljenje. Dodaje kako oni koji su cijepljeni traže treću dozu, a oni koji nisu biti će teško nagovoreni i svaka prisila ne dolazi u obzir.

Ban Toskić kaže kako je postotak cijepljenih u njenoj ordinaciji sličan onome na nacionalnoj razini. "Jedna gospođa od 86 godina me sama nazvala kada je čula ministra na pressici kako bi me obavijestila da ju ne moram zvati jer se ona ne misli cijepiti", kazala je za RTL Danas.