Prije točno godinu dana, na području Sisačko-moslavačke županije dogodio se razorni potres u kojem su stradale brojne kuće i objekti, ali nažalost i ljudi. Taj dan vjerojatno nitko neće zaboraviti, a među onima koji su svjedočili stravičnim scenama nakon što se tlo pod Petrinjom zatreslo magnitudom 6.2 stupnjeva po Richteru je i saborska zastupnica Reformista Natalija Martinčević.

Ona je, naime, svjedočila dramatičnim prizorima nakon što se dio zgrade odlomio na automobil, u kojem su bili tada četverogodišnji dječak Leon i njegov tata Josip. Dok su Josipa vatrogasci izvlačili iz automobila, Martinčević je bila uz malog Leona, a za Net.hr prisjetila se tih trenutaka, ali i trenutka neopisive sreće kada su tatu Josipa izvukli iz automobila te je zagrlio svog sina Leona.

Dramatičan trenutak

Reformisti su tog dana došli u posjetu tadašnjem gradonačelniku Petrinje, Darinku Dumboviću, a nakon što je dan prije došlo je do potresa magnitude 5.0 po Richteru. I taj slabiji potres oštetio je brojne građevine.

"Došli smo tražiti da se zakon, koji je to vrijeme bio u izradi a koji se odnosio na Grad Zagreb, proširi i na Sisačko-moslavačku županiju. Bili smo u obilasku Petrinje, u tom smo trenutku predstavili naš prijedlog zakona i baš kod davanja izjava se počelo tresti", prisjeća se Martinčević, koja kaže da je doživjela manjih potresa, no niti približno ovako jakih i dramatičnih kao što je bio taj.

"To je stvarno bilo dramatično", kaže nam saborska zastupnica. Iako i sama šokirana događajima, pojašnjava nam zašto joj je u tom strašnom trenutku bilo barem malo lakše.

"Ljudi reagiraju na različite načine. Najveći broj reakcija je apsolutna panika. Nisam bila u tolikoj panici jer nisam paničar po prirodi, a s druge strane, znala sam da su moji svi kod kuće na sigurnom u Varaždinu, a to je isto jedan dosta važan element", kaže.

"Kada se dogodio potres i kada se sve počelo rušiti, ljudi se boje i za sebe, ali se boje i za djecu, muževe, žene, roditelje, pa su oni bili u puno većoj panici", dodaje saborska zastupnica.

Prisjeća se da su službe stigle kroz nekih 20-ak minuta te su, unatoč kaotičnoj situaciji, odreagirale apsolutno na nivou. Do njihovog dolaska, oni su tu pribrano pomagali koliko su mogli.

Pričuvala Leona dok su tatu izvlačili iz auta

Smrskani automobil zatrpan ruševinama zgrade, u kojem su se u tom trenutku nalazili tata Josip i sin Leon, jedna od prvih scena koja je putem medija odaslana diljem Hrvatske, ali i svijeta, a automobil se nalazio malo dalje od mjesta gdje su Martinčević i stranački kolege tada planirali dati izjavu za medije.

"Taj auto je izgledao tako zgnječeno, ja kada sam to vidjela, prva pomisao je bila – 'Tu nema nikog živog'“, prisjeća se dalje Martinčević, dodajući da su malenog Leona odmah izvadili iz auta, a tatu su jedno vrijeme oslobađali.

To vrijeme kada su vatrogasci i ljudi oslobađali Josipa iz smrskanog automobila, Martinčević je bila s Leonom. "Imala sam u torbici nekakvu čokoladu pa sam mu to dala, a uzeli smo i vodu da mu damo te smo ga pričuvali dok tatu nisu oslobodili iz auta", kaže nam.

"On je samo vikao "Gdje mi je tata, gdje mi je tata". Vidio je da se nešto događa i da nema tate. Micala sam mu pogled od tog auta jer to nije izgledalo dobro", prisjeća se saborska zastupnica.

"Na sve druge moguće načine smo ga animirali da ne gleda u taj auto. Ispitivali smo ga za mamu, za vrtić, razgovarali smo s njim, pa su ga i razgovor i čokoladica malo smirili", kaže Martinčević, dodajući da su automobil i scene oko njega izgledali katastrofalno.

Emotivan trenutak susreta

Trenutak kada su oslobodili Josipa koji se tada susreo sa sinom, saborska zastupnica opisuje kao strašno emotivan.

"Kada je došao tata, to je takva sreća bila. To je bio jedan strašno emotivan trenutak. I s odmakom od godinu dana kada se prisjećam, to je baš jedan emotivan trenutak", kaže Natalija Martinčević, sretna što je dramatična priča kojoj je svjedočila na kraju sretno završila.

Kako je izgledao trenutak velikog potresa, zabilježile su i kamere medija koji su tada bili u Petrinji.