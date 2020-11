NASUMIČNO ĆE SE TESTIRATI 1800 ZAGREBAČKIH UČENIKA: ‘Druže se, voze javnim prijevozom, mogu biti izvor zaraze u obitelji’

Problem je što se u vezi škola donose političke odluke na nacionalnoj i županijskoj razini, umjesto da odluke budu donesene na temelju mišljenja struke, na prvom mjestu epidemiologa i liječnika

Premda epidemiološka slika u Europi nije dobra, u mnogim državama, među kojima su Njemačka, Francuska, Engleska, škole su otvorene. U kontekstu održavanja nastava za vrijeme pandemije, Hrvatska i Njemačka prate se u modelu u kojem svaka pojedinačna škola može sama izabrati tri modela nastave. Jedan model odnosi se na dio učenja na daljinu i dio u školi, dok se drugi odnosi isključivo na online nastavu.

Nastava licem u lice, koja se održava što je dulje moguće, model je kojem Hrvatska teži te se on promovira i u Njemačkoj. Prema pisanju Večernjeg lista, ostali nastavni modeli koriste se ako to nalaže regionalna ili lokalna stopa zaraze, što se pogotovo odnosi na srednjoškolce. U Hrvatskoj lokalna stopa zaraze daje mogućnost svakom ravnatelju da organizira rad svoje ustanove bez obzira na to o kojem razredu je riječ.

EPIDEMIOLOG KOLARIĆ KOMENTIRAO POUZDANOST BRZIH TESTOVA I DODAO: ‘Umiranje više od 50 ljudi dnevno je zastrašujuć podatak’

U Zagrebu će se nasumično testirati 1800 učenika

Najava nasumičnog testiranja 1.800 zagrebačkih učenika iz 15 škola, upravo ide u prilog tome. Kako piše Večernji list, riječ je o osam osnovnih i sedam srednjih škola, uz koje će se brzim testom testirati i 20 nastavnika. Cilj je dobiti još detaljniju sliku u Gradu Zagrebu, gdje se sada bilježi znatan porast zaraženih na gradskoj razini.

Temeljem tih testova, ravnatelji također mogu donositi jasnije mjere kako bi zaštitili svoje učenike te pravodobno reagirali u potencijalnom sprječavanju virusa. I zbog samih učenika ključne su lokalne odluke jer prelaskom svih škola u državi na online nastavu na dulje vrijeme, nanijela bi se šteta isključivo učenicima koji bi morali nadoknaditi izgubljeno gradivo.

Razmišlja li se o tome da se u Hrvatskoj produlje zimski praznici za tjedan dana na nacionalnoj razini, još nema jasne odluke. O tome se govorilo jer nove oštrije mjere vrijede do prije Božića, a praznici traju do siječnja. I tada će najvjerojatnije svaka škola pojedinačno, temeljem vlastite epidemiološke slike, donositi odluku o modelima nastave.

MOŽE LI SE ŠIRENJE VIRUSA ZAUSTAVITI BEZ POTPUNOG LOCKDOWNA? ‘Sada je vrijeme za reviziju, neke stvari nam nikako ne idu u prilog’

‘Srednjoškolci koriste javni prijevoz, druže se, ima pozitivnih, mogu biti izvor zaraze’

Ono što je problem jest da se u vezi škola donose političke odluke na nacionalnoj i županijskoj razini, umjesto da odluke budu donesene na temelju mišljenja struke, na prvom mjestu epidemiologa i liječnika. Ministar znanosti i obrazovanja, Radovan Fuchs, tvrdi da se kod nas u školama virus ne širi i da je samo 0,36 posto zaraženih učenika, ali to se kosi s mišljenjem liječnika. Liječnici kažu da je toliko samo detektiranih pozitivnih učenika dok je broj stvarno zaražene djece nepoznat.

Naime, srednjoškolci pod odmorima skidaju maske, ne nose ih pravilno, ne pridržavaju se distance, voze se u javnom prijevozu te zbog “prehlade” ne idu liječniku niti ih se dovoljno testira. Zato se virus širi dalje i zbog toga su bolnički liječnici tražili da se učenike prebaci tri tjedna na online nastavu.

“Kao epidemiolog, da sam odlučivao o tome, bio bih svakako za to da se srednje škole i fakulteti prebace na online nastavu do božićnih blagdana. Naime, postotak pozitivnih među djecom od 15 do 19 godina je veći od 20 posto, što znači da je isti kao i u odrasloj populaciji, a srednjoškolci se voze u javnom prijevozu, druže se međusobno, dolaze kući i mogu biti izvor zaraze za svoje obitelji”, rekao je epidemiolog Branko Kolarić za Večernji list.

Kada se radi o otvorenim školama, Hrvatska se ne može uspoređivati s Francuskom, Njemačkom ili Velikom Britanijom jer je kod nas situacija puno teža, dok su u državama gdje je epidemiološka slika slična kao u Lijepoj našoj, škole zatvorene. To su Češka, Austrija, Slovenija, Belgija i Švedska.

