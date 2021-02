NAŠU NAJAKTIVNIJU EUROPARLAMENTARKU MIJENJA ČOVJEK KONTROVERZNIH STAVOVA: ‘Neće mu biti lako’

Zastupnica u Europskom parlamentu, Ruža Tomašić odlazi u mirovinu 1. srpnja, a zamijenit će je kontroverzni Ladislav Ilčić

Nakon osam godina u Europskom parlamentu, Ruža Tomašić odlučila je napustiti svoje mjesto i povući se u mirovinu. Članica grupacije europskih konzervativaca i reformista svoju je fotelju u Bruxellesu prepustila Ladislavu Ilčiću. No, on će tamo zasjesti tek od 1. srpnja. Kako bi ga upoznala s kolegama, ugostila ga je na virtualnoj konferenciji “Budućnost Europe”.

“Sada sam ja bila domaćica, a u travnju, kada će organizatori biti Nizozemci iz ECR-a, sudjelovat ću u raspravi putem videoveze. Time se najviše bavim, promišljanjima o Europi poslije koronakrize, koja nam je poslužila kao poziv za buđenje. Bruxelles je uvijek mislio da je najpametniji i da sve suvereno drži pod nadzorom. Ali, potpuno su podbacili u pandemiji i ja se nadam da će se shvatiti da Bruxelles ne može sve sam uređivati, da se ubuduće moraju više konzultirati s državama članicama, uvažavati njihovu različitost. To je jedina moguća budućnost Europske unije, uz takav pristup lakše ćemo se nositi s posljedicama ove krize. Bilo kakve zamisli o federalizaciji Europe su, duboko vjerujem, stavljene ad acta. Mislim da će u Bruxellesu prevladati stav da je bolje podijeliti odgovornost s državama članicama, a ne preuzimati sav teret, pa onda i krivnju. Ako će ipak iz Bruxellesa i nadalje stizati nalozi koje će članice morati izvršavati, to će biti loše za sve nas”, komentirala je Tomašić za Novi list.

Ona smatra da će aktualna koronakriza ojačati konzervativce i reformiste te da će oni nakon euroizbora 2024. imati više od sadašnja 62 zastupnika u Bruxellesu. Iako se za grupaciju ECR smatra da su euroskeptici, Tomašić to odbacuje.

“Mi ne mislimo da Europa nije potrebna, nismo protiv EU-a, nego ga zagovaramo kao asocijaciju ravnopravnih država članica. Unija ne može niti će ikad biti Amerika, u koju kad odselite svoju kulturu ostavljate iza sebe. U EU su zemlje ušle s vlastitom kulturom, jezikom i vrijednostima i to se mora poštovati. Ove će ideje nailaziti na sve veću potporu u državama članicama, a samim tim će ECR biti snažniji”, procjenjuje.

Najaktivnija domaća zastupnica

Osvrnula se i na često hvalisanje domaćih europarlamentaraca svojim postignutim uspjesima. Smatra to nerealnim, ali “političari moraju tako nastupati.” Potom se i sama pohvalila svojim uspjesima.

“Ne volim govoriti o sebi, ali ja sam, to je poznato, čitavo vrijeme najaktivnija hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu. Uvijek sam radila ono što mogu i najbolje što znam. Puno sam se trudila, nabavila sam i 157 milijuna eura za podučavanje mladih u povlačenju novca iz EU fondova. A sigurna sam da su mojim radom posebno zadovoljni hrvatski ribari. Sjećam se da sam cijelu Europsku uniju digla na noge kako bi primorali Talijane da sjednu za stol i pristanu na daljnju zabranu izlova u Jabučkoj kotlini, velikom mrijestilištu riba. Danas, nakon proglašenja Isključivog gospodarskog pojasa, za što sam se dugo zalagala, sami kontroliramo Jabučku kotlinu, koju su Talijani orali svojim kočama i uništavali. Činjenica je da još ne bismo imali IGP da Italija nije krenula u to, ali svejedno je dobro što ćemo ubuduće moći nadzirati naše more i podmorje, istaknula je.

‘Neće mu biti nimalo lako’

Iako mnogi nevoljko odlaze u mirovinu, Tomašić je to iščekivala. Tvrdi da je pred njenim nasljednikom, Ladislavom Ilčićem jako puno posla. “Zacrtala sam si da ću, da tako kažem, u mirovinu otići kad ću biti na političkom vrhu. U Saboru naša Hrvatska konzervativna stranka danas ima dva zastupnika i tu je taj moj mandat u Europskom parlamentu, pa uzdignutog čela, s veseljem, idem u mirovinu. Zamijenit će me kolega Ilčić i na njemu je da se izbori za status u ECR-u, u kojem sam se ja doista snašla i u kojem me cijene. Neki su zastupnici već u četvrtak rekli Ilčiću da će imati puno posla kako bi me uspješno mogao zamijeniti. On počinje iz početka, može pokušati gurati svjetonazorske teme, ali ubrzo će uvidjeti da to ne prolazi. Važno je činiti ono što će biti dobro za život hrvatskih građana. Paralelno s etabliranjem unutar ECR-a, Ilčić mora u sljedeće tri godine, do izbora, uvjeravati hrvatske građane da je vrijedan njihove podrške, da imaju razloga dati mu glas kako bi zadržao mjesto europskog zastupnika. Neće mu biti nimalo lako, sav je teret na njemu”, zaključuje Ruža Tomašić.

