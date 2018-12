NASTAVNIK DRAGIČEVIĆ NAKON INCIDENTA: ‘Bio sam izazvan sustavno, reagirao sam tako jer sam živ čovjek’

Nastavnik Franjo Dragičević tvrdi da je bio ‘sustavno izazvan’ i da je reagirao kao ‘živ čovjek’

Čakovečki nastavnik koji je fizički napao dvojicu učenica nakon što su ga pogodili kredom, Franjo Dragičević, i problemi u školstvu postali su zadnjih dana jedna od glavnih tema u medijima. U razgovoru za RTL Dragičević je rekao da je bio “sustavno izazvan” i da je reagirao tako jer je “živ čovjek”.

Pet dana nakon neugodnog incidenta, Dragičević je ponovio da je sramotno što je to trebao napraviti. Međutim, svoju reakciju ne bi promijenio.

POKREĆE SE AKCIJSKI PLAN ZBOG NASILJA NAD NASTAVNICIMA: Čakovečki profesor bi ipak mogao dobiti otkaz, no sindikat će na to odgovoriti

NASTAVNICI SE SOLIDARIZIRALI S PROFESOROM FRANJOM: Na Facebooku dijele vlastita strašna iskustva s učenicima

Ružno je sve što se dogodilo

“Nisam čovjek koji žali nad onim što se već dogodilo jer od toga nemam ništa. Bio sam izazvan sustavno. Reagirao sam tako jer sam živ čovjek, mnogi smatraju da pedagog ne smije imati emocije. Ja bih to trebao ponoviti ako bih bio izazvan iako ružno je sve to što se dogodilo”, rekao je Dragičević koji već 37 godina radi u školi i do mirovine ima samo godinu dana.

Dragičević se ne boji otkaza, spreman je prihvatiti bilo kakve sankcije, ali se i nada da će se nakon svega probuditi svijest o važnosti zakonske zaštite nastavnika: “Priželjkujem da će shvatiti da nas sve treba zaštititi od zlostavljanja učenika”.

“Ne želim da moje kolegice i kolege u razred ulaze u grču, da kolegice izlaze plačući, da doma dolaze sa suzama umjesto da se tada posvete svojoj djeci”, zaključio je Franjo.

TKO ODGAJA TU DJECU?! Profesor koji je udario učenike otkrio kakav pakao priređuju svima: ‘Uskoro možemo očekivati noževe’

Nasilje nije adekvatan odgovor na nasilje

S druge strane, psiholozi su poručili da nasilje nije adekvatan odgovor na nasilje te da učitelji moraju naći primjeren način odnosa s djecom.

“Znamo da djeca se ne ponašaju nasilno bez razloga, nešto je u pozadini zbog čega tako rješavaju svoje probleme i izražavaju emocije, a na odraslima je da pronađu razlog i adekvatno reagiraju na to”, smatra Marija Crnković iz Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Podsjetimo, s Dragičevićem su se solidarizirali mnogi hrvatski nastavnici i učitelji. U javnost su isplivala brojna svjedočanstva pod heštegom #ijasamfranjo, od kojih su neka doista šokantna.

“Ne želim da moje kolegice i kolege u razred ulaze u grču, da kolegice izlaze plačući, da doma dolaze sa suzama umjesto da se tada posvete svojoj djeci”, dodaje Franjo.

PROFESORICA ZA NET.HR OPISALA TRAUMATIČNO ISKUSTVO: ‘Učenik mi je psovao mater, a meni su rekli da sam nesposobna’