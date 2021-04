NASTAVNICI TRAŽE DA DOBIJU 10 KUNA DNEVNO VIŠE PLAĆE: ‘Struja, grijanje, internet… Svi ti troškovi trebali bi biti plaćeni’

‘Bilo da se radi o troškovima struje, grijanja, bilo da se radi o troškovima interneta, telefonske linije. Svi ti troškovi trebali bi biti plaćeni jer sve ono što je zapravo radniku dodatni trošak, to je poslodavcu ušteda’, poručili su iz školskog sindikata Preporod

Proteklih godinu dana, odnosno više od godine dana koliko živimo u pandemijskim uvjetima, promijenio se način života, a mnogi su svoje poslove počeli obavljati od kuće. Škole su počele s online nastavom, a nastavnici su za RTL rekli kako je upravo takav oblik nastave zahtijevao više vremena, ali im je stvorio i dodatne troškove.

Školski sindikat Preporod za prosvjetne radnike traži dodatak od 10 kuna dnevno kada se radi od kuće za troškove električne energije, interneta i telefona. Iz Vlade su poručili da će se to regulirati izmjenama Zakona o radu te će se taj “dodatak” odnositi na sve koji rade od kuće.

“5 mjeseci sam isključivo svoju opremu koristila. Kada sam radila nastavne sadržaje bila mi je potrebna kamera, snimači zvuka, slušalice kad predajete je dobro imati i sve je to bilo moje. Koji je udio tog troška- pa proračun nisam radila, ali on je stvaran i bio je isključivo na teret učitelja”, rekla je prof. tjelesne i zdravstvene kulture, Jasmina Lizačić Martinović.

‘Svi ti troškovi trebali bi biti plaćeni’

Upravo iz tog razloga školski sindikat Preporod traži da svi troškovi koji nastaju prilikom rada od kuće budu isplaćeni učiteljima, u iznosu od 10 kuna po danu. “Bilo da se radi o troškovima struje, grijanja, bilo da se radi o troškovima interneta, telefonske linije. Svi ti troškovi trebali bi biti plaćeni jer sve ono što je zapravo radniku dodatni trošak, to je poslodavcu ušteda. Taj iznos nije ono što će radnika spasiti, neće ni državu upropastiti ali to je ono što znači čist račun duga ljubav”, rekao je Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod.

Iz ministarstva obrazovanja poručili su da će se svi ti dodatni troškovi regulirati izmjenama Zakona o radu. “Dogovoreno je da će se to regulirati Zakonom o radu jer da biste imali pravno uporište da isplatiti određene iznose trebate imati i zakonodavno uporište. Čim to bude regulirano odmah će biti regulirano i na koji način se dolazi do troškova i koji su konačni iznosi”, rekao je Božo Pavičin, glavni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja.

Podmirivanje troškova neovisno o kojem sektoru je riječ

Također, sindikati poručuju kako su poslodavac ili država dužni svim radnicima podmiriti troškove rada kod kuće, bez obzira o kojem sektoru je riječ. “U ovom trenutku nije potrebno čekati izmjene Zakona o radu da bi se radilo od kuće nego taj rad treba isključivo regulirati ili kolektivnim ugovorima pravilnikom o radu ili ugovorom o radu direktno sa radnicima”, rekao je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel.

Iz ministarstva rada su poručili da bi novi Zakon o radu trebao biti usvojen za godinu dana, nakon čega će se dodatno regulirati rad od kuće i obveza naknade troškova koji nastaju.

