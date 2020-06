NASTAVNICI SE BOJE DA ĆE OSTATI BEZ GODIŠNJIH ODMORA: Mnogi ravnatelji misle da su upisni rokovi u škole bespotrebno produljeni

‘Prijave su malo pretrpane jer se svi žele prijaviti što prije. Imamo svoju lozinku ime, i onda dobijemo pin’

Počeo je upis u srednje škole, ali ove godine učenici i njihovi roditelji zbog upisa neće morati dolaziti u školu, već se sva dokumentacija može dostaviti elektroničkim putem. Zbog cijele situacije produljeni su i upisni rokovi zbog čega negoduju i brojni ravnatelji. Što na sve kažu učenici i koji su ključni datumi za ovogodišnje upise, ispitao je RTL.

“Danas su krenuli upisi i trenutno su te prijave malo pretrpane jer se svi žele prijaviti što prije. Imamo svoju lozinku ime, i onda dobijemo pin i prijavljujemo se”, rekla je za RTL Maša Trpučević, učenica 8. razreda OŠ Augusta Šenoe Zagreb.

Do kraja školske godine Maši je ostalo još nešto više od dva tjedna. Iako već zna koju gimnaziji želi upisati, do konačnih rezultat čekat će još gotovo dva mjeseca. “Mislim da je svima koji se upisuju već sada taj perioda dug jer trebamo čekati pola ljeta da školi predamo dokumente za upis”, izjavila je Maša.

Produljeni upisni rokovi

Proces upisa u srednje škole počeo je danas prijavom u online sustav. Škole u koje se žele upisati, osmaši mogu prijavit od 8 do 22. srpnja. Ranije, 12. završavaju prijave za škole koje provode dodatne provjere znanja, a ti ispiti se moraju provesti od 13. do 16. srpnja. Konačna ljestvica poretka objavljuje se 25., a onda od 27. do 31. srpnja učenici dostavljaju upisnice.

Njih ove godine učenici ne moraju donijeti u školu, već ih kao i sve ostale dokumente potrebne za upis mogu poslati elektroničkim putem. “Mi ne možemo znati koliko će roditelja i učenika svoje upisnice poslati online, a tko će ih donijeti u školi. Netko tu mora biti i pratiti jel dokumentacija dostavljena i teško je reći koliko će roditelja to napraviti na ovaj ili onaj način. Moramo biti spremni na sve”, poručila je Milica Medak, ravnateljica Gimnazije Lucijana Vranjanina Zagreb.

Ova zagrebačka gimnazija na jesen prima 182 nova učenika. Ravnateljica kao mnogi drugi ravnatelji smatra da su upisni rokovi bespotrebno produljeni do kraja srpnja. “Najveći problem je to prekasno predavanje upisnica jer nama to jako remeti pripremu za novu školsku godinu. Sve će jako kasniti ili nećemo moći ići na godišnje odmore”, pojasnila je Medak.

Štrajk produljio školsku godinu

Iz Ministarstva poručuju, nastavna godina zbog štrajka traje dulje.

“Nastavna godina traje duže, neki završavaju tek 26.6. i treba ostaviti prostor za učenike s teškoćama i za dodatne ispite, za sve ono što se radi prije upisa. Postoji razlog zašto nešto traje određen broj dana i svima trebamo omogućit da se upišu i nismo mogli značajno kratiti te rokove”, rekao je Marko Košiček, glavni savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja.

Pa će se tako upisne ljestvice zaključati mjesec dana nakon završetka škole za gotovo 40 tisuća osmaša.

