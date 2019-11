NASTAVNICA KOJOJ JE DOSTA: ‘Štrajkaši me napadaju jer ne idem kao ovca prema stadu, prijete mi otkazom, ali ja sam na strani djece!’

‘Napadaju me i vrijeđaju zato što mislim svojom glavom i ne idem kao ovca prema stadu. Jer što god se događa u masi, ljudi izgube svoj identitet. A ja svoj identitet ne želim izgubiti’

Štrajk prosvjetara ne podržavaju svi nastavnici. Jedna od njih je jedna nastavnica koja odlučila anonimno izići u javnost i iznijeti svoje razloge zbog kojih ne podržava štrajk sindikata i svojih kolega te zašto se zbog istoga srami, piše Glas Slavonije. Ispričala je kako je počela raditi 1994. godine i već drugi dan nastave počela štrajkati iz neznanja a da nije ni primila prvu plaću. Kaže da takvih ljudi ima i danas.

“Napadaju me i vrijeđaju zato što mislim svojom glavom i ne idem kao ovca prema stadu. Jer što god se događa u masi, ljudi izgube svoj identitet. A ja svoj identitet ne želim izgubiti”, rekla je za Glas Slavonije ova žena koja zbog svog pisma trpi uvrede.

Mrze je jer ne štrajka

Smatra da stoji na strani slabijih, djece, koja ispaštaju zbog štrajka, a uvjerena je da učitelji i nastavnici neće biti motiviraniji za provođenje reforme s nekoliko stotina kuna većom plaćom. “Ne postiže se dostojanstvo i poštovanje štrajkom. Već predanim radom i ljubavlju prema poslu. Svoju plaću sam podigla radom, zalaganjam i predanošću, i stoga me mnogi mrze. Mrze me jer i ne štrajkam”, napisala je ova nastavnica koja je pismo potpisala kao djelatnik, profesor savjetnik i majka učenika.

Tvrdi da nastavnici radi svoje koristi djeci prijete jedinicima i neopravdanim satima za nedolazak na nadoknade subotama i praznicima. “To je prema mome mišljenju autoritativno ponašanje, kojim se zastrašuje djecu i roditelje. Djeca se sigurno slažu sa mnom, ali ne smiju ništa reći. Još ih uvjeravaju da je to za njihovo dobro. To je ispiranje mozga. Govore da će biti više motivirani ako im se plaća povisi za 500 kuna, što nije istina. Do bolje plaće dolazi se radom i cijenjenjem sebe, a dostojanstvo se sigurno ne zaslužuje sviranjem bećaraca i prosvjedovanjem na Markovu trgu.”

Prijete joj otkazom

Glas Slavonije je u telefonskom razgovoru s ovom nastavnicom rekla da je svojim upornim radom sama došla do bolje plaće. S 25 godina staža i zvanjem savjetnika sada zarađuje 8500 kuna. “Radila sam jednako predano i s manjom plaćom i s većom.” Napomenula je i da je plaća početnika viša od 5000 kuna.

“Radim u školi u kojoj sam već i tako izopćena zbog toga što ne štrajkam, mobingira me se i prijeti otkazom, uskraćen mi je rad i doživljavam razne neugodnosti. Uvrede su eksplodirale nakon objave pisma na nekoliko portala, gdje me u komentarima nazivaju ‘Soroševom i političkom plaćenicom‘, ‘ljubavnicom ravnatelja‘, ‘kupcem diplome‘ i govore da se trebam sramiti što se nisam solidarizirala s kolegama. Zato identitet javno ne mogu otkriti jer moram misliti na svoju sigurnost i sigurnost svoje djece školaraca”, objasnila je ova nastavnica.

Siguran posao u prosvjeti

Kaže kako se ne želi solidarizirati s kolegama i sindikatima zato što joj, između ostalog, nisu pružili podršku u trenucima kada je ona bila u problemima. “U prosvjeti smo dosta zaštićeni i mogu reći da imamo siguran posao. Koliko ljudi nema gdje živjeti, što jesti, koji su blokirani i deložirani iz vlastite kuće, osiromašeni i koji bi mogli štrajkati, a ne štrajkaju. O njima se ne razmišlja. I zbog toga se sramim. Jer mislim da je vrlo sebično misliti samo na sebe. Možda sam i ja u kategoriji u kojoj bih trebala misliti na sebe. Samohrana sam majka, imam dvoje djece, puna sam kredita, pred deložacijom, ali ne mogu podržati ovaj štrajk jer mislim da ima gorih slučajeva u ovoj državi. Jednostavno više ne mogu trpjeti nepravdu.”

Dodaje da je sa sindikatima imala dosta iskustva i da više ne želim sudjelovati u tome. “Na svako njihovo pucketanje prstiju štrajkala sam, i sita sam takvog ponašanja. Sindikalisti imaju plaće veće od 15 tisuća kuna, na štrajkovima se smiju, sviraju bećarce, a nastavnici ne pokazuju nikakav primjer građanskog odgoja time što slijepo slušaju neke vođe koji neće biti kažnjeni ni na koji način. Njima će nakon štrajka sve biti isto, što za nastavnike ne mogu reći”, rekla je ova nastavnica za Glas Slavonije.