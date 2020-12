Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno je 316 novih slučajeva pa je broj aktivnih slučajeva 8036

U Hrvatskoj je 2720 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 256

Umrlo je ukupno 3739 oboljelih

U svijetu je potvrđeno 81.154.259 slučajeva zaraze

Oporavilo se 193.471, a umrlo 1.772.222

‘Nastavljamo utrku s virusom’

7:07 – Zoran Barušić, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, rekao je u emisiji “Otvoreno” HRT-a kako vjeruje da možemo postići procijepljenost od 70 posto. “Procijepljenost stanovništva od 70 posto ne znači samo po sebi da je dovoljno, bitan je i broj populacije koji postaje imun”, dodao je. Razlog tome što posljednjih dana Hrvatska bilježi pad broja novooboljelih Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, vidi u efikasnim mjera i odgovornom ponašanju građana. “Brojke koje smo imali ranije nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim, svatko se zapita i krene od toga da da sve od sebe da pomogne u ovoj situaciji. Prokuženost ne može biti razlogom za smanjenje jer ni imunitet nije toliko dugotrajan nakon preboljele bolesti, a ipak se ne radi o toliko velikom udjelu pučanstva”, kazala je Pavić Šimetin. Rekla je da jučerašnji potres nije poremetio cijepljenje u Sisačko-moslavačkoj županiji jer su 80 posto cjepiva potrošili već u nedjelju.”Ukupno imamo oko 5800 osoba cijepljenih kroz dva dana, od toga u domovima za starije 4500 osoba, a 1300 osoba se odnosi na zdravstvene djelatnike”, rekla je Pavić Šimetin.

Željan Antulov, infektolog u Općoj bolnici Šibenik, prva je osoba cijepljena u Šibensko-kninskoj županiji. Kazao je da nuspojava nije bilo, osjeća tek bol na mjestu uboda. “Samo dežurstvo tijekom kojeg sam cijepljen nosi više nuspojava od cjepiva. Osjećam se dobro”, kazao je Antulov dodajući da je bilo pozitivnih reakcija nakon njegova cijepljenja pred kamerama. “Neki koji su dvojili hoće li se cijepiti, rekli su da hoće nakon što su mene vidjeli. Česta su pitanja je li cjepivo sigurno, ja ih pokušavam uvjeriti da je, to je jedno od najmodernijih cjepiva na tržištu”, dodao je.

U Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” cijepljeno je 78 zdravstvenih djelatnika, a kod petero su registrirane blaže nuspojave u obliku osipa praćenih svrbežom. Pavić Šimetin je kazala da su u Hrvatskoj zabilježene blaže reakcije na cjepivo – osjećaj slabosti, umor, povišena temperatura, a najčešća nuspojava je bolnost i crvenilo na mjestu uboda. “Čak i pokoji slučaj vrtoglavice, to su blage nuspojave koje su se pokazale u 3. fazi kliničkog ispitivanja. Teže nešto nije zabilježeno. Ipak je teža sama bolest nego što mogu biti eventualne nuspojave cjepiva”, kazala je. Pero Lučin, imunolog na Sveučilište u Rijeci, kazao je da nema razloga očekivati teže nuspojave. Naglasio je kako treba paziti na alergijske reakcije na pojedine komponente cjepiva, a tu je, kaže, jako važna uloga liječnika opće medicine koji trebaju znati povijest bolesti svakoga pacijenta. “Nastavljamo utrku s virusom, prve rezultate cijepljenja osjetit ćemo u trećem-četvrtom mjecu, ali ni virus neće mirovati i on će se mijenjati”, zaključio je Pero Lučin.

“Nemamo alternativu u ovome trenutku. Radi se o teškoj bolesti, predugo to traje, vjerujem da možemo postići procijepljenost stanovništva od 70 posto. Procijepljenost od 70 posto ne znači samo po sebi da je dovoljno, bitan je i broj populacije koji cijepljenjem postaje imun. Uvijek treba težiti tome da taj broj bude što je moguće viši. U ovom trenutku s obzirom na nedostatak podataka na utjecaj cijepljenja na trudnice, dojilje, mlađe od 17 godina, uvijek će biti dio populacije koji će se regrutirati i neće moći participirati u kolektivnom imunitetu”, rekao je Barušić.

Novi soj koronavirusa u Njemačkoj je od studenog

7:01 – Novi soj koronavirusa otkriven u Britaniji izgleda da je u Njemačkoj prisutan od studenog, utvrdili su liječnici naknadno provjeravajući uzorke starijeg pacijenta koji je u međuvremenu umro, izvijestio je list Die Welt u ponedjeljak. Stručnjaci na medicinskom fakultetu u Hannoveru uspjeli su potvrditi varijantu B1.1.7 virusa u uzorcima dobivenim od pacijenta koji je imao komorbiditete, izvijestio je list pozivajući se na regionalnog ministra zdravstva njemačke savezne držane Donje Saske. Berlinska bolnica Charite potvrdila je prve nalaze, dodaje se u izvješću. Za novi soj koronavirusa koji se brzo širi Britanijom se smatra da je zarazniji, no prve analize sugeriraju da ne izaziva teže simptome od sojeva koji su do sada kružili. Njemačka država Baden-Wuerttemberg prošlog je tjedna objavila da su lokalne vlasti detektirale novi soj i kod jedne osobe koja je došla zrakoplovom iz Britanije u Frankfurt 20. prosinca. Putnik je želio posjetiti rođake a bio je pozitivan na testiranju napravljenom po njegovom dolasku. Članovi obitelji su ga dovezli automobilom s frankfurtskog aerodroma i do tada je u izolaciju u njihovoj kući.

Španjolska prešla prag od 50.000 umrlih

7:00 – Španjolska je u ponedjeljak prešla prag od 50.000 smrtnih slučajeva uslijed zaraze covidom-19, dok je broj zaraženih na 100.000 stanovnika pao prvi put u gotovo tri tjedna, pokazuju podaci ministarstva zdravstva. Od četvrtka su potvrđena 24.462 nova slučaja. Od početka pandemije Španjolska ima gotovo 1,88 milijuna zaraženih. Umrlo je još 298 ljudi, ukupno 50.122, pokazali su prvi podaci nakon početka cijepljenja protiv covida-19. Stopa zaraze na 100.000 stanovnika u protekla dva tjedna pala je sa 263 slučaja na 246 u četvrtak. Od 10. prosinca i stope zaraze od 189 slučaja, ta je brojka kontinuirano rasla. Šef Hitne službe Fernando Simon rekao je na konferenciji za medije da brojke pokazuju “stabilizaciju” zaraze i smanjenje broja umrlih. Ipak, upozorio je da bi se podaci mogli revidirati idućih dana jer su božićni blagdani vjerojatno utjecali na podatke kojima raspolažu regionalne vlasti.