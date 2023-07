Nadležne službe utvrđuju okolnosti pada dizalice na kontejnerskom terminalu Brajdica u Rijeci, a uklanjanje će početi kad se završi očevid i dobije dozvola od nadležnih službi, doznaje se u subotu iz tvrtke AGCT, koja upravlja kontejnerskim terminalom

Tvrtka Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) izvijestila je da je srušena obalna dizalica pod udarom olujnog vjetra u 16.15 u petak. U trenutku nesreće rad na brodu je iz sigurnosnih razloga, zbog najave lošeg vremena, već bio zaustavljen te u blizini nije bilo radnika, pa nitko nije ozlijeđen.

Ta obalna dizalica bila je parkirana iza krme broda. Na njoj se posljednjih dana obavljaju remontni radovi te nije sudjelovala u operacijama pretovara kontejnera sa broda Maersk Hanoi koji je u tom trenutku bio privezan na terminalu, izvijestio je AGCT.

Direktor prodaje AGCT Žarko Acinger je u priopćenju za javnost naveo da je jaki nalet vjetra odbacio parkiranu dizalicu na brod, pa se grana dizalice sudarila s brodom. Dizalica se srušila i oštetila nekoliko kontejnera na brodu i skladišnom prostoru, dodao je.

"Radnici nisu ni u jednom trenutku bili ugroženi zato što smo na vrijeme, poučeni i prethodnim iskustvima na vrijeme poduzeli sve potrebne mjere. Na terminalu smo već svjedočili jačim udarima vjetra, međutim ovaj je specifičan po smjeru iz kojega je dolazio. Obično je to sjeveroistok, dakle naša čuvena bura, no ovog puta situacija je bila potpuno drugačija. Naleti vjetra došli su iz smjera Opatije, odnosno sa čistog sjevera ili tramontane kako mi kažemo, upravo u smjeru u kojemu su položene šine dizalica što je i uzrokovalo ovaj nesretni događaj", rekao je Acinger.

Ostali dijelovi terminala (prijem i otprema kontejnera) nastavljaju s redovnim radom u subotu u prvoj smjeni.

Novigrad: Nastavljena sanacija šteta od nevremena, traga se za Talijanom

Čišćenje ulica i parkova te uklanjanje srušenih stabala nastavljeno je u subotu u Novigradu u kojem je u petak snažno nevrijeme praćeno kišom, tučom i vjetrom prouzročilo veliku materijalnu štetu, a u novigradskom akvatoriju još uvijek se traga za Talijanom koji je ispao iz broda.

Tijekom najvećeg naleta vjetra jučer je srušeno na desetke velikih stabala, koja su na području kampa Aminess Sirena poklopila nekoliko desetaka kamp prikolica, šatora i automobila uzrokujući veću materijalnu štetu. Ogromna stabla pala su u gradu i na tri zgrade i na jednu malu crkvicu iz 15. stoljeća koja je kulturno dobro. Stanje u samome središtu grada je u međuvremenu normalizirano.

"Nevrijeme je najizraženije zahvatilo područje užeg središta grada Novigrada te područje autokampa Sirena i hotela Maestral, tvrtke Aminess. Kamp je pun gostiju, a uslijed jakog vjetra, srušilo se na desetke velikih stabala pretežito borovine. Stabla su poklopila nekoliko desetaka kamp prikolica, šatora i automobila, te je napravljena velika materijalna šteta", rekao je za Hinu načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac. Dodao je kako su vatrogasci kako u kampu tako i u središtu grada srušili sva ona stabla koja su predstavljala potencijalnu opasnost za ljude, a sve službe su na terenu.

Na svu sreću nitko nije stradao, dodao je, premda je Hitna pomoć intervenirala jer se javilo nekoliko ljudi, koji su zadobili ogrebotine, ali nitko nije zbrinut.

Nažalost, za jednim se talijanskim državljaninom još uvijek traga na moru nakon što je u petak, petnaestak minuta prije nevremena, ispao iz broda prilikom ulaska u novigradski akvatorij. Nestanak je prijavila njegova supruga koja je uspjela s brodom ući u novigradsku luku.

U akciju potrage uključene su dvije spasilačke brodice iz sastava pulske Lučke kapetanije, jedan brod postaje pomorske i aerodromske policije Pula i jedna brodica Lučke uprave Pula kao i dvije privatne brodice, priopćili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

"Sve su službe na terenu, priključili su se i djelatnici Šumarije te brojni građevinari i privatnici sa svojom građevinskom mehanizacijom i strojevima koji pomažu u uklanjanju stabala. U svakom slučaju, stanje se pomalo normalizira", istaknuo je novigradski gradonačelnik Anteo Milos.

Istarski župan Boris Miletić zahvalio je svim žurnim službama koje su izašle na teren, pokazavši još jednom dobru organiziranost sustava, kao i svim građanima koji su se samoinicijativno uključili u sanaciju nastalih šteta. Također, župan je zahvalio i predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću na ponuđenoj pomoći, te iskazanoj brizi.

Inače, za danas meteorolozi najavljuju u Istri djelomice sunčano, ali i dalje nestabilno vrijeme te u noći uz mogućnost neverina, dok su danju izgledni grmljavinski pljuskovi.

Slovenija izdala narančasto upozorenje, stiže nova oluja

Slovenska agencija za okoliš (Arso) u subotu je za područje cijele Slovenije, u vremenu između 14 i 23 sata, izdala narančasto upozorenje za olujno nevrijeme.

Prema Arsu, moguće je snažno nevrijeme, s tučom te udarima vjetra i groma.

Ovaj put oluje će se formirati nad Slovenijom, a njihov položaj i vrijeme nastanka bit će još teže predvidjeti nego u petak, kada su se olujni sustavi formirali nad susjednom Italijom i kretali prema našem području, javlja Arso.

Od 18 sati u petak do 6 sati u subotu, zbog nevremena na terenu su bile 32 vatrogasne postrojbe. Zabilježena su 102 incidenta od kojih se 39 dogodilo na području regionalnog središta Slovenj Gradec, 25 na području Celja, 17 na području Ljubljane, a 14 na području Kopra.

Vatrogasci su uglavnom uklanjali srušena stabla i prekrivali uništena krovišta kuća i zgrada te ispumpavali oborinske vode iz zgrada.

Uslijed obilnih kiša stvorile su se veće bujice te su narasli vodostaji koji su plavili objekte i prometnice.

Aktiviralo se i nekoliko klizišta, izvijestila je Uprava za zaštitu i spašavanje.

Najteže je, javlja STA, bilo na području Črnega na Koroškem, gdje su poplavljene mnoge kuće, a zbog opasnosti od odrona aktivirana je i sirena za opću opasnost te je evakuirano oko 50 ljudi, koji su se u petak navečer uspjeli vratiti svojim domovima.

DHMZ: Narančasta upozorenja za područje cijele Hrvatske

Upozorenja su za danas na snazi za područje cijele Hrvatske. Pritom je za osječku, zagrebačku i gospićku regiju izdano je narančasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.

"Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", upozorili su iz DHMZ-a.

Za duboravčko područje također je izdano narančasto upozorenje i to zbog opasnosti od toplinskog vala.

Oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite koje također upozorava na narančasto upozorenje.

Posljedice olujnog nevremena po županijama

Istarska županija



U olujnom nevremenu koje je 21. srpnja zahvatilo zapadni, sjeverozapadi i središnji dio Istre, između 15:30 i 16:00 te ponovno oko 22:30 sati, Županijski centar 112 Pazin zaprimio je više od 100 poziva o srušenim stablima i granju na prometnicama, oštećenim krovovima, poteškoćama na moru te prekidima u opskrbi električnom energijom.

Uslijed pada više stabala u autokampu „Sirena“ u Novigradu ozlijeđena je jedna osoba, a po dolasku HMP naknadno je zatražena pomoć za još 5 osoba u kampu. Zabilježeno je 10-ak poziva o srušenim i nagnutim električnim i telefonski stupovima na području Umaga, Novigrada, Poreča, Motovuna i Pazina. Zaprimljeno je i nekoliko dojava o stablima srušenima na parkirana osobna vozila u Umagu te jedan pad stabla na kuću u Umagu. U Pazinu je došlo do štete na dvije kuće (vjetrom odneseni crjepovi s 2 krova koji su oštetili parkirana vozila). Jedno stablo srušilo se na pružnom prijelazu u Pazinu. U Poreču u Zelenoj laguni dogodili su se problemi s jedrilicom pri pristajanju u lučicu.

Oko 16:30 sati nevrijeme (vjetar i veće padaline) zabilježene su u Puli. Pritom su zabilježene poteškoće u prometu (otvoreni poklopci šahtova za odvodnju na prometnicama, 10-ak dojava o srušenim stablima na prometnice te parkirana osobna vozila na rivi u Puli).

Novigrad – 21. srpnja tijekom nevremena zaprimljena je dojava da je osoba pala s jedrilice u more. Obaviješten je MRCC Rijeka i pokrenuta je akcija traganja i spašavanja na moru. Potražni brodovi vratili su se u luku oko 21 sat. Tražena osoba nije pronađena, a traganje će se nastaviti ujutro.

Primorsko - goranska županija

U olujnom nevremenu koje je zahvatilo područje Primorsko-goranske županije ŽC 112 Rijeka zaprimio je više desetaka dojava o srušenim stablima i granju na prometnicama, oštećenim krovovima, stupovima instalacija, osobnim vozilima.

Na području grada Rijeke zabilježene su 42 dojave koje su najviše odnosile na srušena stabla, no zabilježeni su i oštećeni krovovi te automobili. Na području Opatije, Volovskog, Matulja, Kastava, Delnica, Lokva zaprimljeno je 10-ak dojava koje se odnose najviše na pad stabala, oštećenja stupova električne energije te pri tome nekoliko oštećenih vozila.

Prema informacijama Nacionalne središnjice za spašavanje na moru, brod Lučke kapetanije „Sveti Vid“ uzeo je u tegalj izletnički brod koji je ostao bez pogona kod otoka Cres i tegli ga u luku Cres. Brodica koja je zapela u kanalu kod naselja Smokvice Krmpotske je spašena. U oba ova slučaja nije bilo ozlijeđenih osoba. Na kontejnerskom terminalu Brajdica u Rijeci otkinuo se dio velike kontejnerske dizalice s kontejnerskog terminala i naslonio se na privezani brod.

Zbog poremećaja u radu trafostanice TS 110/20 kV Matulji bez električne energije je 450 korisnika, a otklanjanje je u tijeku. Zbog srušenog stabla na pruzi, u prekidu je bio putnički željeznički promet na relaciji Rijeka – Opatija – Matulji od 16:45 do 19:44 sati.

Bjelovarsko - bilogorska županija

Jučer oko 17:35 sati grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom pogodilo je područje Bjelovarsko-bilogorske županije. ŽC 112 Bjelovar zaprimio je 50-ak poziva građana, najviše s čazmanskog područja o urušenim borovima i stablima, štetama na električnim vodovima te oštećenim krovištima. Evidentirano je oko 20 tehničkih intervencija vatrogasaca (JVP Čazma, JVP Garešnica, JVP G. Polje te VZO – Štefanje, Ivanska i Nova Rača).

Ukupno je bez opskrbe električnom energijom bilo oko 1200 korisnika na području koje pokrivaju Elektra Bjelovar i Elektra Križ. Ekipe HEP-a otklonile su većinu kvarova, a sporadični manji kvarovi sanirat će se tijekom prijepodneva. Dojave o ozlijeđenim osobama nisu zaprimljene. Obaviješteni su vatrogasci, HEP, policija i poduzeće Ceste d.d.

Virovitičko-podravska županija

Područje Virovitičko - podravske županije oko 18:20 sati zahvatilo je nevrijeme, pri čemu je ŽC 112 Virovitica imao 9 dojava građana. Dojave su se prvenstveno odnosile na pad stabala, prodor otpadne vode iz šahta u Virovitici te kvar na željezničkom prijelazu (dignuti polubranici) pri udaru groma u ulicama Zbora narodne garde i Vinkovačke ulice.



Osječko-baranjska županija



Jučer oko 18:45 sati područje Osječko-baranjske županije zahvatilo je nevrijeme, pri čemu je ŽC 112 Osijek imao dojave o 233 događaja. Dojave su se prvenstveno odnosile na pad stabala na prometnice i javne površine, oštećenja krovišta i osobnih vozila. Došlo je do prekida u opskrbi električnom energijom (na području cijele županije pogođeno 7000 korisnika). Još ima sporadičnih manjih kvarova na niskonaponskoj mreži, a normalizacija opskrbe se očekuje tijekom prijepodneva.

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Tijekom dana ŽC 112 Zagreb zaprimio je oko 180 dojava vezanih uz saniranje štete izazvane nevremenom 19. srpnja 2023. O svim dojavama ŽC 112 Zagreb je obavijestio nadležne službe. U oba nevremena (19. i 21. srpnja) uslijed obilne kiše praćene jakim vjetrom, došlo je do pada stabala na prometnice, zbog čega je došlo do poteškoća u odvijanju cestovnog, željezničkog i tramvajskog prometa. Stabla su pala i na vozila, javne površine, električne i telefonske vodove, a došlo je i do pada stupova javne rasvjete. Zaprimljeno je više dojava u kojima građani prijavljuju i oštećenja krovova (s kojih padom prijete razni predmeti), dimnjaka i fasada na stambenim i gospodarskim objektima, a također je zaprimljeno i više dojava s potrebom za ispumpavanjem vode iz stambenih i gospodarskih objekata te za isušivače.

Područje zahvaćeno nevremenom su gradovi Zaprešić, Samobor, Zagreb, Dugo Selo, Sveta Nedelja, Velika Gorica, Dugo Selo i Ivanić Grad te općine Brdovec, Bistra, Pušća, Stupnik, Rugvica, Brckovljani i Kloštar Ivanić .

Grad Zagreb: ne postoji dio grada koji nije zahvaćen nevremenom.

Prema informacijama Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, sigurnost i civilnu zaštitu, na sanaciji posljedica nevremena, uz ostale žurne službe angažirano je i 107 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba (informacija od 20. srpnja 2023).

Zbog velikog broja poziva otežana je komunikacija sa žurnim službama zbog pretrpanosti pozivima građana i intervencijama na terenu (JVP Zagreb, Elektra Zagreb). Od 19. srpnja ŽC 112 Zagreb zaprimio je preko 4000 poziva građana u kojima se traži intervencija žurnih službi. Na terenu su uz vatrogasne postrojbe i interventne službe HEP-a, komunalnih službi, HT-a, vodoprivrede i postrojbe civilne zaštite opće namjene.



Od 19. srpnja zabilježen je veliki broj vatrogasnih intervencija: Grad Zagreb više od 750 intervencija (broj intervencijaraste), a Zagrebačka županija više od 1300 vatrogasnih intervencija (broj intervencija raste).

Sve raspoložive žurne službe su na terenu i rade na uklanjanju posljedica nevremena.

Na mjestima gdje su stabla pala na električne vodove otežana je opskrba stanovništva električnom energijom. Kritične točke su kućanstva pogođena nevremenom u kojima žive ljudi koji ne mogu sami ukloniti/sanirati posljedice nevremena (kućanstva sa starijim i nemoćnim osobama, kućanstva u kojima žive osobe s invaliditetom i sl.). Normalizacija u potpunosti kao i uklanjanje svih šteta očekuje se u narednim danima.



Sisačko-moslavačka županija

Tijekom dana zaprimljeno je preko 200 poziva građana vezano uz saniranje posljedica nevremena na području Popovače, Kutine, Lipovljana, Novske i okolnih mjesta. Došlo je do prekida opskrbe električnom energijom na području Križa, Kutine, Međurića, Lipovljana i Novske. U ispomoć su došle ekipe HEP-a iz Virovitice, Daruvara i ECP-a. Planira se rad za vikend. Svi centri mjesta i bitni potrošači (bolnice i sl.) su opskrbljeni. Sve snage su na terenu i rade na otklanjanju posljedica nevremena.



Brodsko-posavska županija



Djelatnici HEP-a jučer su sanirali posljedice nevremena od 19. srpnja na području Nove Gradiške i Slavonskog Brod. Na području Brodsko-posavske županije bilo je ukupno angažirano oko 1370 vatrogasaca s 460 vozila te su imali oko 500 intervencija. Ekipe HEP-a su na terenu i rade na sanaciji kvarova, trenutno je oko 1500 korisnika na visokom naponu i oko 5000 korisnika na niskom naponu bez električne energije.



21. srpnja ŽC112 zaprimio je 20-ak dojava građana da je područje naselja Oriovac zahvatilo olujno nevrijeme, jak vjetar praćen kišom. Oštećeno je više krovova (desetak) u naselju Oriovac te je porušeno više stabala, najviše je štete u parku u centru Oriovca, nekoliko stabala palo je na elektroenergetske vodove te je došlo do prekida u opskrbi električnom energijom u dijelu Oriovca. ŽC 112 Slavonski Brod uzbunio DVD Oriovac te izvijestio načelnika Stožera civilne zaštite općine Oriovac.



Vukovarsko-srijemska županija

21. srpnja do 16:30 sati ŽC 112 Vukovar zaprimio je ukupno 83 poziva za vremenske nepogode od 19. srpnja, kojima su se tražile tehničke intervencije u svezi saniranja nastale štete te su isti usmjereni na nadležne službe.

21. srpnja od 19:00 sati do ponoći zaprimljeno je ukupno 360 poziva, od čega je 116 vezano za vremenske nepogode, od kojih 55 tehničke intervencije vatrogasaca i 61 poziv vezan za posljedice olujnog nevremena. Uslijed udara groma došlo je do požara na osobnom vozilu u Vinkovcima. Ekipe svih službi su na terenu i otklanjaju posljedice nevremena. HEP Vinkovci sa sanacijom električne mreže prekinuo je oko 22:00 sati te s radom nastavljaju u jutarnjim satima.

Cesta D46 (Tovarnik - Orolik) zatvorena je u 19:55 za sav promet do daljnjeg zbog pada dalekovoda, te se vozi obilaznim putevima. U protekla 24 sata zaprimljena je jedna dojava o padu muške osobe sa krova (Privlaka) tokom sanacije krovišta, isti je prevezen u OB Vinkovci gdje su mu utvrđene lakše tjelesne zljede.

Požeško-slavonska županija



Vatrogasci DVD-a Pakrac odradili su 21. srpnja 20 tehničkih intervencija sanacije štete na području grada Pakraca. Vatrogasci JVP grada Požege imali su 15 intervencija na području grada Požege, DVD Pleternica 36 intervencija na području grada Pleternice i DVD Lipik 25 tehničkih intervencija na području Lipika. Bez opskrbe električnom energijom na području HEP-a Požega su mjesta Paka, Imrijevci, Veliki i Mali Bilač, Ćosine Laze, Vasine Laze, Laze Prnjavor, Seoci, Gradski Vrhovci, Crkveni Vrhovci i Škrabutnik. Na području HEP-a Lipik bez opskrbe električnom energijom su još Gornji Čaglić, Poljana, Marino Selo, Kraguj i Čaglić Osim vatrogasnih snaga na ugroženom području sudjelovali su i djelatnici komunalnih poduzeća, policije, članovi stožera civilne zaštite gradova Pakraca, Lipika i Pleternice te građani.

