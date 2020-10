NASTAVLJA SE ŽESTOKA PREPIRKA; Puhovski odbacuje Milanovićeve teze: ‘To sve više pokazuje da predsjednik ne zna što govori’

‘Ja nisam mogao biti krunski svjedok jer je to netko iz neke skupine ljudi koji su optuženi za kazneno djelo i obećano mu je da neće biti kažnjen ako svjedoči protiv ostalih’

Politički analitičar i profesor Žarko Puhovski danas je odbacio tvrdnje predsjednika Republike Zorana Milanovića da je bio “krunski svjedok optužnice” protiv hrvatskih proljećara, ustvrdivši da predsjednik države “ne zna što govori”.

Reagirajući na ocjenu Indeksova novinara da je predsjednik Republike u objavi o Puhovskom napravio “opasan presedan”, Milanović je danas na facebooku naveo da je Puhovski svojim svjedočenjem u procesu protiv Budiše, Čička, Paradžika i Dodiga, u kolovozu 1972., ne samo proširio opseg navoda nego i krug osumnjičenih koji su zbog toga bili procesuirani.

“To sve više pokazuje da predsjednik ne zna što govori. Primjerice, on ne zna što je to krunski svjedok. Ja nisam mogao biti krunski svjedok jer je to netko iz neke skupine ljudi koji su optuženi za kazneno djelo i obećano mu je da neće biti kažnjen ako svjedoči protiv ostalih”, komentirao je Puhovski za Hinu.

PUHOVSKI UZVRATIO MILANOVIĆU: ‘U takvom je stanju panike da razumna rasprava s njim nije moguća. Ili je to paranoidni poremećaj’

Pozvan kao politički protivnik

Stoga je odbacio tvrdnje da je bio krunski svjedok, dodavši da nikada nije bio član te skupine koja je tamo suđena nego je “čitavo vrijeme bio na drugoj strani”. “Zbog toga su me zvali, kao čovjeka koji je bio njihov politički protivnik. Ni da sam htio, nisam mogao biti krunski svjedok”, ustvrdio je Puhovski.

Poručio je da bi svatko tko je završio osnovne elemente pravnog studija morao znati da se ni u jednom procesu, pa niti u krivičnom procesu SFRJ po kojem je taj proces vođen, ne može proširivati krug optuženih za vrijeme glavne rasprave.

“On (Milanović) tvrdi da je u okviru dva dana mojeg svjedočenja proširen krug optuženih. To je naprosto glupost jer to nije moguće niti se dogodilo niti sam ja polovicu tih imena uopće spominjao. Niti su svi od tih imena koje je spominjao uopće bili optuženi”, kaže Puhovski.

Milanovićev istup ocijenio je kao “nekakvu nekontroliranu eksploziju bijesa kojom se pokušava spriječiti kritika”. “Ono što je bitno, taman da sam ja i gori od onoga što on o meni tvrdi, to ne bi utjecalo na eventualnu istinitost ili barem smislenost mojih riječi. To je ono što on ne razumije. Za razliku od politikanskog brbljanja, u ozbiljnoj raspravi nije važno tko je osoba o kojoj govorim nego koji su argumenti. To do Milanovića ne dopire”, poručio je Puhovski.

MILANOVIĆU NISU SJELE IZJAVE PUHOVSKOG, ŽESTOKO MU UZVRATIO: ‘Umirovljeni mudroslov i propali političar. Na sudu se držao kao ‘druker’, ništarija’

Prepirka s novinarom Indexa

Novinar Indexa Neven Barković također je odgovorio Milanoviću koji ga je danas u svojoj najnovijoj objavi na facebooku prozvao zbog teksta u kojem je ustvrdio da je predsjednik države u svojem obračunu s Puhovskim “napravio opasan presedan” budući da on nije političar, kao što su to bile druge mete Milanovićevog obračuna.

Milanović je Barkovića nazvao “ateističkim agitatorom” te ustvrdio da namjerno piše neistinu. Barković u odgovoru Milanoviću poručuje da predsjednik upravo potvrđuje njegovu tezu da je “zaštićen kao lički medvjed i može klevetati do mile volje”.

“Puhovski i svatko drugi koga je Milanović oklevetao, jasno, može tužiti predsjednika u građanskoj parnici. Svatko tko je iole upućen u stanje u hrvatskom pravosuđu može i sam pretpostaviti kakve su mu šanse”, stoji između ostalog u odgovoru predsjedniku.

MILANOVIĆ PONOVO JAŠE NA FACEBOOKU: Prozvao novinara zbog tvita otprije dvije godine; dobio je ekspresan odgovor

Tvit o Kolindi Grabar-Kitarović

Podsjeća i da je on osuđen za “glupavi tvit” o bivšoj predsjednici Kolindi Grabar Kitarović u kojem je uz fotografiju tadašnje predsjednice s kujicom Kikom, koju je udomila u jednoj od svojih PR akcija, napisao “Prva kuja Hrvatske. Na fotografiji je i neki pas”. “Hoće li Milanović odgovarati za svoje nebuloze?”, pita se Indexov novinar te zaključuje da “neće nikada”. Screenshot te Barkovićeve objave danas je Milanović “podijelio” na svom facebook statusu, uz komentar: “Još malo govora ljubavi Indexova agitatora. Fino momče”.

Kaže i da je sve što je Milanović postigao u politici – postigao “zahvaljujući Ivici Račanu“, a “sve što je Ivica Račan postigao u politici može zahvaliti progonu hrvatskih proljećara – istih onih koje Milanović u svom napadu na Puhovskog naziva “skupinom bezazlenih mladića i djevojaka utamničenih na nekoliko godina””.

NOVO REŠETANJE: Milanović se obrušio na novinara – nazvao ga ateističkim agitatorom, a onda se vratio na Puhovskog…