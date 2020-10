NASTAVLJA SE VERBALNI RAT! Plenković: ‘U Milanovićevom bizarnom ponašanju postoje tri temeljne problematične točke’

Andrej Plenković prokomentirao je izjave predsjednika države

Nastavljaju se prepucavanja predsjednika države Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. U ponedjeljak posjetio Čakovec gdje je u 10 sati i 30 minuta obišao Centar znanja Međimurske županije. Tom prilikom prokomentirao je ranije izjave predsjednika Vlade, javlja RTL.

“Ponavljam predsjedniku Vlade pitanje da kojim sam ja to riječima i gestama 2016. citiram ga, posuo i zasijao sjeme mržnje”, rekao je Milanović. Kazao je da će isto pitanje postaviti i sutra.

“Nije ovo prepucavanje, na dan napada na zgradu Vlade, nazvao sam premijera, ponudio suradnju, složio se s njim da nam ne treba sjednica VNS-a, da bi on mene u Bruxellesu sljedeći dan optužio da sijem mržnju”, kazao je.

Na pitanje relativizira li on ulogu predsjednika, Milanović je rekao: “Sve je relativno to je i Einstein shvatio. Ne znam što znači relativizirati, to je vokabular iz Plenkovićeve maturalne radnje”.

Plenković: ‘Ne vidim nekakvu potporu i suradnju nigdje’

Andrej Plenković prokomentirao je izjave predsjednika države. Premijer je upitan kako Milanović ‘sije smjene mržnje’.

“Znao on to jako dobro. Ja ću mu svaki dan odgovarati da on to jako dobro zna. to što se pravi nevješt je njegov problem. Po meni je ključno da prepoznamo u ovom bizarnom ponašanju predsjednika Milanovića zadnjih nekoliko mjeseci tri temeljne točke koje ja smatram da su problematične. Imamo njegove izjave koje su, objektivno govoreći, koje su kod određenog dijela sugrađana podrivale ono što su radili Stožer, Vlada, epidemiolozi i liječnici”, prokomentirao je Plenković.

“Vidjeli smo nevjerojatne izjave predsjednika u vezi DORH-a, u vezi policije, jel to znači da je on protiv borbe korupcije? Ima neki problem. Kod napada na Banske dvore, što je po meni nesumnjivo kazneno djelo s elementima terorizma, tu se relativizira taj događaj”, kazao je Plenković i vratio se na 2016. godinu.

“On to zna i neka on kaže, ako je toliko nevješt, neka ostane nevješt”, rekao je.

“Ja znam kako sam postao zastupnik u Saboru i Europskom parlamentu. Kako sam ga pobijedio na izborima 2016. godine, kako sam drugog predsjednika SDP-a pobijedio 2020. Neka malo priča o tome”, kazao je premijer.

“Priznajem da mi već pomalo djeluje patetično s ovim svojim nastupima cijelo vrijeme. Ovako kako je, nekakva potpora i suradnja, ne vidim je nigdje”, dodao je Plenković.