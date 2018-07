NASTAVLJA SE RAZDOBLJE NESTABILNOG VREMENA: U većem dijelu zemlje na snazi žuto upozorenje Meteoalarma

Zbog mogućih pljuskova i grmljavina u većem dijelu zemlje na snazi je žuto upozorenje Meteoalarma.

Razdoblje nestabilnog vremena u Hrvatskoj nastavit će se i idućih dana, posebno u kontinentalnom dijelu zemlje.

Danas će tako biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i nestabilno. Mjestimice uz jači razvoj oblaka povremena kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno moguće i izraženiji.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, a zatim sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak i zapadnjak.

Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 27 do 32 °C.

Zbog mogućih pljuskova i grmljavina u većem dijelu zemlje na snazi je žuto upozorenje Meteoalarma. “Vrijeme je potencijalno opasno. Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima. Ostanite informirani o očekivanim meteorološkim uvjetima i izbjegnite moguće rizike”, upozorava Meteoalarm.

Slične vremenske prilike očekujte i sutra. U prvom dijelu dana mjestimične kiše i pljuskova s grmljavinom može biti u Slavoniji i Baranji, a od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti. Na Jadranu sunčanije, a pokoji popodnevni pljusak moguć je na južnom dijelu.

Vjetar većinom slab. Na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša dnevna uglavnom od 27 do 32 °C.

Od nedjelje povoljnije, sunčanije i toplije, ali i dalje neće biti stabilno. Pljuskovi će biti rijeđi i bit će ih uglavnom u Slavoniji i Baranji. U unutrašnjosti će povremeno puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku Hrvatske i sjeverozapadni.

Na Jadranu dnevna cirkulacija, u noći i ujutro umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak i zapadnjak.