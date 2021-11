Danas se u Našicama održava svečani ispraćaj 36. hrvatskog kontingenta u NATO operaciju KFOR u Republiku Kosovo. No, samo sat vremena prije službenog početka ceremonije dogodila se - drama. Po nalogu načelnika vojne policije zamijenjena je predviđena straža i postavljena vojna policija, neslužbeno doznaje RTL.hr.

Prvi su imali naređenje da na događaj puste novinare, drugi koji su ih zamijenili imaju naredbu: "Ne puštajte novinare!"

Zbunjujuća situacija

Danas u našičkoj vojarni na ispraćaju kontingenta trebaju biti predsjednik Zoran Milanović i ministar obrane Mario Banožić. U pozivu koji je uputilo Ministarstvo obrane navodi se da zainteresirani predstavnici medija za praćenje svečanog ispraćaja trebaju doći u vojarnu najkasnije do 10 sati, dok se u pozivu iz Ureda Predsjednika napominje da sudjelovanje medija na svečanom ispraćaju u vojarni nije predviđeno te će javnost informirati priopćenjem i fotografijama.

Na ulazu u vojarni bila je straža postavljena od strane vojske koja je dobila uputu da slobodno puste i novinare. No, ta straža je smijenjena samo sat vremena prije samog događaja i umjesto nje postavljena je vojna policija po nalogu Načelnika vojne policije.

Banožić: 'Ne želim sudjelovati u igrokazu'

Ministar Banožić nije se pojavio u Našicama, ali se zato oglasio na svojem Facebook profilu te poručio kako "ne želi sudjelovati u igrokazu."

"Hrvatska vojska je iznad svih nas političara. Svi smo prolazni, a ona će biti tu dok je Hrvatske. Nisam otišao u našičku vojarnu "132. brigade HV" na ispraćaj 36. hrvatskog kontingenta u NATO operaciju KFOR jer ne želim sudjelovati u igrokazu gospodina koji nažalost ne razumije prve dvije rečenice iz ove objave. Pripadnicima 36. hrvatskog kontingenta želim sretan put i uspješnu misiju. Vidimo se uskoro", piše u Banožićevoj obrani.

Milanović: 'Ovo nije igrokaz, ovo je grčka drama'

"Događaj nije predviđen za medije. Događaj. Medijima nije rečeno da neće moći doći, nego da ne mogu ući. Ovaj prostor ima poseban senzitivitet i neću pustiti HDZ-ovce i dnevnu politiku unutra. Ministar se u zadnji tren nije pojavio. I djetetu je bilo jasno da svima skupa manipulira, ni prvi ni zadnji put. Ja sam vrhovni sugovornik, on nije", kazao je Milanović u izjavi za medije.

"Manipulira s ljudima i ide protiv svih pravila. Bio je u Bruxellesu 16. 11. na sastanku ministra obrane. On hitno leti, a najavi let dan ranije. Da mu se slučajno ne bi ohladila janjetina u Tisnu gdje mu tata ima vikendicu. Za nekoliko dana će Banoževićev potpis, o sramote, biti na ugovoru za kupovinu aviona vrijednig milijarde. Borbena vozila su ispala iz plana, generalima ništa nije rečeno. Drugim riječima, to je kao da ne idete kod zubara godinama, tako se postaje krnjav, ne moraš svake godine imati najskuplje tretmane, vidite što je metodika, vojska sve piše. Nestao je Horvat, ali nije Banožić."

"Vjerojatno je sada na medijskom treningu pa uči kako manipulirati. Ovo nije igrokaz, ovo je grčka drama. On nama ide strahovito na živce, ali nas zabavlja. Šta on radi da mora otkazati u zadnji čas, ide na popravni iz matematike ili hrvatskog po ne znam koji put?"

"Meni se govorilo da sam crveni Zoka, neprijatelj Hrvatske, da ne volim Hrvatsku. Kad idem, idem transportnim sredstvima uz vidljivu dokumentaciju. Kako on leti? K'o sitni provincijski tat. Zvat ću Plitvice da vidim koliko je medvjeda roknuo na putu", rekao je Milanović.

O prosvjedima

"Manipulira se brojkama. Na prosvjedu protiv kurikularne reforme bilo je 50.000 ljudi, a na prosvjedu protiv mjera je bilo 10.000. Ili su ljudi postali debeli ili zime nose puno slojeva pa postaju međedi. Osuđujem napad i na novinara Latkovića, ali u tome je sudjelovao tek mali broj prosvjednika. On je jedan super dečko. Ja sam Crveni Zoka, mrzim Hrvatsku", kazao je sarkastično Milanović.

"Ovo je protuustavno, nemoralno od početka, čekao sam i gledao sam što će se događati. Ovo je impuls iz Europe, briselskih tupoglavaca. Ono u subotu u Zagrebu je bilo spontano. Nitko nije razgovarao s vojnicima i kako to utječe na borbenu spremnost kada ovdje ne možeš ući ako se ne testiraš ili si cijepljen. Nije mi najjasnije zašto se netko ne bi htio testirati, ali postoje slobode."

"Ove odluke ne donosi nikakva znanost. Nije nikakva paklena zavara. Rekao sam da ono što se događa u Austriji me podsjeća na fašizam i ja se ispričavam. Katastrofa! Šveđani su puno pametniji od Austrijanaca. Pozvat ćemo austrijske ambasadore, ako oni već pozivaju naše, da krše Zakon o slobodi i izrazit ćemo zabrinutost zbog toga što se događa kod njih. S obzirom da je ovo EU mene to svrbi. Ako mogu Nizozemci komentirati BiH, onda ću ja komentirati Rotterdam."