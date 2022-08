U Hrvatskoj će u ponedjeljak biti promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, osobito u središnjim krajevima, najavio je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). U Dalmaciji sunčanije, ali se uz jači razvoj oblaka očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije na jugu.

Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na sjevernom i srednjem Jadranu ponegdje jaka bura i sjeverac. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 23, na Jadranu od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva.

Ponedjeljak kišan i oblačan

"Promjenjivo vrijeme se nastavlja. I dalje uz više sunčanih sati te većinom i manje i rjeđe oborine na Jadranu nego u unutrašnjosti, gdje će ponedjeljak biti većinom oblačan, kiša češća na sjeverozapadu i sjeveru. No, svakako treba računati i na mjestimične neverine na moru, u ponedjeljak i na još ponegdje jaku buru, na sjevernom Jadranu i olujnu. Prema sredini tjedna gotovo posvuda više sunčana vremena, kiša sve rjeđa, a temperatura zraka u porastu pa će ponovno u većini Hrvatske biti oko prosječne za kraj kolovoza", kazala je u vremenskoj prognozi HRT-a dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.

Prema njezinoj prognozi, danas će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu te uglavnom slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18 °C, a najviša dnevna između 22 i 24 °C.

Hladnije od uobičajenog za ovo doba godine

Podjednake vrijednosti temperature zraka bit će i u središnjoj Hrvatskoj pa će nakon duljeg vremena biti hladnije od uobičajenog za doba godine. Ponegdje će biti kiše, vjerojatnije u prvom dijelu dana, a sunčanih će razdoblja biti manje nego u nedjelju. U Gorskom kotaru i Lici, kao i na sjevernom Jadranu, promjenjiva naoblaka, s njom lokalno i kiša. Danju će temperatura biti uglavnom malo niža od nedjeljne, a treba izdvojiti i mogućnost jutarnje magle po kotlinama te jake bure i sjevernog vjetra duž obale, posebno podno Velebita, tijekom većeg dijela dana.

Pojačanog će vjetra i umjereno valovitog mora biti i u sjevernoj Dalmaciji, dok će južnije sjeverozapadni vjetar i bura biti slabi i umjereni. Bit će djelomice sunčano, no uz dnevno zagrijavanje valja računati na povremenu promjenjivu naoblaku te lokalni neverini. Nestabilno će biti i na jugu Hrvatske, uz mogućnost ponekog pljuska i prolazno pojačanog vjetra, većinom u poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura zraka između 19 i 22 °C, a najviša dnevna temperatura oko 30 °C.

Od srijede sunčano, do kraja tjedna vruće

Utorak će, kazala je dr.sc. Tanja Renko u vremenskoj prognozi za HRT, biti još prilično nestabilan, mjestimične kiše ponajprije može biti ujutro na sjeveru, a popodne duž obale južnog Jadrana.

"Od srijede prevladavajuće sunčano i vjerojatnost za poneki pljusak bit će mala. U unutrašnjosti promjenjivije, osobito u utorak te u srijedu, kada će već dnevna temperatura doseći vrijednosti uobičajene za drugu polovinu kolovoza, a još malo toplije bit će od četvrtka, potkraj tjedna vrlo vjerojatno ponovno ponegdje i vruće", naglasila je.

'Za vikend nam se vraćaju 30-ice'

I meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš kazala je u svojoj prognozi da početak ovoga tjedna donosi nastavak nestabilnog vremena, ali da se od srijede očekuje sunčanije i sve toplije vrijeme.

"U kopnenim predjelima i u novom tjednu nestabilno, osobito početkom tjedna kada će biti povremene kiše ili pljuskova, a zatim od srijede sunčanije, postupno opet i sve toplije. Za vikend nam se vraćaju i 30-tice, ali neće biti previše vruće, a i noći ostaju ugodne. Na Jadranu početkom tjedna promjenjivo, uz jači razvoj oblaka su mogući lokalni pljuskovi. Prema vikendu sunčanije, vedrije i stabilnije. Bura će oslabjeti, tijekom dana i okrenuti na sjeverozapadnjak. Još samo utorak manje vruće, a zatim dnevna temperatura iznad 30 °C", rekla je Ćurkov u vremenskoj prognozi RTL-a.