NASTAVLJA SE PREPUCAVANJE, LAUC PORUČIO SRIĆI: ‘Neki pojedinci imaju potrebe plašiti ljude čak i u situaciji koja je evidentno jako dobra’

Sada smo sigurno u neuporedivo boljoj situaciji no na jesen, jer je u međuvremenu na COVID-19 postalo otporno najmanje milijun, a vjerojatno i dosta više ljudi u Hrvatskoj. Tvrditi da nam unatoč toj nespornoj činjenici, koju bi bilo nerazumno ignorirati, ipak trebaju još strože mjere značilo bi zagovarati paušalne umjesto znanstveno utemeljene mjere, smatra Lauc

Nakon što je jučer Saša Srića za N1 rekao da on i kolege ističu realnu situaciju, ne plaše stanovništvo koje pokušavamo držati budnima te je uz to izjavio kako je jedino totalno zatvaranje rješenje ako dođe do bujanja nove, zaraznije inačice koronavirusa, hrvatski znanstvenik Gordan Lauc komentirao je njegove tvrdnje na svom Facebooku. Lauc kaže kako ne razumije zašto pojedinci imaju potrebe plašiti ljude dok je situacija dobra te sugerira da ni nova inačica virusa nije opravdanje za drastične zabrane rada.

“Koliko je stvarna prijetnja opasnog ‘UK soja’? Kaže dr. Srića ‘Ako bi došlo do bujanja novog, zaraznijeg soja, druge opcije osim totalnog lockdowna ne bi bilo…’ U Hrvatskoj je sada oko 3000 aktivnih slučajeva. Najnovija istraživanja pokazuju da je B.1.1.7 soj (tzv. UK soj) širi oko 35% brže. Pretpostavimo da će sljedećih tjedana prosječni R u Hrvatskoj biti oko 0,9 (sada je oko 0,8). To bi značilo da se novi soj širi s R oko 1,2.

Novi soj u Hrvatskoj još nije dokazan, no pretpostavimo da možda već sada imamo čak 0,5% slučajeva s novim sojem, dakle oko 15 potvrđeno zaraženih ljudi. Serijski interval je oko 5 dana, to znači da moramo za idućih cca 7 tjedana – do (klimatološkog) proljeća, množiti s 1,2^10 što je oko 6,2. To znači da do proljeća možemo imati akitivnih stotinjak ljudi s novih sojem. Ili ako ih je sada čak 1%, tj. 30, onda možda čak i 200 ljudi može biti zaraženo s novim sojem. Koliko tih potencijalnih 200 zaraženih ljudi do proljeća opravdava zabranu rada bilo kome, procijenite sami.

Ne mogu razumjeti zašto neki pojedinci imaju potrebe plašiti ljude čak i u situaciji koja je evidentno jako dobra. Naravno da i dalje svi mi moramo biti oprezni i odgovorni i paziti da ne širimo epidemiju, te da razumne epidemiološke mjere trebaju ostati na snazi. Osobno smatram da bi razumne bile one mjere koje smo imali na jesen (oko 15.10) kada je broj slučajeva bio sličan današnjem. Sada smo sigurno u neuporedivo boljoj situaciji no na jesen, jer je u međuvremenu na COVID-19 postalo otporno najmanje milijun, a vjerojatno i dosta više ljudi u Hrvatskoj. Tvrditi da nam unatoč toj nespornoj činjenici, koju bi bilo nerazumno ignorirati, ipak trebaju još strože mjere značilo bi zagovarati paušalne umjesto znanstveno utemeljene mjere”.

