Vrijeme će i narednih dana biti hladno. U utorak u Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno oblačno, ali bez oborina, javlja HRT. Vjetar većinom slab, a dok će jutarnja temperatura zraka biti od -1 do 1 °C, dnevna će biti između 3 i 5 °C. Podjednaka temperatura zraka čekaju nas i u središnjoj Hrvatskoj, uz također većinom oblačno vrijeme, tek ponegdje uz mogućnost za malo snijega. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom te uglavnom bez oborina. U gorju i dalje zimski uvjeti - većinom hladno i oblačno, ponegdje uz malo snijega. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a uz obalu će puhati jaka, podno Velebita i olujna bura pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka od -4 do -2 °C, na moru između 3 i 6 °C. Najviša dnevna od -1 do 1 °C, uz obalu između 5 i 8 °C.

Povremeno će pasti kiše

U Dalmaciji promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Povremeno će mjestimice pasti malo kiše, osobito prema otvorenom moru. Puhat će umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 2 °C, uz obalu između 6 i 9 °C. Najviša dnevna u unutrašnjosti od 7 do 10 °C, na moru između 11 i 15 °C. Na jugu Hrvatske podjednaka temperatura, kao i promjenljiva naoblaku. Mjestimice još pasti i malo kiše. Puhat će umjerena bura i istočnjak.

Idućih dana u unutrašnjosti i dalje većinom oblačno. U srijedu i četvrtak mjestimice susnježica i slab snijeg, osobito u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. U petak većinom bez oborina, ponegdje uz sunčana razdoblja.

Na Jadranu u srijedu i četvrtak promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. U petak djelomice sunčano, ponegdje uz mogućnost za malo kiše i to uglavnom na južnom dijelu. Puhat će jaka, u srijedu i olujna bura, koja će potkraj četvrtka oslabjeti, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.