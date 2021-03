‘NASTAVLJA SE HLADNI RAT ZBOG CJEPIVA’: Stručnjak tvrdi da su covid putovnice budućnost, bez obzira koliko su diskriminatorne

‘Cjepivo protiv koronavirusa postalo je prvorazredno političko sredstvo, pa je za očekivati da će se na političkoj sceni nastaviti ‘hladni rat’ zbog cjepiva’

Prof. dr. sc. Marinko Ogorec s Veleučilišta Velika Gorica rekao je danas u “Studiju 4” HRT-a da je pitanje cjepiva protiv koronavirusa postalo političko. “Već je odavno vidljivo da je cjepivo protiv koronavirusa postalo prvorazredno političko sredstvo, pa je za očekivati da će se na političkoj sceni nastaviti ‘hladni rat’ zbog cjepiva. Velika Britanije to nije deklarirala kao što to radi SAD koji je doslovno zabranio izvoz cjepiva, ali to u praksi itekako primjenjuje”, tvrdi Ogorec.

Ističe kako Europska unije nije na vrijeme reagirala u opskrbi cjepiva te da sada oko toga ima ozbiljnih problema. “Očito su napravili pogrešku u koracima vezano za nabavu i distribuciju cjepiva, a s druge strane nisu uspjeli dobro organizirati ni proizvodnju cjepiva. Sada to pokušavaju ispraviti”, kazao je.

Upitan zašto nije zaživio sustav COVAX, iz kojeg su se cjepivom trebale opskrbiti siromašnije zemlje, Ogorec kaže kako misli da u tome veliku ulogu imaju farmaceutske tvrtke koje su precijenile svoje mogućnosti i sada imaju velik broj ugovora koje ne mogu ispoštovati.

Zašto je Merkel odustala od zatvaranja?

Komentirao je i potez njemačke kancelarke Angele Merkel da povuče odluku o “lockdownu” u dane uskrsnih praznika. “To je bila njezina politička procjena, teško je reći zašto ju je povukla, ali činjenica je da je nije povukla bez razloga – očito se na temelju analiza i procjena situacije ustanovilo se da bi moglo biti dosta neugodnih situacija”, rekao je Ogorec.

Kada su u pitanju eventualne tužbe zbog neisporuke cjepiva, Ogorec se pita što bi se s time dobilo. “Dobile bi se dugotrajne parnice, dugoročni problemi i tenzije, a ne bi se dobilo na tempu procjepljivanja stanovništva EU-a, što je vrlo bitno”.

Ističe da je migrantska kriza pokazala da EU nije bio dorastao situaciji, a da se sada pokazalo da nije dorastao situaciji s cjepivom. Smatra da je pandemija u početku ujedinila svijet, a kada se pojavilo rješenje problema, vidjelo se koliko je svijet razjedinjen “jer svatko ponovno počinje štititi vlastite interese”.

“Rusija nema dovoljno cjepiva niti za svoje potrebe, ali ga izvoze kao dio geostrateške igre za koju rusko političko vodstvo smatra da dobiva nešto više na međunarodnom planu, prije svega u političkom smislu”, rekao je Ogorec i dodao da su COVID putovnice budućnost, bez obzira koliko su diskriminatorne te da će se one uvesti i za ostale profesije.

