CAPAK OTKRIO KOJE SU DJELATNOSTI IDUĆE NA REDU ZA OTVARANJE: Objasnio je kako će raditi kafići, frizeri i javni prijevoz

Borba s pandemijom koronavirusom i dalje se nastavlja. Zbog usporavanja broja zaraženih u Hrvatskoj su ukinute e-propusnice za kretanje unutar županija. Američki potpredsjednik Pence rekao je da SAD ima dovoljno testova u cijeloj zemlji da omoguće bilo kojoj državi, ako je ispunila druge kriterije, da započne ukidati odredbe o zatvaranju

Ukupno je u svijetu zabilježeno 2.348.953 slučajeva zaraze, 605.718 je izliječenih, a umrlo je 161.221 bolesnika

U Hrvatskoj je trenutačno 1871 ljudi zaraženo koronavirusom

Do sada je 709 ljudi ozdravilo, a 47 preminulo

Od danas su ukinute e-propusnice za kretanje unutar županija

Utjecaj Covida-19 na mozak

8:28 – Među pacijentima koji se u njujorškim bolnicama liječe od Covida-19 pojavio se novi obrazac – osim temperature, kašlja i kratkog daha, neki su toliko dezorijentirani da ne znaju gdje se nalaze ili koja je godina. Ponekad je to povezano s niskom razinom kisika u njihovoj krvi, ali neki su konfuzni neovisno o tomu. Jennifer Frontera, neurologinja u bolnici Langone Brooklyn, sve je zabrinutija zbog utjecaja koronavirusa na mozak i živčani sustav.

Češki predsjednik želi zadržati granice zatvorenima godinu dana

8:21 – Češki predsjednik Miloš Zeman poručio je građanima da uživaju u ljepoti vlastite zemlje ovoga ljeta budući da će putovanja u druge države biti zabranjena cijelu godinu u rezultatu pandemije covida-19. Zeman je rekao u intervjuu za radio u nedjelju da bi trenutačna ograničenja na granicama trebala trajati godinu dana “kako putnici ne bi donijeli novi val zaraze s putovanja u zemlje u kojima epidemija još nije završila”.

Capak objasnio kako će izgledati postupno opuštanje mjera

8:16 -Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak gostovao je jutros u HRT-ovoj emisiji “U mreži prvog” gdje je izjavio kako je ukidanje propusnica za kretanje unutar županija prva mjera olakšavanja života građanima i poljoprivrednicima. “Deset županija je to zatražilo. Na listi imamo još tri zahtjeva, to ćemo danas razmotriti. I druge županije mogu dogovoriti i kretanje između županija, kao što to imaju dogovoreno Grad Zagreb i Zagrebačka županija”, rekao je Capak.

Govorio je i o dostavi hrane ili drive-in, pri čemu je rekao da drive-in nije postavljanje stola na cestu na kojemu se predaje hrana. “Treba biti posebno mjesto gdje se plaća i gdje se preuzima. To može biti na jednom stolu, on npr. može biti na prozoru, na vratima ili odmah ispred. Tu moraju biti dvije osobe, ili jedna osoba koja mora svaki put dezinficirati ruke i ostalo”, objasnio je Capak. Rekao je i kako su napravili 11 točaka uvjeta za rad ugostitelja. “Čim ugostitelji ispune uvjete, dobit će mogućnost za radom dalje.”

Capak je rekao kako će izgledati daljnje popuštanje mjera i kod ostalih djelatnosti koje će se postupno puštati u funkciju. Na red će doći kafići i restorani, ali za početak samo oni koji imaju terase i mogu osigurati distancu među gostima, javlja Večernji list. Naveo je primjer kafiće u kojima ljudi neće moći sjediti jedan pored drugoga, tako da će, primjerice, za stolom za četiri osobe sada moći sjediti jedna do dvije. Uz to morat će se držati higijenskih mjera te dezinficirati sve nakon odlaska gosta.

Kod frizera je malo drugačija situacija, kaže, ali će morati biti neke zaštitne mjere i za frizera i za klijenta. Bit će potrebna stroga dezinfekcija svega što se koristi. “Prvo čekamo da budemo sigurno da imamo povoljnu epidemiološku situaciju. Sad to imamo. Javni prijevoz će sigurno biti pušten uskoro. Ali isto pod mjerama”, otkrio je.

Ni vjenčanja neće biti kao nekada “Razumijem, ali će i to morati biti novo normalno. Morat će biti osigurane mjere socijalne distance. Neće moći biti 10 ljudi po stolu. To je nemoguće”, rekao je Capak. Što se tiče maski rekao je da će ih preporučiti svima.

Nema novozaraženih u Istri

7:59 – U Istri nema nijednog novozaraženog koronavirusom, rekao je jutros u HRT-ovoj emisiji “U mreži prvog” Dino Kozlevac iz Istarskog stožera. “Spremni smo dočekali odluku o ukidanju propusnica. Moramo relaksirati jer trpimo ogromne štete. Građani Istre se smiju kretati unutar županije. Naravno da ako slučajno se situacija pogorša mi ćemo bez problema sve opet zatvoriti”,

Amerika zaljubljena u svojeg epidemiologa Faucija

7:49 – Lik doktora Anthonyja Faucija, epidemiologa (79), znanstvenog suradnika i člana kriznog stožera Bijele kuće u borbi protiv koronavirusa ovih se dana u Americi može naći posvuda – na majicama, šalicama za kavu, pa i na krafnama. Tko je još donedavno mogao pomisliti da će ugledni epidemiolog s izraženim brooklynskim naglaskom, koji prestravljenoj naciji govori istinu na svakodnevnim presicama s Donaldom Trumpom, prvim čovjekom Amerike koji olako shvaća ili ne shvaća činjenice, postati novi američki junak?

Porast mentalnih problema produljenjem karantene

7:47 – Psihološke posljedice karantene, koju je ovaj tjedan produljilo nekoliko zemalja zahvaćenih pandemijom koronavirusa, zabrinjavaju stručnjake koji se bave mentalnim zdravljem. Oni zahtijevaju da se ovaj problem temeljito istraži. “Produljenje karantene bilo je očekivano, no vijest je ipak mnoge duboko razočarala”, kaže Linda Bauld, profesorica javnog zdravstva na Sveučilištu u Edinburghu, nakon što je u četvrtak objavljeno da se u Velikoj Britaniji karantena produljuje za tri tjedna. “Neizravne se posljedice akumuliraju”, smatra te napominje da su “nedavna istraživanja pokazala zabrinjavajuć porast anksioznosti i depresije” među populacijom.

Otvorene plaže u Australiji

7:25 – Plaže u Sydneyju ponovno se otvaraju nakon zatvaranja zbog širenja koronavirusa, a raspoloženje se popravilo. “Ima puno obitelji, puno plivača. Stvarno je lijepo da se ponovno otvorilo. Ljudi rade pravu stvar i drže se za sebe – rade krugove ili vježbaju, a ne sjede”, rekao je vlasnik jednog kafića, Tony Burrows, piše BBC.

Njemačka: Iza bitke protiv korone, vodi se i druga – za kancelarsku poziciju

7:12 – U vrijeme krize izazvane pandemijom koronavirusa u Njemačkoj su se, pored kancelarke Angele Merkel, nametnula u javnosti još dva političara, Armin Laschet i Markus Soeder, među kojima se, u pozadini bitke protiv pandemije, zametnula borba za mjesto kancelara.

Kreće široko testiranje hrvatske populacije

7:06 – Građani koji su od prošle srijede izvadili krv zbog kontrolnih ili nekih drugih pregleda, nevezanih za zarazu Covid-19, potencijalni su kandidati za provođenje velike studije o tome koliko je koronavirus ušao u populaciju. “U prvoj fazi nasumice će se izabrati 1100 uzoraka krvi, koji su prikupljeni iz bolničkih laboratorija, domova zdravlja i zavoda za javno zdravstvo diljem zemlje. Obavijestili smo laboratorije da od srijede čuvaju uzorke. Prikupljanje će trajati 10-ak dana, a do tad očekujemo da će stići 1100 ELISA testova kojima ćemo utvrditi koliko ljudi ima antitijela, tj. koliko ih je, ne znajući za to, bilo u kontaktu s virusom”, rekao je za Jutarnji list Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u čijoj će se ustanovi provoditi testiranja.

Trump je spreman pomoći Iranu

6:56 – Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju kako bi bio voljan pružiti pomoć Iranu kako bi se mogao nositi s pandemijom koronavirusa, ukoliko Teheran to zatraži. “Ako je Iranu potrebna pomoć u vezi s tim, bio bih spreman”, rekao je Trump na brifingu u Bijeloj kući.

Trump tvrdi kako su republikanci “blizu” postizanja sporazuma s demokratima o drugom paketu pomoći za ublažavanje gospodarske šteta koju je nanijela pandemija koronavirusa. Američki zakonodavci blizu su dogovora o odobravanju dodatnog novca kako bi se pomoglo malim tvrtkama oštećenim pandemijom koronavirusa i mogli bi sporazum zaključiti već u ponedjeljak, izjavio je Trump. Ranije je demokratski čelnik u Senatu Chuck Schumer izjavio kako se nada da će se već u nedjelju navečer postići sporazum s republikancima. Međutim upozorio je kako obje strane imaju još nekoliko pitanja koja moraju riješiti.

Sporazumom bi se zaustavio zastoj oko zahtjeva republikanskog predsjednika za dodavanjem 250 milijardi dolara programu zajma za male tvrtke. Kongres je program prihvatio prošlog mjeseca kao dio plana pomoći za zaštitu od coronavirusa u iznosu od 2,3 trilijuna dolara, ali za njega je ponestalo novca. Republikanci u Senatu i ministar financija Steven Mnuchin dobili su poziv za konferenciju u nedjelju popodne, rekao je visoki republikanski pomoćnik, koji je dodao da se i Trump pridružio pozivu. Demokratski lideri žele više novca za mala poduzeća, ali s dodatnim zaštitnim mjerama kako bi se osiguralo da kredit dolazi do poduzeća u manjim zajednicama. Također su tražili više sredstava za državne i mjesne samouprave i bolnice, kao i pomoć u hrani za siromašne.

Pence: ‘Dostupno je dovoljno testova da se države mogu ponovo otvoriti’

6:55 – Američki potpredsjednik Mike Pence rekao je u nedjelju da Sjedinjene Države imaju dovoljno testova u cijeloj zemlji da omoguće bilo kojoj državi, ako je ispunila druge kriterije, da započne ukidati odredbe o zatvaranju na koje ih je prisilio koronavirus. “Vjerujemo da danas imamo testiranja širom zemlje koja bi omogućila bilo kojoj državi u Americi da prijeđe na prvu fazu (plana oporavka) ako su ispunili ostale kriterije”, rekao je Pence na brifingu. Ti kriteriji uključuju 14 dana pada infekcija i dovoljno bolničkih kapaciteta za liječenje svih koji se razbole, rekao je.