BANDIĆEVA ZAMJENICA TRAŽI OD HDZ-A DA POVUČE SVE AMANDMANE, ONI ODGOVARAJU: ‘Nemamo tu namjeru’

GUP je vrlo brzo postao političko pitanje koje pokazuje koje sve manevre Bandić i ostali zastupnici imaju na raspolaganju prije glasanja

Milan Bandić i njegova stranka povukli su sve amandmane na GUP koje su podnijeli prošloga četvrtka, njih 71. Bandić je prošloga tjedna uložio šest, a njegova stranka 65 amandmana. U 10 sati počela je sjednica Gradske skupštine s temom GUP-a.

Pratite tijek događanja:

14.00 – Proglašena je stanka do 15 sati zbog ručka.

13.30 – Gradski zastupnik SDP-a Matej Mišić ustvrdio je da su na sjednici Gradske skupštine doživjeli još jedan “presedan” jer su obje zamjenice gradonačelnika Bandića pozivale koalicijskog partnera HDZ da povuče 11 amandmana koje su podnijeli na GUP.

“Dakle, dovele su do razine apsurda i Gradsku skupštinu i ovaj najznačajniji dokument – Generalni urbanistički plan (GUP) koji bi Gradska skupština trebala donijeti u ovom mandatu”, rekao je Mišić novinarima u stanci sjednice koju je zatražio Klub gradskih zastupnika SDP-a.

13.15 – Sjednica je nastavljena nakon stanke. Kazimir Ilijaš potvrdio je za Jutarnji da HDZ neće povući svoje amandmane.

DOK TRAJE DRAMATIČNA RASPRAVA O GUPU, NEMA GA U SKUPŠTINI: Bandić na Facebooku objavio fotografiju s groblja

12.30 – Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a Kazimir Ilijaš izjavio je da su HDZ-ovci povukli svoja četiri amandmana od njih ukupno 15 na izmjene zagrebačkog GUP-a zato jer je to stvar principijelnosti i jer su poslušali svoje stručne odbore.

“To je stvar principijelnosti i toga da smo saslušali naše stručne odbore. Ako smo inzistirali da nećemo prihvatiti amandmane gradonačelnika, odnosno njegova kluba u kojima ide prenamjena iz zelenih površina u nešto drugo, onda ni bilo koji naš amandman koji prenamjenjuje zelene površine u nešto drugo ne možemo staviti u proceduru”, rekao je Ilijaš novinarima u stanci sjednice Gradske skupštine.

Na pitanje hoće li zastupnici Bandićeve stranke glasati za preostalih 11 HDZ-ovih amandmana odgovorio je kako to ne zna. “Nemamo dogovor s njima, to morate njih pitati”, kaže Ilijaš.

12.15 – Nova stanka zbog dogovora HDZ-a i Bandićeve stranke oko 11 HDZ-ovih amandmana.

12.00 – Majić je u Skupštini od HDZ-a zatražila da se ugledaju na njih i povuku svoje amandmane kako bi se mogao donijeti zagrebački GUP.

11.50 – “Ovo s amandmanima je kao da HDZ zapali jednu kuću pa onda Bandić odluči zapaliti cijeli grad. Možda ste shvatili da svojim amandmanima pogodujete nekim HDZ-ovim dužnosnicima pa onda vaša ucjena nema nikakvog smisla jer će onda netko iz HDZ-a zaraditi na tome. No, recite nam što će se dogoditi ako HDZ ne povuče svojih 11 amandmana”, izjavio je Tomislav Tomašević.

11.30 – Bandićeva zamjenica Olivera Majić, na pitanje novinara jesu li se dogovorili s HDZ-om, svojim koalicijskim partnerom o povlačenju amandmana, rekla je da su oni uvijek za dogovor.

“Onaj tko poznaje rad gradonačelnika, zna da je on s koalicijskim partnerima uvijek spreman dogovoriti se i koalicija znači dogovor. Pa ovaj period pregovaranja zapravo je možda i proces ustupaka što jest pregovaranje ‘korak naprijed, korak nazad’, ali mi vjerujemo u razum, odnosno uvijek vjerujemo da se treba donijeti dokument koji je u interesu svih građana grada Zagreba kako pojedinačnih tako i svih poduzetnika i razvoj grada nema nitko pravo od nas zaustaviti”, poručila je Majić.

Na pitanje je li oporba u pravu kada kaže da na sjednicu Gradske skupštine nisu došli neki zastupnici iz HDZ-a jer traje njihov dogovor s Bandićem, Majić je rekla da koalicija podrazumijeva dogovaranja.

“A proces dogovaranja, odnosno to se inače zove proces političkog pregovaranja uvijek traje”, istaknula je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić.

11.05 HDZ-ov zastupnik Kazimir Ilijaš objasnio je zašto je stranka odustala od amandmana.

“To je stvar principijelnosti i toga da smo saslušali naše stručne odbore. Ako smo inzistirali da amandmane od gradonačelnika, odnosno njegovog kluba gdje ide prenamjena iz zelenih u nešto drugo, nećemo prihvatiti, smatramo da možemo biti principijelni i da bilo koji naš amandman koji ide u prenamjenu iz zelene površine u nešto drugo ne možemo staviti u proceduru. Ostali smo kod toga i toga da saslušamo naše stručne odbore koje ste sugerirali”, kazao je Ilijaš, donosi Jutarnji.

10.55 – Sjednica se nastavlja.

10.50 – Tomislav Tomašević rekao je da oporba ne želi dopustiti da oni budu ti koji drži kvorum kao i da ne želi biti dio političke trgovine.

“Očito je da HDZ-ovi zastupnici fale, pregovaraj i trguju s Bandićem, a očekuju od oporbe da drži kvorum. Neće moći. Učinit ćemo sve da ne dođe do ove sramotne političke trgovine. Nije na oporbi da drži kvorum. Sad se trebaju zbrojiti, dok vladajuća većina ne dovede svoje zastupnike, sjednica se neće nastaviti”, rekao je. Objasnio je kakva procedura slijedi u nekoliko scenarija te zagrebački Manhattan istaknuo kao najveći problem GUP-a, a osvrnuo se i na referendum koji je predložila oporba:

“Nažalost, točka referenduma neće imati nikakvog smisla ako HDZ povuče amandmane GUP se izglasa, to će biti jedna od najvećih prijevara u povijesti procedure u Gradskoj skupštini – ako HDZ povuče amandmane, glasat će se o GUP-u prije nego o inicijativi oporbe.”

“Mi smo manjina i ne možemo ništa izglasati bez Bandićevih i HDZ-ovih zastupnika. Postoje pravne metode kojima možemo staviti GUP izvan zakona ako i prođe, čak i ako se izglasa, zagrebački Manhattan neće biti realiziran, to jamčim… Toliko toga još treba prije izbora proći, a uvjeren sam da na idućim izborima Bandić pada”, dodao je Tomašević, javlja N1.

10.48 – HDZ povlači četiri amandmana od ukupno 15, objavljeno je na stranicama Gradske skupštine. Ostalo je 11 amandmana o kojima će se danas raspravljati i, na kraju, glasati o njima.

10.30 – Sjednica bi se trebala nastaviti u 10.45. Zastupnik HDZ-a Kazimir Ilijaš potvrdio je kako je HDZ spreman povući četiri svoja amandmana od ukupno 15.

10.15 -Nedugo nakon što je predsjednik skupštine Drago Prgomet opomenuo Tomislava Tomaševića rekavši mu da radi nered, prekinuto je izlaganje pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanje Jerković i dio zastupnika izašao je iz dvorane. Provjeren je kvorum i utvrđeno je da ga nema.

“Samo izađite, naknada će vam biti isplaćena kao i uvijek”, tim ih je riječima ispratio Drago Prgomet.

10.10 – Većine HDZ-ovih zastupnika nema na sjednici.

10.00 – Milan Bandić i njegova stranka povukli su sve amandmane na GUP koje su podnijeli prošloga četvrtka, njih 71. Bandić je prošloga tjedna uložio šest, a njegova stranka 65 amandmana. HDZ je imao 15 amandmana na GUP i zasad nije poznato što će biti s njima.

“Obavještavamo vas da je amandmane na ovu točku dnevnog reda povukao gradonačelnik grada Zagreba i Klub gradskih zastupnika Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti i Zelene liste”, rekao je Prgomet na početku nastavka skupštinske sjednice koja zasjedanje danas nastavlja raspravom oko izmjena i dopuna GUP-a”, priopćili su.

Mrak Taritaš: Danas je sve moguće

Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš prokomentirala je kako je danas sve moguće.

“Moguće je da nešto amandmana ostane i sve se prolongira. Vidjet ćemo kako će biti, imamo loš plan pa još i amandmane, to nije dobro. GUP se pretvorio u sagu i sapunicu, to nije dobro za razvoj Zagreba. Gradonačelnik je sve iznenadio u četvrtak kad je došao sa 70 amandmana – to govori da on ne vjeruje svojim službama”, istaknula je.