PREKINUTO ZASJEDANJE ZAGREBAČKE SKUPŠTINE OKO GUP-A: Bandić povukao sve svoje amandmane, oporba napustila sjednicu

Taj lokalni prostorni plan brzo je postao političko pitanje koje pokazuje koje sve manevre Bandić i ostali zastupnici imaju na raspolaganju prije glasanja

Milan Bandić i njegova stranka povukli su sve amandmane na GUP koje su podnijeli prošloga četvrtka, njih 71. Bandić je prošloga tjedna uložio šest, a njegova stranka 65 amandmana.

HDZ je imao 15 amandmana na GUP i zasad nije poznato što će biti s njima.

U ponedjeljak nastavlja od 10 sati nastavljena je sjednica zagrebačke skupštine o GUP-u koja je ubrzo prekinuta. Nedugo nakon što je predsjednik skupštine Drago Prgomet opomenuo Tomislava Tomaševića rekavši mu da radi nered, prekinuto je izlaganje pročelnice i dio zatsupnika izašao je iz dvorane. Provjeren je kvorum i utvrđeno je da ga nema.

Taj lokalni prostorni plan brzo je postao političko pitanje koje pokazuje koje sve manevre Bandić i ostali zastupnici imaju na raspolaganju prije glasanja.

Mrak Taritaš: Danas je sve moguće

Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš kratko je prokomentirala je kako je danas sve moguće:

“Moguće je da nešto amandmana ostane i sve se prolongira. Vidjet ćemo kako će biti, imamo loš plan pa još i amandmane, to nije dobro. GUP se pretvorio u sagu i sapunicu, to nije dobro za razvoj grada Zagreba. Gradonačelnik je sve iznenadio u četvrtak kad je došao sa 70 amandmana – to govori da on ne vjeruje svojim službama”, istaknula je.